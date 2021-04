« En Moto3, Martin a normalement obtenu la pole et j’ai gagné les courses »

04/04/2021 à 12:56 CEST

L’actuel champion du monde de MotoGP, Joan Mir, il était plus satisfait que la semaine dernière de son résultat sur la grille de départ. Dans le GP de Doha, il partira neuvième et il espère avec cette position atteindre la tête beaucoup plus tôt pour se battre pour la victoire. Mir a raté le podium lors de la première course du Championnat du Monde à cause d’une petite erreur dans le dernier virage et de la vitesse écrasante de la Ducati, ce à quoi il veut remédier dans la deuxième manche de la saison.

Mir à propos de son résultat de qualification a souligné que « Je suis heureux. L’objectif d’aujourd’hui que nous avons atteint. C’était d’aller en Q2 et j’ai eu une Q1 assez solide et cohérente. ». Je suis mieux placé que samedi dernier, on verra jusqu’où je peux aller« Au GP de Doha, Mir se bat pour la victoire en étant prudent avec les pneus et en gardant toujours un œil sur les Ducati qui continuent de voler sur la piste qatari. » J’essaierai de faire une course intelligente, pousser quand j’en aurai besoin. pousser et nous verrons jusqu’où notre rythme nous mène. J’attends avec impatience une bonne course demain & rdquor; assurèrent les Espagnols.

Jorge Martín a combattu avec Mir dans les courses de Moto3 et après la pole, l’actuel champion du monde a rappelé en riant que « En Moto3, il a généralement obtenu la pole et j’ai gagné les courses. Il savait qu’il était rapide sur un tour et il fait un excellent travail & rdquor;, même s’il voulait aussi profiter de l’occasion pour féliciter le rookie pour son excellent travail: « C’est un gars très très rapide sur un tour, je savais qu’il le ferait soyez très bon aux pole positions, surtout avec la Ducati. Je vous félicite », a précisé Mir.

Après son excellent résultat lors des derniers championnats du monde, Mir se voit comme un candidat clair pour se battre pour les victoires: « Je pense que mon rythme est plutôt bon et nous avons vu une amélioration en termes de performance d’un tour. Nous avons fait un joli solide en qualifications et j’ai l’air prêt à me battre. Je pense que, normalement, dans la course, nous travaillons. J’en ai envie. & rdquor; Même ainsi, Mir sait qu’il a de grands rivaux auxquels il ne peut s’empêcher de prêter attention: « Je vois que Zarco et Viñales sont forts, Pecco sera également là. Je ne sais pas, je vois le top dix avec quelque chose de plus que le reste et, parmi ces personnes, nous devrons jouer les bulletins de vote au dernier tour. Celui qui gère le mieux les pneus remportera la course& rdquor; assura le majorquin.

Joan Mir a également voulu parler du résultat désastreux de Valentino Rossi après avoir remporté l’un des pires résultats de sa carrière en qualifications: « Valentino ne doit pas être écraséUn samedi, toutes les étoiles s’alignent et il vous place au premier rang, et s’il l’a fait, cela signifie qu’il n’est pas vieux, il travaille. Mir a précisé que Dottore ne devait pas être sous-estimé après sa longue carrière en MotoGP: « Nous devons être clairs sur qui il est, il traverse une période difficile, oui, mais il faut regarder les temps qui sont très serrés. Il a eu un problème à coup sûr, être le 21e n’est pas sa position, on le sait tous, tu n’as pas à l’écraser. Vous devez le laisser suivre son cours. Dans le précédent, il était l’un des seuls à avoir roulé en 55 dans les derniers tours et si vous êtes vieux, vous ne faites pas ça & rdquor; a conclu le champion du monde.