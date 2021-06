en profondeur : la course à la limite de l’informatique quantique | La technologie

Nous entrons dans le monde de l’informatique quantique avec l’aide de Juan José García Ripoll du CSIC et Carmen Recio Valcarce d’IBM Quantum Communities pour découvrir ce que cette technologie réserve pour l’avenir.

Les ordinateurs quantiques ont délaissé les tests théoriques pour entrer dans le quotidien des grands laboratoires. Ils sont déjà une réalité qui commence à montrer tout son potentiel. Ils promettent d’être le prochain grand saut dans l’histoire de la technologie et le coup de pouce dont les projets de recherche comme la science des matériaux ont besoin.

Le travail d’entreprises comme IBM, IonQ ou Google En faisant de ces ordinateurs une réalité, c’est devenu une course avec un objectif clair, mais rien de simple : obtenir un avantage quantique, anciennement appelée suprématie quantique. Nous parlons de ce moment où les ordinateurs quantiques peuvent résoudre un problème plus efficacement que les supercalculateurs classiques actuels.

Pour comprendre les progrès réalisés dans ce course à l’avantage quantique et les défis qui nous attendent encore, chez Computer Hoy, nous avons discuté avec Juan José García Ripoll, chercheur scientifique au CSIC et Carmen Recio Valvarce de l’équipe IBM Quantum Communities.

IBM vient d’annoncer une nouvelle étape dans le secteur de l’informatique quantique : ils ont créé l’ordinateur quantique le plus puissant à ce jour, capable de fonctionner avec 53 qubits.

García Ripoll est chercheur au Institut de physique fondamentale du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) Et, avec d’autres chercheurs, il travaille avec des ordinateurs IBM via le cloud pour étudier de nouveaux problèmes ou algorithmes et analyser comment les erreurs commises par ces machines limitent encore ces algorithmes. “IBM nous a proposé de pouvoir accéder à tous ses ordinateurs quantiques, qui sont nombreux, (…) ceux qui ont de 5 Qbits, accessibles publiquement, à ceux de 60 Qbits auxquels nous pouvons désormais accéder”, explique-t-il.

IBM possède des ordinateurs au Japon, en Europe et principalement aux États-Unis. le Système quantique Un Il est l’un des plus puissants (27 qubits) et vient d’être installé en Allemagne pour permettre aux étudiants, chercheurs et entreprises de profiter de ses capacités. D’autre part, la société travaille également avec un processeur de 65 qubits et a publié une feuille de route dans laquelle elle calcule que d’ici la fin de 2023, elle disposera de 1 000 qubits.

De son côté, Carmen Recio vient d’atterrir à Zurich dans les laboratoires de recherche d’IBM pour faire partie de l’équipe Quantum Communities en Europe. Cette communauté de professionnels œuvre pour favoriser l’accompagnement et la communication dans le domaine de la diffusion scientifique. “On fait le pari que les outils logiciels sont ouverts” nous dit-il.

“Nous avons la plate-forme IBM Quantum dans laquelle tout le monde peut entrer gratuitement pour utiliser un ordinateur quantique et il y a beaucoup de matériel pédagogique, etc. Et autour de QISKIT nous organisons beaucoup d’événements, de rencontres, maintenant nous faisons un hackathon au niveau européen, auquel collaborent à la fois chercheurs et développeurs », explique Carmen.

Comme IBM, d’autres entreprises commencent à ouvrir leurs ressources. Microsoft a introduit Azure Quantum et Amazon prévoit également de créer un AWS Center for Quantum Computing. Que ce soit au niveau de la recherche ou des affaires, l’informatique quantique s’ouvre au monde à la recherche de nouveaux algorithmes qui nous conduiront à obtenir cet avantage quantique dans les problèmes utiles mentionnés par García Ripoll et à corriger les erreurs pour finir de promouvoir cette technologie.

Recherche en Espagne

Avec les principaux centres de recherche aux États-Unis et en Chine, l’Europe commence à rattraper son retard. “Le vaisseau amiral des technologies quantiques a été lancé, qui à l’origine devait représenter un milliard d’euros, mais il est finalement resté à 120 millions, mais il a servi à stimuler de nombreux groupes de recherche”, explique García Ripoll.

Plus focalisé sur l’Espagne, le chercheur souligne qu’« il existe de très bons groupes avec une très longue tradition dans l’information, le calcul et la simulation quantique, tous d’un point de vue théorique, comme les professeurs MA Martinez Delgado et Alberto Galindo à Madrid, ainsi que comme d’autres groupes à Barcelone et dans d’autres parties de l’Espagne “.

Cependant, dans la partie hardware il assure que notre pays est plus en retard à cet égard. “Maintenant, il y a un investissement un peu plus intéressant, il y a des groupes qui explorent l’informatique quantique avec des molécules à Saragosse, il y a des groupes de simulation quantique à l’ICFO de Barcelone ou dans les Asturies où ils font de la simulation avec des atomes Ripell (…) rattraper petit à petit le reste de l’Europe ».

Désormais, ils se tournent avec espoir vers le fonds de relance de l’Union européenne (REACT-EU) qui allouera une partie à la recherche de cette technologie. Parmi les projets qui bénéficieront de ce financement figure le Centre de calcul intensif de Galice (Cesga) basé à Saint-Jacques-de-Compostelle, où vous souhaitez construire un ordinateur quantique.

Ces fonds peuvent donner un nouvel élan à des projets de recherche et développement qui pourraient placer l’Espagne et l’Europe sur la carte de la recherche quantique internationale au plus près des États-Unis et de la Chine, puissances en tête dans cette course présentée comme l’une des plus grandes révolutions technologiques. du 21ème siècle.