En poids, Marc Vidal et Sonni Martínez

Vidal Martinez

L’ancien champion d’Espagne et d’Europe des poids plume, le Barcelonais Marc Vidal (12-2-5, 5 KO), réapparaît, après deux ans et demi d’absence du ring, cet après-midi à la Casal Cultural de Castellbisbal (Barcelone), dans un combat en six rounds.

Hier, le local, 64 000 kg, et le valencien ont donné le poids Sonni « L’uruguayen » Martínez (2-5, 0 KO), 63 700 kg, qui a fait un si bon travail contre Campbell Hatton en septembre dernier à Londres.

Vidal, qui veut être un militaire chez les poids légers, devra faire face à ce combat entre les super légers et les poids welters pour le moment.

Dans l’autre combat professionnel du gala, la plume barcelonaise Tania Alvarez (1-0, 0 KO) affronte les Anglais marguerite preston (0-1), quatre tours.