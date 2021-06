En plus d’une politique de santé collective, ACKO offre des avantages complets aux employés : Janani Viswanathan | Entrevue

ACKO Insurance a déclaré aujourd’hui avoir enregistré plus de 100 crores de roupies en prime pour son assurance-maladie collective des employés au cours de l’exercice 21. Moins d’un an après son lancement, ACKO a intégré plus de 90 sociétés, dont Virtusa, Swiggy, Razorpay, CRED, Akzo Nobel, Xiaomi et Go-MMT et assuré plus de 2,8 lakh personnes.

Acko a déclaré que sa nouvelle couverture médicale numérique de groupe (GMC) offre des prestations de santé complètes axées sur les soins primaires et le bien-être, en plus de l’assurance hospitalisation, le tout dans une seule application mobile ACKO. Les employés peuvent bénéficier de services de soins primaires tels que OPD, téléconsultations, pharmacie, tests de laboratoire, etc., pour eux-mêmes et les membres de leur famille et peuvent accéder à des programmes de bien-être tels que des récompenses de remise en forme et une assistance émotionnelle, etc.

ACKO Health a maintenant défini une stratégie de croissance agressive pour doubler la prime à recevoir au cours de l’exercice 22 et intégrer au moins 200 organisations axées sur les personnes. Lors d’une interaction avec FE Online, Janani Viswanathan, responsable des activités d’assurance maladie, ACKO Insurance, a révélé plus en détail le plan futur de l’entreprise et en quoi ses politiques sont différentes de celles de la concurrence. Extraits

Au milieu de la pandémie et des blocages, comment prévoyez-vous d’étendre votre expérience de la santé à 3 fois plus d’entreprises au cours de l’EX22 ?

ACKO a numérisé presque tous les aspects de notre politique de santé de groupe. Cela nous a aidés à croître à un rythme sain malgré la pandémie et les blocages. Le fait que tous les avantages de nos plans soient accessibles et utilisés sur l’application, y compris les réclamations, a joué un rôle déterminant dans notre croissance. À certains égards, notre produit est conçu pour le monde post COVID.

Par rapport aux autres polices d’assurance-maladie collective, qu’est-ce qui diffère chez Acko ?

Nous ne nous considérons pas comme offrant uniquement une police d’assurance-maladie collective; nous nous considérons comme une plateforme complète de prestations de santé, et c’est là que réside la différence. Les polices d’assurance-maladie collective traditionnelles offrent uniquement des prestations d’hospitalisation. De ce fait, seuls 10 à 15 % des salariés qui demandent une hospitalisation l’utilisent réellement. Les autres employés ne reçoivent rien de la police d’assurance.

CKO Health propose non seulement une police d’assurance maladie complète que chaque employé peut personnaliser selon ses besoins, mais elle offre également une multitude d’avantages en matière de soins préventifs et de bien-être. Contrairement aux régimes traditionnels, ACKO Health a quelque chose pour 100 pour cent des employés de toute organisation.

Nous utilisons également nos données et algorithmes exclusifs pour inciter les employés à adopter un mode de vie plus sain afin qu’ils puissent éviter l’hospitalisation. C’est une proposition gagnante pour toutes les personnes impliquées – les employés, l’employeur et ACKO.

Quels sont les avantages que le régime collectif d’Acko offre aux employés ?

ACKO Health a organisé des avantages pour répondre aux divers besoins des employés. Les employés peuvent modifier les caractéristiques et la couverture du régime en fonction de leurs besoins, directement depuis l’application. C’est au-delà des avantages que l’employeur a choisi pour eux.

Par exemple, il existe des consultations médicales gratuites et illimitées, des consultations OPD, des réductions sur la pharmacie et des tests de laboratoire prescrits pour une personne ayant besoin de soins médicaux préventifs. Pour les amateurs de fitness, il existe un suivi de la condition physique, des défis de remise en forme et un programme de récompenses pour motiver les employés à adopter des habitudes saines. Ensuite, il y a des avantages essentiels pour la nouvelle normalité dans laquelle nous vivons, comme le coaching en bien-être mental et le conseil en nutrition. Nous étendons constamment nos avantages en fonction des commentaires des clients et de leurs besoins en évolution.

Que faut-il pour intégrer une entreprise à un régime collectif d’assurance maladie ?

Nous n’avons qu’à vérifier quelques détails avec l’employeur lors de l’intégration, ce qui peut être fait en quelques heures. Nous avons créé un processus d’auto-inscription pour les employés directement sur l’application, que les employés peuvent utiliser pour modifier leur plan et commencer à utiliser les avantages. Toute notre philosophie est de donner de plus en plus de pouvoir aux employés concernant les avantages qu’ils souhaitent utiliser, avec un minimum d’effort de la part de l’employeur. Les entreprises axées sur les personnes choisissent ACKO en raison de cette approche.

