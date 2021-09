in

22/09/2021 à 10h30 CEST

L’ex-attaquant brésilien Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ Il a poursuivi ce mardi ses séances de kinésithérapie à l’hôpital, où il est admis après être passé par la salle d’opération pour retirer une tumeur au colon.

Le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970) a partagé une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle, de bonne humeur, on le voit exercer ses bras et ses jambes en pédalant.

“En pédalant comme ça, je retournerai bientôt à Santos”, a plaisanté l’ancien attaquant, faisant référence à l’équipe qui l’a élevé et où il a passé 18 ans de sa brillante carrière sportive, entre 1956 et 1974.

De cette façon, le roi du football a voulu partager sa “joie” avec les fans et s’est dit “entouré d’affection et d’incitations à se sentir un peu mieux chaque jour”.Pelé, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire, est admis à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo depuis le 31 août dernier, lorsque des examens de routine, qu’il avait reportés en raison de la pandémie de coronavirus, ont détecté une tumeur suspecte dans le côlon.

L’ancien attaquant a subi une intervention chirurgicale le 4 septembre pour retirer cette tumeur et a passé plusieurs jours dans l’unité de soins intensifs, où il s’est lentement rétabli.

Bien que peu de temps après sa mise à terre, son évolution a été interrompue par une « brève instabilité respiratoire », c’est pourquoi il a été transféré en soins semi-intensifs.

Cependant, Pelé et sa famille ont insisté sur divers messages selon lesquels, ces derniers jours, il a présenté une amélioration de son état de santé, bien qu’il n’y ait toujours aucune prévision pour sa sortie de l’hôpital.

La santé de Pelé elle s’est détériorée ces dernières années en raison de problèmes de colonne vertébrale, de hanche et de genou qui ont considérablement réduit sa mobilité et l’ont obligée à subir une intervention chirurgicale, ainsi que des crises rénales.