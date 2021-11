En quelle année se déroule le « sang nouveau » ?

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Les fans de Dexter se demandent quand le renouveau de la série, New Blood, aura lieu et nous avons maintenant notre réponse. Il a été précédemment rapporté que la nouvelle émission aurait lieu environ une décennie après la finale de Dexter, qui a eu lieu fin 2012 et diffusée en 2013. Dans l’une des premières scènes montrées à l’intérieur de la cabine de Dexter dans New Blood Episode 1, un calendrier est visible , révélant que la nouvelle série se déroule en décembre 2021, soit près d’une décennie complète à partir de laquelle l’histoire s’est initialement terminée.

New Blood trouve Dexter Morgan (Michael C. Hall) vivant maintenant dans la petite ville fictive d’Iron Lake – située dans le nord de l’État de New York – et ayant pris une nouvelle identité, Jim Lindsay. Négociant tout son équipement d’analyse d’éclaboussures de sang, Dexter ou Jim est un vendeur chez Fred’s Fish & Game. Notamment, le nouveau surnom de Dexter est probablement une référence à Jeff Lindsay, l’auteur qui a créé Dexter dans sa série de romans primée Darkly Dreaming Dexter. En plus de Hall, la nouvelle saison met en vedette Jennifer Carpenter, qui a joué la sœur de Dexter, Debra, dans la série originale de la série.

Il a également été annoncé que John Lithgow reprendrait son rôle d’Arthur Miller, le tueur de la Trinité, dans la nouvelle série. Le fils de Dexter, Harrison, est également de retour, cette fois joué à l’adolescence par l’acteur Jack Alcott (The Good Lord Bird). Les nouveaux membres de la distribution cette fois-ci incluent Clancy Brown (Milliards) en tant que principal rival de Dexter, Kurt Caldwell, le maire non officiel d’Iron Lake. Jamie Chung (Lovecraft Country), Julia Jones (Goliath) et Alano Miller (Jane the Virgin) seront également à l’affiche.

Le renouveau de Dexter offre aux fans l’occasion de rattraper l’ancien tueur en série basé à Miami, qui est parti dans une finale qui a longtemps été controversée parmi les téléspectateurs. Hall a voulu revisiter le personnage au fil des ans, mais ce n’est qu’après l’histoire de New Blood qu’il a senti qu’ils avaient enfin trouvé la réémergence parfaite pour Dexter. « J’ai été approché, officieusement, à plusieurs reprises dans la rue par des gens qui ont des idées », a déclaré l’acteur lors d’une interview avec Entertainment Tonight. « Mais… je pense qu’il y a probablement eu, avant cela, trois idées ou concepts légitimes de ce que nous pourrions faire, et aucun d’eux ne se sentait bien. »

« Celui-ci, cela a beaucoup à voir avec le temps qui passe », a poursuivi Hall. « Cela va se passer en temps réel comme si autant de temps s’était écoulé depuis la finale. Et oui, nous venons de réunir à nouveau le groupe créatif. Clyde Phillips est de retour, qui était le showrunner des quatre premiers saisons, diriger la série. Et Marcos Siega, qui est l’un des réalisateurs. Il a dit: « Nous allons le tourner comme un long film de 10 heures. » C’était une combinaison des scripts et du timing. J’ai toujours pensé que peut-être le temps se révélera quand ce sera le bon moment pour le faire et il l’a fait. Et je suis excité. Je visitais les décors l’autre jour et c’est réel . C’est vraiment en train d’arriver. »

Les huit premières saisons de Dexter sont désormais diffusées en streaming sur l’application Showtime, disponible ici avec un essai gratuit pour les nouveaux utilisateurs. New Blood a fait ses débuts le 7 novembre et sera également disponible sur l’application Showtime le lendemain. De nouveaux épisodes seront diffusés le dimanche, chacun étant disponible pour le streaming le lendemain.