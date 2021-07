En mini-vêtements, Daniella Chávez mise sur les fans

En mini-vêtements, Daniella Chávez s’en prend aux fans | INSTAGRAM

Le beau modèle chilien Daniella Chávez essaie si fort que même en une seule journée ses fans parviennent à se divertir et à l’apprécier beauté de différentes manières et à différents moments de la journée, que ce soit dans vidéos Oui Photographies.

Cette fois nous aborderons une vidéo dans laquelle elle cherchait à nous inviter à la suivre sur son compte TIC Tac un réseau social dans lequel il vient d’arriver mais veut conquérir comme il l’a déjà fait en Instagram Oui Twitter, deux endroits où il est déjà bien reconnu.

C’est vrai, il a récemment ouvert son compte, mais il crée déjà les pièces de divertissement les plus coquettes qui mettent en évidence et attirent plus de gens à atteindre son profil en les aimant en les commentant et bien sûr en l’aidant à continuer à grandir en tant que maquette dans cette course qui semble interminable et dans laquelle il n’aurait jamais imaginé aller si loin.

En fait dans son Instagram Il a déjà dépassé les 14,5 millions de followers et en est tellement content qu’il n’est même pas présumé que grâce à cela il a réussi à obtenir de nouveaux contrats avec différentes entreprises qui l’envoient. produits à votre domicile.

De cette façon, les entreprises atteignent une plus grande portée grâce à la peau d’audience que cette jeune femme de le Chili, qui maintient ses fans en communication constante et apprend toujours à connaître de nouveaux produits et services à essayer.

Dans le clip vidéo on peut voir la belle mannequin vêtue seulement d’un petit chemisier rose et le bas de ses intérieurs un ensemble qui fait un combo des plus intenses et qui fait neiger la température de tous ceux qui la voient.

Elle a également avoué qu’ils lui ont donné un sac, des chaussures de tennis et un parfum de ces entreprises qui n’arrêtent pas de la soutenir et qui reconnaissent son excellent travail en gardant tant de gens collés à leurs écrans et en profitant de tout ce qui monte.

Il se souvenait également de son récent voyage à Disneyland, un parc d’attractions considéré comme l’un des meilleurs au monde et où il a réussi à passer un excellent moment avec sa famille, à marcher et à observer ses personnages préférés tels que Mickey Mouse et bien d’autres.

En fin de compte, la meilleure chose serait que vous soyez au courant de Show News, car nous partagerons ici toutes les nouvelles, les curiosités et bien sûr de meilleures photos et vidéos afin que vous puissiez continuer à apprécier la grande beauté de ce jeune femme qui réalise maintenant ses rêves en vivant à Miami, en Floride, étant l'une des créatrices de contenu préférées.