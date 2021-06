“En prolongation le caractère de l’équipe a été vu”

28/06/2021

Le à 23h15 CEST

Encore une fois, le meilleur joueur du match. Il est revenu en équipe nationale lors du troisième match de la phase de groupes contre la Slovaquie et a été nommé MVP. En huitièmes de finale, face à l’équipe croate, le milieu de terrain du Barça a une nouvelle fois reçu le prix du meilleur joueur du match, qu’il a défini comme une victoire “souffré, mais mérité”.

Busquets a souligné que “l’équipe grandit beaucoup dans ce tournoi et en prolongation notre caractère s’est montré”. Celui de Badia del Vallès a également fait remarquer que “La Croatie a fait du bon travail, mais en raison de la façon dont le match a commencé et des prolongations, le passage aux quarts de finale était bien mérité.”.

Le capitaine de l’équipe espagnole a été remplacé à la 102e minute par Rodri. “Je vais bien, c’était peut-être un match très physique et au final j’ai eu une gêne musculaire, mais j’ai des jours pour récupérer jusqu’aux quarts de finale”, a assuré le blaugrana.

En ce qui concerne l’erreur d’Unai Simón dans le premier but de la Croatie, Busquets l’a disculpé, assurant que “Il a notre confiance et sait à quel point c’est important pour nous ; il a une grande mentalité et calme, il est très ambitieux et il l’a montré en se refaisant”.