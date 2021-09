En mettant l’accent sur l’amélioration de Chennai, contribution d’Hyderabad : Pavitra Shankar, directrice exécutive, Brigade Enterprises

Pavitra Shankar, directrice exécutive, Brigade Enterprises

Alors même que Covid-19 faisait rage, l’activité résidentielle de Brigade Enterprises a rebondi, enregistrant ses ventes annuelles les plus élevées de 4,6 millions de pieds carrés (MSF) au cours de l’exercice 21, aidée par une demande refoulée et une dynamique de marché favorable. Le directeur exécutif de Brigade, Pavitra Shankar, a déclaré à Rishi Ranjan Kala que le développeur se concentrerait sur la contribution croissante d’Hyderabad et de Chennai à au moins 40 % de son portefeuille résidentiel global. Extraits édités :

Comment analyseriez-vous les performances de Brigade au cours des 12 à 18 derniers mois ?

En termes de ventes, Brigade a enregistré ses ventes annuelles les plus élevées de 4,6 MSF au cours de l’exercice 21 dans l’espace résidentiel. Notre entreprise, comme beaucoup d’autres, a dû s’adapter du jour au lendemain à la situation et repenser les processus commerciaux qui pourraient aider à pérenniser la marque. Le grand apprentissage a été que nous devons augmenter nos investissements dans la technologie et les processus commerciaux pour réduire l’impact des perturbations futures.

Quels sont vos plans de lancement dans le résidentiel pour FY22 ?

Au premier trimestre de l’EX22, nous avons terminé avec 0,76 MSF de nouvelles réservations. Nous avons lancé 12 nouveaux projets, y compris des phases dans de plus grands cantons, s’ajoutant à près de 4 MSF grâce à notre événement de vente phare – Brigade Showcase. Bien que notre objectif principal continuera d’être Bengaluru, à l’avenir, nous viserons à étendre la contribution d’Hyderabad et de Chennai à au moins 40 % de notre portefeuille global. Alors que nous avions précédemment communiqué un pipeline de lancement de près de 2 MSF pour les quatre prochains trimestres (de FY22), nous avons déjà dépassé ce nombre au deuxième trimestre, grâce à 12 lancements dans Brigade Showcase en août 2021.

Quels sont vos plans pour les bureaux et les commerces au cours de l’exercice 22 ?

Au premier trimestre de l’exercice 22, nous avons conclu environ 1 lakh de pieds carrés de nouveaux baux. Nous avons conclu des renouvellements de baux d’environ 2 lakh pieds carrés au quatrième trimestre de l’exercice 21 et conclu des contrats de location de 3,45 lakh pieds carrés à Brigade Southfield et finalisé un bail de 1,77 lakh pieds carrés au Sénat de la brigade. Ceux-ci ont été repris par des entreprises Fortune 500. À ce jour, notre pipeline à forte probabilité constituant les demandes de renseignements des grands, moyens et petits locataires est d’environ 1 MSF pieds à Brigade Tech Gardens, Bangalore ; WTC Chennai et Brigade International Financial Centre, GIFT City, Gujarat. Nous avons trois centres commerciaux opérationnels à Bengaluru sous la marque Orion Malls. Bien que sévèrement touchée par le verrouillage de l’État, la reprise a été rapide après la réouverture des centres commerciaux en juillet 2021. Près de 1,80 lakh pieds carrés sont fraîchement loués et en cours d’aménagement, ce qui représente 14% de la superficie totale brute locative dans tous nos centres commerciaux. Ces détaillants devraient ouvrir en faveur d’ici la fin du troisième trimestre de l’exercice 22.

Quels sont vos projets pour la marque WTC ?

Nous détenons une licence WTC pour cinq marchés – Bangalore, Chennai, Kochi, Hyderabad et Trivandrum. Les trois premiers sont des immeubles de bureaux de marque SEZ qui sont déjà opérationnels. Nous avons sélectionné des terrains pour le WTC Trivandrum et recherchons la bonne propriété cible à Hyderabad. Il ne peut y avoir qu’un seul WTC par zone économique, donc avoir la licence d’un développement de classe A de qualité ne fait que renforcer l’opportunité de l’emplacement et du projet pour les locataires potentiels.

Vous êtes en grande partie en Inde du Sud, la ville de GIFT étant une exception. Avez-vous des projets d’expansion dans d’autres régions de l’Inde ?

Nous nous concentrons actuellement sur Bangalore, Chennai, Kochi, Hyderabad et la ville de GIFT, et nous envisagerons de nous étendre sur d’autres marchés au moment opportun. Nous intensifions notre présence à Chennai et à Hyderabad en particulier. Cela nécessitera une attention particulière pour les deux prochaines années.

Le Covid-19 a considérablement modifié le comportement des consommateurs. Quelle a été votre expérience?

La tendance clé est que les clients continuent de préférer les stocks terminés et les unités plus grandes. Il existe une forte demande pour des maisons dont le prix se situe entre 50 lakh et 1 crore, en particulier de la part de grands acteurs. Après la levée du verrouillage à l’échelle nationale, les clients ont préféré les maisons achevées ou en voie d’achèvement afin qu’elles puissent emménager le plus rapidement possible. Ils ont également préféré opter pour une chambre ou un espace d’étude supplémentaire, en raison de la FMH, de l’école en ligne et de l’exigence d’espaces individuels dans un espace partagé. L’accent mis sur les grands espaces extérieurs et le désir de cantons intégrés a également augmenté. A l’extrémité supérieure du segment, nous voyons une demande de villas ou de résidences secondaires.

Comment Brigade a-t-elle utilisé les avenues numériques ?

Notre acceptation anticipée des solutions informatiques en matière de vente et de marketing nous a équipés pour résister à la pression des blocages. Les clients peuvent bénéficier de visites virtuelles interactives, planifier des visites de sites et même réserver des propriétés en ligne. Par expérience, cependant, nous avons remarqué que si les clients sont à l’aise pour effectuer la première partie du processus d’achat en ligne, ils préfèrent l’inspection physique de la propriété avant de signer sur la ligne pointillée. Nous avons également utilisé la technologie pour améliorer l’expérience après-vente concernant la documentation plus rapide, le portail client et les paiements en ligne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.