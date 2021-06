En Navarre, il existe déjà des radars qui détectent si vous conduisez sans permis de conduire | Moteur

Conduire une voiture sans permis de conduire est un crime grave passible d’une peine de prison. Beaucoup de gens prennent des risques parce qu’il n’y a aucun danger à moins que la Garde civile ou la police locale ne vous arrêtent et ne vous demandent vos papiers. Mais ce n’est plus nécessaire…

Ce n’est un secret pour personne, les radars deviennent de plus en plus sophistiqués. Ils ont de fortes limitations liées à la confidentialité (ils ne peuvent pas analyser les visages ou d’autres données personnelles), mais ils peuvent toujours découvrir beaucoup de choses sur vous. En Navarre, ils ont installé des radars qui détectent les conducteurs au volant, qui ils n’ont pas de permis de conduire valide.

Vous avez peut-être pensé que cela n’était possible que s’ils effectuaient une reconnaissance faciale, mais ce n’est pas le cas. Ces radars ne sont pas capables de détecter si un conducteur a obtenu ou non un permis de conduire. Ce qu’ils détectent, c’est si le véhicule est associé à un conducteur dont le permis a été retiré pour un délit, ou a manqué de points.

Comme nous le dit notre collègue Noelia López dans Auto Bild, la police provinciale de Navarre recevra bientôt toutes les compétitions de circulation et mettra en œuvre de nouvelles méthodes pour détecter les contrevenants.

Cette année, il a acquis deux radars avec reconnaissance de plaque d’immatriculation OCR, qui a été liée à la base de données de la Direction générale de la circulation.

Ces radars peuvent lire une plaque d’immatriculation et vérifier si la voiture a une assurance et si elle a passé l’ITV. Aussi, si le véhicule a été radié (ce qu’on appelle une voiture zombie). Cela est déjà fait par pas mal de radars dans toute l’Espagne.

La Police provinciale de Navarre dispose d’une équipe appelée Groupe de la criminalité automobile (GDA), qui est chargée de surveiller les récidivistes.

En collaboration avec Tradesegur, il a développé une application pionnière en Espagne pour l’équipement de détection de plaque d’immatriculation OCR, qui vous permet de savoir si le véhicule appartient ou appartient à un conducteur sans permis en raison d’une décision de justice ou pour la perte totale de points.

Conduire sans permis de conduire est un délit typifié à l’article 384 du Code pénal et passible de l’une de ces trois sanctions, selon les critères du juge :

Peines de prison de 3 à 6 mois Amende de 12 à 24 mois Travail au profit de la communauté de 31 à 90 jours

Selon le gouvernement navarrais, dans la communauté il y a environ 1400 conducteurs avec le permis retiré. Beaucoup d’entre eux sont des récidivistes ou des délits liés à l’alcool, il est donc important pour la sécurité routière qu’ils ne prennent pas la voiture sans autorisation.