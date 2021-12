En poids le champion du monde ‘Bimbito’ Méndez et le challenger obligatoire Masakata Taniguchi

(Photo : fourni)

Tokyo, Japon – Dans une ambiance cordiale et respectueuse, le champion du monde de la World Boxing Organisation (WBO) au poids de 105 livres, Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez, de Porto Rico, et son adversaire, le champion japonais de 105 livres et challenger WBO obligatoire Le Japonais Masakata Taniguchi a atteint l’échelle avant son combat semi-mainstream, qui prendra forme demain au stade Ryogoku Kokugikan.

Mendez et Taniguchi ont tous deux fixé la limite de 105 livres sur la carte qui aura dans l’événement principal le champion unifié de 118 livres Naoya Inoue, qui affrontera le Thaïlandais Aran Dipaen.

«Je me sens extrêmement fort et motivé pour tout donner pour tout demain. J’ai beaucoup mûri en tant que combattant et quel que soit le type de combat que mon adversaire propose, je le comprendrai. Que le meilleur gagne », a déclaré Méndez.

« Ma préparation a été immense. Merci aux organisateurs pour leur attention et ici au Japon, ils nous ont super bien traités. Il n’y a pas d’excuse ».