22/10/2021 à 19:14 CEST

Il est le fidèle de la balance. Ni enfant ni plus âgé. Il a suffisamment d’expérience (il participe au championnat du monde depuis huit ans) et a couru suffisamment de courses (116) pour s’assurer que les enfants mesurent mieux leur courage et nous recommande d’essayer de placer le Moto3 au même point de risque que le Moto2 et MotoGP. Gabriel Rodrigo (Barcelone, ​​1996), un Catalan d’origine argentine, dont il défend le drapeau dans le Championnat du monde des petites cylindrées, a commencé à avoir du respect, pas de la peur, pour le Moto3. La grande égalité technique engendre des courses en groupe et les sillages empêchent les meilleurs de s’échapper.

– Je remarque que vous êtes sérieusement préoccupé par les derniers décès. –

Comme tout le monde, non ? Pendant quelques années, j’ai subi une grande contradiction. Je pense que tout le monde en Coupe du monde, organisateurs, circuits, marques, équipements, pilotes, nous faisons l’impossible pour rendre les courses aussi sûres que possible, mais il est absurde d’ignorer que nous pratiquons un sport extrêmement dangereux et nous ne prévenir les chutes, les accidents et les décès. Jamais. L’autre point de contraste est que je crois vraiment que cette année, nous n’avons pas de chance et qu’une série de facteurs se sont réunis qui ont conduit à trois décès consécutifs, ce qui a accru cette alarme latente que nous avons tous intégrée. , supposé, dans notre tête. C’est la première fois que je sens que mon sport est plus dangereux que je ne le pensais.

– Il est évident que lorsque vous regardez une course Moto3, le sentiment de danger est permanent. –

Écoutez, je vais le dire d’un bon ton, mais c’est ce que je ressens : en Moto3, il n’y a plus de morts de pur miracle. C’est devenu une catégorie très dangereuse et je veux déjà m’en échapper et faire le grand saut en Moto2. Il a été décidé, peut-être avec discernement, je ne dis pas non, qu’il n’y avait pas de motos d’usine, jambe noire. Adieu ces missiles que portaient Maverick (Viñales) ou Rins (Álex), je ne les critique pas, nom de Dieu ! Et cela a provoqué une formidable égalité technique, des motos presque identiques et la possibilité que quiconque ne court pas autant ou est si bon puisse saisir le sillage pour être en tête et que les courses se déroulent en groupes, jusqu’à 20 coureurs, et le risque est énorme. Nous égalisons la catégorie, mais nous augmentons le risque, les chutes et les accidents.

– Et certains enfants sont un peu inconscients. –

Je ne serai pas le seul à signaler qui que ce soit. Nous faisons tous des erreurs. Quand les courses sont en groupe, quand vous, sans être le plus rapide ou le plus expert, mais le plus jeune, le plus audacieux, celui qui a le moins à perdre ou le plus coquin à vivre dans le sillage, pouvez côtoyer les bons, vous achetez des numéros pour provoquer un accident. Et ils sont toujours indésirables. Je le répète : comment allons-nous, il se passe peu de choses.

– Le danger est qu’ils vous écrasent. –

C’est le danger du Moto3. Parce que? Eh bien, parce qu’en Moto2 et MotoGP le groupe s’ouvre tout de suite. Tout au plus, les trois premiers tours de MotoGP ont un danger similaire, mais ensuite les bons, ceux qui ont le rythme, ceux qui dominent, ils partent, bye. En MotoGP, vous prenez une seconde, je ne vous en dis plus deux, et ils ne vous rattrapent plus. En Moto3, il est impossible de prendre cinq dixièmes. Et, quand vous les avez, entre courbe et courbe, qui pour nous sont des mini-droites, surtout si vous attrapez le sillage, vous attrapez n’importe qui, n’importe qui ! Si la possibilité de dérapages disparaissait, je ne sais pas, si on courait sans carénages, le risque diminuerait énormément. Et j’avoue que je ne sais pas comment on peut réduire le danger en Moto3, je n’ai aucune idée de plus de choses qui ont été commentées ces derniers temps. Quand quelqu’un tombe devant vous et que nous arrivons en masse, c’est un miracle de ne pas écraser quelqu’un ou de se faire écraser. Personne n’a de réflexes aussi bestiaux que de dribbler celui de devant quand, celui de devant, tombe juste derrière vous et à 200 km/h.

– Je vois que tu ne reproches pas aux plus jeunes de prendre plus de risques que nécessaire, de courir, souvent, mettre les autres en danger. –

Nous sommes dans une catégorie d’entraînement, de promotion et, surtout, ne l’oublions pas, dans un championnat, celui de Moto3, où nous cherchons tous notre vie à briller et mériter une place en Moto2 ou MotoGP. Et, si les vélos sont les mêmes et/ou les glissades vous permettent d’être avec les meilleurs, il y a ceux qui décident que la seule façon de faire la différence est de risquer plus que vous ne devriez. Il y a eu quelque chose qui a causé l’augmentation de cette agressivité : les pilotes qui parviennent à entrer en MotoGP sont de plus en plus jeunes et certains sautent même la période d’apprentissage Moto2 et, bien sûr, tout le monde veut aller en MotoGP. Je le répète, je ne le critique pas, tout le monde connaît le risque qu’il prend mais, malheureusement, parfois, j’ai le sentiment que les plus jeunes croient que le prix en jeu est le MotoGP. Je crois que toutes les étapes devraient être brûlées et non obsédées par la course en ce moment ! en MotoGP.

– Par conséquent, de plus en plus de chance est nécessaire pour éviter les accidents, les blessures, la mort. –

Eh bien oui, c’est malheureusement le cas. C’est pourquoi je dis que je ne sais pas quelle est la solution. Il n’y a pas d’autre choix que de commencer enfant, jeune homme, avec des petites motos, on ne peut pas faire des motos Moto3 600cc, ça n’a aucun sens à 16 ans. Et si vous le faisiez en Coupe du monde, la seule chose que vous feriez serait de déplacer le danger vers les championnats nationaux, c’est-à-dire que vous le retireriez de l’écran de télévision. Et, concernant la chance, je vous dirai que tous, tous, d’entre nous, en tous, tous, entraînements et courses, avons vu, subi et joué des chutes individuelles et collectives, où il ne s’est rien passé. Mais là où vous avez mis vos mains sur votre tête et puis la nuit vous avez pensé : « Il aurait pu me tuer. C’est la chance. L’automne de l’autre jour à Austin était glacial ! et aucun des quatre pilotes ne s’est égratigné. D’autres fois, avec moins, avec beaucoup moins, tu te brises cinq os ou tu te suicides