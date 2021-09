En mémoire de la renaissance du heavy metal de Megadeth

Rust In Peace a marqué l’aube d’une nouvelle ère pour Megadeth – celui qui aurait pu remodeler le métal tel que nous le connaissons. Suite à l’un des nombreux changements de line-up qui ont défini les différentes étapes de la carrière du groupe, il a vu la première apparition sur un disque Megadeth du batteur Nick Menza (qui avait été engagé sur le Jusqu’ici, tout va bien… Alors quoi ! cycle de tournée, remplaçant le défunt Chuck Behler) et le guitariste Marty Friedman, qui a pris la place de Jeff Young dans le groupe. Avec le bassiste de longue date Dave Ellefson complétant le quatuor, la formation « classique » 1989-98 du groupe était en place.

“Nous traînions et venions avec des riffs lourds majeurs”

Parmi les premiers candidats à la place de Young figuraient Slash, qui avait déjà profité de sessions de jam productives avec Mustaine et Ellefson. Guns N’ Roses‘ Appetit pour la destruction a décollé. Comme Slash l’a décrit dans son autobiographie : “Nous traînions… et venions avec des riffs de heavy metal majeurs, juste foutrement sombres et lourds comme l’enfer.” En fin de compte, cependant, il n’a pas eu le cœur de quitter GNR. Dimebag Darrell de Pantera s’est également vu offrir le poste, mais il est venu comme un forfait avec son frère, le batteur Vinnie Paul, et Mustaine est resté fidèle à Menza nouvellement recrutée. Ils ont finalement trouvé Marty Friedman sur la recommandation de leur société de gestion.

Le groupe a rencontré d’autres difficultés lorsque Mustaine a percuté sa voiture dans un véhicule à l’arrêt qui était occupé par un flic en congé. Il a été condamné à une cure de désintoxication lorsqu’un tribunal l’a déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies et de possession de stupéfiants. Mais l’incident s’est transformé en une bénédiction déguisée. Avec Mustaine sobre pour la première fois en une décennie, les sessions Rust In Peace ont permis une expérience d’enregistrement plus harmonieuse. En effet, le producteur Mike Clink a supervisé les tâches de production pour l’ensemble du processus d’enregistrement, la première fois dans l’histoire de Megadeth, ils n’avaient pas changé de producteur au milieu de l’album.

L’un des plus grands albums de thrash metal de tous les temps

L’album qui en résulte est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands métal de rebut records de tous les temps. Il a pris tous les meilleurs éléments des albums précédents de Megadeth et les a poussés à leurs limites. Hors du stand, “Holy Wars… The Punishment Due” se déchaîne sur un riff galopant, faisant référence à des guerres de religion, en particulier un incident en Irlande où Mustaine et ses collègues ont été escortés d’un lieu après que le leader ait déclenché par inadvertance une impasse entre catholiques et Fans protestants (« Les imbéciles comme moi qui traversent la mer et viennent sur des terres étrangères demandent aux moutons leurs croyances/Tuez-vous sur l’ordre de Dieu ? »). “Hangar 18” – une chanson sur les conspirations OVNI – présente un style d’écriture plus raffiné tout en ne perdant rien de sa lourdeur, peut-être rappelant la direction que prendrait Megadeth dans les années suivantes.

Les thèmes de la guerre se poursuivent sur le captivant “Take No Prisoners”, tandis que le flair du groupe pour les structures de chansons non conventionnelles est utilisé sur “Five Magics”, qui est construit sur une intro instrumentale de deux minutes. Peut-être que grâce à la sobriété retrouvée de Mustaine, il y a une clarté d’une grande précision dans les goûts de “Lucretia” et “Tornado Of Souls” qui ont échappé aux travaux antérieurs. Que la “Dawn Patrol” dépouillée et le tonitruant “Rust In Peace… Polaris” offrent à Ellefson et Menza une plate-forme pour montrer leurs compétences, avec les solos déchirants de Friedman, démontre peut-être pourquoi l’incarnation de Megadeth dans Rust In Peace est devenue sa composition définitive.

Avec Rust In Peace, Megadeth s’est imposé comme l’un des groupes de métal les plus compétents techniquement et de plus en plus complexes. Les singles “Holy Wars… The Punishment Due” et “Hangar 18” ont contribué à propulser l’album au n ° 23 du Billboard 200 et au n ° 8 des charts britanniques lors de sa sortie, le 24 septembre 1990. Cela a valu à Megadeth un Grammy. nomination en 1991 pour la meilleure performance métal, l’album étant finalement disque de platine en décembre 1994.

