En-Nesyri liquide une rencontre pâteuse à Nervión

Ils ne gagneront pas la Ligue, mais Séville ne perd pas la face face au championnat. Jusqu’au dernier souffle, jusqu’à ce que cela soit mathématiquement possible, les Andalous se battront pour leurs objectifs qui, à ce jour, dépassent de manière réaliste leur meilleur record de points en championnat, fixé à 77. En-Nesyri, oui, un autre Une fois que le Marocain était en charge d’assommer un Valence combatif. Les changements introduits par Julen Lopetegui ont été essentiels.

À ce stade du parcours de football, les jambes sont lourdes et les idées se font rares. La fatigue, associée au climat sévillan, nous a invités à faire une sieste à Nervión. L’approche ultra-défensive de Voro n’a pas non plus aidé la série.. L’éternel intérim a soulevé un 5-3-2 feuillu qui a court-circuité le match andalou ralenti.

Le monopole du ballon était Séville, mais il n’y avait pas de trous noirs à l’arrière. Même la foulée d’En-Nesyri n’a trouvé aucun espace. Le Marocain a réclamé une pénalité dans un câlin de Lato. Des choses plus chaudes ont été signalées ce cours. Estrada Fernández et le VAR n’ont rien vu de punissable. L’arbitrage vidéo a annulé un but contre Suso en raison de la position illégale de l’homme de Cadix.

Non corsé et ambitieux, Valence a resserré les chevilles et a retourné la tortilla. De dominé à dominateur. La vitesse de Guedes à droite a généré des déséquilibres que Vallejo, à deux reprises, n’a pas pu convertir.

Lopetegui en a eu assez et a agité son équipe avec l’entrée de Fernando, Acuña et Papu Gómez. Au poil. Séville s’est installé sur un complot étranger et a brisé le mur orange. En-Nesyri a battu le dos de Ferro, corroboré au millimètre par le VAR, et défini gaucher pour son dix-huitième but en championnat.

Le coup, par chronomètre et esprit valencien, était définitif. Séville revient sur la voie de la victoire et entrevoit son record historique de points en championnat (77).