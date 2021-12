En mémoire: des monuments commémoratifs en l’honneur des morts de la pandémie s’élèvent à travers le monde

Partout dans le monde, plusieurs artistes, idées et groupes se sont réunis pour pleurer la perte de leurs proches à travers des sites commémoratifs, des installations, des drapeaux et pour garder vivants les souvenirs de leurs proches qui ont succombé à la maladie.

Près de deux ans après le début de la pandémie qui a fait plus de 5 millions de morts dans le monde, la plupart des pays sont toujours en état d’alerte élevé car on craint de nouvelles souches et infections. Au milieu de toute la crise et de la vague imminente de Covid-19, certains témoignages d’une beauté saisissante de la bravoure de millions de vies perdues pendant la pandémie ont désormais pris de l’importance en tant que monuments commémoratifs à grande échelle.

Partout dans le monde, plusieurs artistes, idées et groupes se sont réunis pour pleurer la perte de leurs proches à travers des sites commémoratifs, des installations, des drapeaux et pour garder vivants les souvenirs de leurs proches qui ont succombé à la maladie. Les innombrables efforts des médecins, des travailleurs de la santé et du personnel médical, qui ont risqué leur vie alors que tous étaient confinés dans des maisons avec des entreprises et des établissements d’enseignement fermés, méritent une mention spéciale.

Lancé par un groupe de médecins et de travailleurs sociaux, un mémorial virtuel – nationalcovidmemorial.in commémore les Indiens qui ont perdu la vie à cause de Covid-19. Il permet aux membres de la famille et aux amis de la victime de rendre hommage et de faire ses adieux en ligne. En tant qu’espace virtuel pour des milliers d’Indiens, il est géré par le Covid Care Network, une organisation non gouvernementale dirigée par une équipe de médecins à Kolkata.

Un mémorial vivant aux morts de la pandémie est une plaque commémorative au village de Rajannapet à Telangana par les membres de Project Madad, un groupe bénévole de médecins et de professionnels de l’Inde. Le groupe est connu pour ses premiers efforts visant à fournir la première dose du vaccin à tous les villageois et à l’équipement médical du village.

Des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Brésil et bien d’autres ont commencé à rendre hommage aux vies perdues pendant la pandémie via plusieurs sites et installations. Des milliers de petits drapeaux blancs sont plantés sur la pelouse de l’observatoire Griffith de Los Angeles à la mémoire des près de 27 000 personnes décédées de Covid-19 dans le comté le mois dernier. Un mémorial de trois jours à l’échelle de la ville a demandé aux résidents d’allumer une bougie ainsi que de nombreux autres lieux importants de Los Angeles, notamment l’hôtel de ville et la fontaine Grand Park.

En septembre de cette année, l’image la plus populaire en ligne était une exposition de drapeaux blancs représentant des Américains qui couvraient plus de 20 acres du National Mall à Washington. Les drapeaux ont été placés à la mémoire de ceux qui sont morts de Covid-19.

L’art est thérapeutique, donc les cœurs peints en rouge et rose sur le mur commémoratif de 500 mètres de long à Londres le long de la Tamise ont des noms et des inscriptions représentant plus de 140 000 vies de coronavirus perdues dans le pays. L’Italie a planté des arbres dans le parc Trucca de Bergame. « Les bois de la mémoire sont un monument vivant car c’est le plus émotif et celui qui était le plus proche de nos sentiments », a déclaré le maire de Bergame, Giorgio Gori, dans un reportage. Jusqu’à présent, l’endroit ne compte que 100 arbres plantés sur les 700 à planter d’ici mars 2022 en tant que jour du Souvenir.

Saint-Pétersbourg possède une statue en bronze sculptée appelée « Ange triste » placée à l’extérieur d’une école de médecine pour honorer les médecins et les travailleurs médicaux. Le mémorial des victimes du Covid-19 à Rio de Janeiro au Brésil est créé par l’ONG Redes da Maré pour protéger le complexe de favelas (bidonvilles), un regroupement de 16 favelas, où 140 000 personnes vivent dans des communautés en proie à la violence des gangs.

Les architectes et les designers ont également prévu des merveilles architecturales pour honorer les personnes touchées par Covid-19. Par exemple, l’architecte italien Angelo Renna de Milan plantera 35 000 cyprès dans le stade de San Siro.

Le cabinet d’architecture latino-américain Gómez Platero a conçu un mémorial circulaire en Uruguay nommé « Mémorial mondial de la pandémie » comme symbole de l’humanité et de l’espoir en des temps incertains. Inspiré du présent, mais conçu comme une contribution au futur, le mémorial est un projet de création d’espace public sans impact sur l’environnement et sans coût pour l’État.

Le site internet de la firme précise que « l’espace public naît de l’expérience de la pandémie vise à continuer à construire une conscience collective qui nous rappelle que l’être humain n’est pas le centre de l’écosystème dans lequel il vit puisqu’il sera toujours subordonné à la nature. . «

