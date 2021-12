En prison pour avoir étouffé sa femme à Valence et avoir caché le crime avec un feu

04/12/21 à 11:22 CET

Ignacio Cabanes

« Le canapé de ma maison brûle, j’essaye d’entrer mais je n’y arrive pas, ma femme est à l’intérieur. » Cette appelez le numéro d’urgence 112 la veille de Noël l’année dernière signaler un incendie avec une victime possible dans une maison du Rue du Bon Pasteur à Mislata Il se cachait derrière un crime sexiste, comme les enquêtes du groupe Homicide de la Police nationale ont désormais pu le préciser. Ainsi, ce jeudi l’époux de la défunte, Juan José GH, un policier local de Mislata (Valence), 62 ans et retraité, il a été arrêté à Xirivella, alors qu’il avançait exclusivement Ascenseur-EMV dans son édition numérique, accusé du crime de meurtre et d’avoir allumé un incendie dans la maison, en danger pour le reste des voisins, avec l’intention de cacher leur crime.

L’élément clé dans la résolution de l’affaire, qui a conduit hier le président du tribunal d’instruction numéro un de Mislata à accepter l’entrée en prison provisoire du meurtrier présumé, figurait dans l’autopsie pratiquée sur le cadavre de Maria Amparo Cortés, 58 ans. L’expertise médico-légale de l’Institut de médecine légale de Valence a révélé que la femme n’était pas décédée des suites de l’incendie ni intoxiquée par la fumée – en fait il n’y avait pas de présence de débris de combustion dans les poumons– Si ce n’est par asphyxie, comme le révèlent les petites lésions avec accumulation de sang dans la région cervicale détectées à l’autopsie. Après avoir écarté une à une toutes les possibilités, à la fois un décès accidentel et un suicide, voire la possibilité d’une crise cardiaque, les médecins légistes ont conclu que la cause la plus compatible selon les preuves analysées était une asphyxie mécanique due à la compression du cou.

De même, les tests toxicologiques retrouvés dans le corps de la victime un haut degré de de l’alcool en sang, environ 2,15 gel —ce qui équivaudrait à un taux de 1,7 milligramme d’alcool par litre dans l’air expiré—, un état d’intoxication qui aurait considérablement diminué sa capacité de défense, d’où la cause parle de meurtre et non d’homicide.

Il se trouve que l’homme désormais arrêté pour la mort de sa femme Il avait déjà été arrêté en 1998, accusé d’avoir violé une femme qui, curieusement, est également décédé à la suite d’un incendie dans des circonstances similaires qui s’est produit deux jours seulement avant la date à laquelle le procès était prévu.

Calme et détendu devant le juge

Avec une attitude calme et sans montrer aucune objection à être photographié, l’accusé est arrivé tôt hier matin au tribunal de Mislata gardé par la police nationale. Le meurtrier présumé a nié à tout moment tout lien avec la mort de sa compagne, qu’il a affirmé hier devant le juge « qu’il aimait beaucoup ». Juan José GH s’est contenté de répondre aux questions de son avocat, Víctor Soriano, qui a préféré ne pas faire de déclarations à la fin de l’interrogatoire judiciaire.

La version que soutient l’accusé est que cet après-midi-là a promené le chien peu avant 19 h 30. et que lorsqu’il retourna à la maison, il trouva la maison déjà en feu. Il dit qu’il a tenté d’entrer pour sauver sa femme, mais qu’il pouvait à peine accéder à l’intérieur et verser de l’eau avec une bassine, comme il l’a dit à la police lors de son témoignage, car après son arrestation il a préféré garder le silence. Certains témoins confirment son alibiBien qu’il soit étrange que finalement le chien avec lequel il a été aperçu dans la rue ait été retrouvé mort à l’intérieur de la maison, dans l’une des pièces du fond, à l’écart de l’entrée principale.

L’incendie était intentionnel lors de la recherche d’accélérateurs de combustion

Les agents de la police scientifique ont écarté que l’incendie avait été déclenché par une cigarette et ont conclu que l’incendie avait été « causé par une action humaine », lorsqu’ils ont trouvé des traces d’accélérateurs de combustion, notamment d’essence, lors d’un premier contrôle effectué cinq jours. après coup. Dans le second, ils n’ont pas entériné les conclusions des accélérateurs, mais cela a été réalisé un mois plus tard, lorsque la maison n’était plus scellée et que le suspect avait récupéré les clés.

Des voisins du couple assurent que la relation entre eux était très conflictuelle. Ainsi, ils consistent jusqu’à trois épisodes d’abus de lui à elle et même 55 interventions policières avec ledit mariage. Dans certains de ces cas en raison de la tentative de suicide de la femme. Malgré ces neuf antécédents de tentatives de suicideLes enquêteurs, d’abord ceux du groupe de police judiciaire du commissariat de Mislata et plus tard, ceux d’Homicides, ont exclu que l’incendie avait été causé par la femme.

En fait, la médecine légale Ils situent l’heure de la mort d’Amparo peu après le déjeuner, es decir, mucho antes de que se declarase el incendio, que a criterio del informe de bomberos fue por una combustión lenta, lo que tampoco parece casar con la declaración del ahora encarcelado, quien afirma que había salido de casa minutos antes de las 19.30 Heures.

Neuf mois de prison qui sont restés en acquittement après la mort du témoin

Le 14 février 1998, Juan José GH est entré à la prison de Picassent alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir violé une femme à son domicile de Mislata. La victime, Trinidad GG, l’a dénoncé pour l’avoir agressée sexuellement dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’il montait avec elle pour obtenir sa carte d’identité, car il voulait l’identifier.

L’agent maintenant à la retraite est resté en prison provisoire pendant neuf mois, jusqu’au 12 novembre de la même année, lorsque le troisième juge d’instruction de Mislata, qui s’occupait de l’affaire, a autorisé sa libération. Le procès contre lui pour cette violation a été fixé au mardi 16 mai 2000, un an et demi après sa libération.

Cependant, ce jour-là, il n’y a pas eu de procès. La victime et le principal témoin à charge dont disposait le procureur, qui Je lui ai demandé 10 ans de prison, et l’accusation privée portée par les deux filles de la femme, était ce jour-là dans un coma artificiel à l’unité de soins intensifs de l’hôpital de La Fe, après avoir subi de très graves brûlures lorsqu’un incendie s’est déclaré alors qu’elle était seule dans le salon de sa maison, à le quartier de Patraix. Littéralement, son partenaire, qui dormait dans une autre pièce, l’a trouvée engloutie par les flammes. Trinidad est décédé trois mois plus tard, le 18 août 2000. Il n’a jamais pu témoigner.

La mort opportune de Trinidad a laissé le procès pour viol contre la police locale en acquittement, qui a finalement eu lieu le 19 décembre de la même année. L’incendie a fait l’objet d’une enquête par le juge d’instruction 12 de Valence, qui a classé l’affaire lorsque la police a conclu que l’incendie était accidentel.