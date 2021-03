Le derby sévillan manquait de couleur et de chaleur. Ne suspendez pas avant l’ajout. En-Nesyri a démontré que la ville continue sous l’hégémonie sévilliste. Le Marocain a crevé un long déplacement de Jesús Navas, esquivé Joel Robles et, sans angle, a marqué avec la droite, son moins bon. Le Betis ose déjà discuter de la domination nervionienne. Le vert et le blanc ne cessent de croître, toujours avec des aspirations continentales.

