En qualifications et en course, Norris a franchi l’étape suivante

Andreas Seidl estime que le pilote McLaren Lando Norris a «franchi la prochaine étape» après avoir obtenu une impressionnante quatrième place au Grand Prix de Bahreïn.

Parti septième sur la grille, Norris s’est montré agressif dans les premières étapes dépassant son coéquipier Daniel Ricciardo et menaçant l’arrière de la Mercedes de Valtteri Bottas.

Il a ensuite montré un excellent rythme de course pour s’assurer que Sergio Perez n’avait aucune chance de le propulser à la quatrième place après que le pilote Red Bull soit revenu du fond de la grille à la cinquième.

Battre Ricciardo en course est une excellente façon de commencer la nouvelle saison, en plus d’une P4, et Seidl a expliqué que Norris était impressionné par sa capacité à «contrôler» la course.

« Je pense que nous avons vu tout le week-end, en particulier lors des qualifications et de la course, que Lando a franchi la prochaine étape », a déclaré le directeur de l’équipe McLaren.

«C’est quelque chose que nous devons attendre d’un jeune pilote, surtout dans ses premières années, pour franchir ces étapes parce que c’est ainsi que vous devenez un gars de premier plan dans ce sport.

«C’était formidable de voir comment il a réussi parce que c’était vraiment une course très contrôlée de son côté.

«Il a poussé quand il devait pousser et il a contrôlé la course quand il était en mesure de la contrôler.»

La cohérence à long terme de Norris semble être un domaine dans lequel il a montré une amélioration significative depuis ses débuts en 2019 et Seidl a crédité le travail du joueur de 21 ans au sein de l’équipe comme raison de cette progression.

«Si je regarde la façon dont il travaille avec ses ingénieurs, comment il communique lors d’une séance d’essais, pendant les qualifications, pendant la course, sous le stress, vous voyez simplement qu’il a construit l’expérience et la confiance au cours des deux dernières années, » il ajouta.

«Maintenant, il met en œuvre à nouveau tout ce qui a été digéré pendant l’hiver et il a appris de lui-même, et cela se traduit par les temps au tour et les performances en course.

«Je pense que la gestion des pneus aujourd’hui, il a fait un travail sensationnel, il poussait quand c’était nécessaire. Il était totalement sous contrôle et c’était évidemment formidable à voir.