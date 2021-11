En photo, Noelia dans un body sexy s’apprête à entrer dans le jacuzzi

Noelia sur le point d’entrer dans le jacuzzi a consenti aux fans sur une photo | Instagram

La femme d’affaires coquette et prospère Noelia a partagé une photo avec laquelle elle a souligné ses courbes malgré une certaine position, il semble qu’elle se préparait à commencer à profiter d’un bain moussant dans le jacuzzi.

La chanteuse exceptionnelle interprète de tubes tels que « Tú », « Candela », « I Touch My Self » et « Yo No Failé », a publié cette image dans laquelle elle portait une coupe ajustée body blanc il y a un jour, via son compte Instagram : noeliaofficial.

Noélia Elle trouve toujours le moyen le plus coquette de mettre en valeur ses courbes, laissant ses followers bouche bée face à une telle beauté, comme cela s’est produit avec cette image qui est sur le point d’atteindre 36 000 cœurs rouges.

Comme prévu, parmi les 702 commentaires qu’il a sur son compte, plusieurs d’entre eux ne sont que des emojis qui projettent l’amour qu’ils ressentent envers Noélia, flammes, coeurs et emojis amoureux sont ceux qui défilent dans la case commentaire du célèbre chanteur.

Noelia sur le point d'entrer dans le jacuzzi a consenti aux fans sur une photo

Toujours belle et son beau corps qu’a l’amie Noelia, salutations », a commenté un fan.

Dans sa description, il n’a écrit que « Jacuzzi time », se référant au fait qu’il était temps de passer du temps à se détendre dans le jacuzzi, ce serait sans aucun doute le rêve de tout le monde.

Rendez-vous dans le jacuzzi avec Noelia

La femme d’affaires coquette est assise au bord de ce jacuzzi qui semble prêt, il est rempli d’eau qui est sûrement à une température chaude pour détendre les muscles et en faire une expérience totalement agréable.

Vous pouvez également voir des bougies allumées et quelques roses et pétales comme décoration qui lui donneraient une touche plus relaxante.

Quant à Noélia Elle porte un vêtement coquette et surtout minuscule, un body blanc qui laisse son dos découvert et au fond elle se perd parmi ses charmes.

La chanteuse portait toujours de belles pantoufles à bracelet en or, peut-être qu’après la photo qu’elle les a enlevées et qu’elle a profité de son délicieux bain, elle continuera sûrement le lendemain avec sa tâche ardue de s’occuper de ses multiples compagnies et de sa musique.

Pour tout le monde, s’adonner à un bain relaxant et parfumé est le fruit d’un travail acharné, tout comme la célèbre chanteuse et femme d’affaires qui, après une dure journée de travail, a été récompensée par une nuit de détente.