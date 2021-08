En-Nesyri, le buteur silencieux de Julen Lopetegui

19/08/2021 à 10h00 CEST

L’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri a marqué le premier but de la saison du point de penalty à battre Rayo Vallecano (3-0) lors de la première de LaLiga 2021/22. L’ancien Leganés a un total de 31 buts en 79 matches officiels en tant que joueur de Séville et s’est imposé comme l’un des buteurs silencieux de Julen Lopetegui.

Le Marocain, qui a quitté le club madrilène avec Martin Braithwaite à l’hiver 2020 pour 20 millions d’euros, Il est le joueur qui a marqué le plus de fois le premier but du match de son équipe (8) en Liga jusqu’à présent en 202.1. Seul Leo Messi, qui a quitté la compétition pour le PSG, a le même palmarès que l’attaquant de Séville.

8 – Aucun joueur n’a marqué le premier but du match plus de fois que l’attaquant du @SevillaFC, Youssef En-Nesyri 🇲🇦, en @LaLiga en 2021 (huit, comme Lionel Messi 🇦🇷). Coup de poing. pic.twitter.com/QiQ5FogxXc – OptaJose (@OptaJose) 15 août 2021

L’ancien joueur de Malaga a également connu une consolidation finale dans le plan de Julen Lopetegui la saison dernière. Il a participé à tous les matches de Liga et a marqué un total de 18 buts pour devenir le cinquième meilleur buteur derrière Leo Messi (30), Gerard Moreno (23), Karim Benzema (22) et Luis Suárez (21).. Il a également été important en Ligue des champions avec six buts en huit matchs.

L’attaquant préféré de Séville

L’attaquant a débarqué dans la capitale andalouse pour ajouter des ressources en tête de Julen Lopetegui et a fini par consolider en tant que 9e partant devant Luuk De Jong et Munir El-Haddadi. Sa verticalité, sa capacité d’association et sa visée l’ont promu comme l’un des meilleurs attaquants de la Liga et est actuellement essentiel dans l’équipe de Séville.

Le Marocain est un autre succès du directeur sportif de Séville, Monchi, qui est revenu au club en 2019 et achève sa deuxième étape à la tête du secrétariat technique. Jusqu’à présent, le marché a signé Gonzalo Montiel, Erik Lamela, Ludwig Augustinsson et Marko Dmitrovic pour un peu plus de 15 millions d’euros.