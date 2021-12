En quête d’un nouveau départ, Kevin Holland demande à affronter Nick Diaz à son retour chez les welters

Après avoir annoncé qu’il reviendrait aux poids welters, Kevin Hollande Vous savez déjà qui vous voulez affronter lors de votre premier combat chez les poids welters de UFC. L’Américain a perdu deux combats et un Pas de réponse dans ses trois derniers combats.

Malgré cela, il a exprimé son intérêt à affronter Nick Diaz.

« J’attendais l’opportunité de battre un homme depuis que j’ai participé aux Contender Series. Nous avons eu une petite interruption. Je pense que c’est un combat que les fans veulent voir et les commentateurs fermeront la bouche quand nous commencerons à échanger des coups. » a écrit Hollande sur leurs réseaux sociaux.

Professionnel de MMA depuis 2015., Kevin Hollande a un dossier de 21-6 et 1 Pas de réponse. L’Américain avait son match revanche prévu devant Kyle Daukaus après avoir reçu un coup de genou illégal lors du premier match, mais s’est retiré du match après s’être blessé.

D’autre part, nick diaz a fait ses débuts dans le MMA les 2011, et son record est 26-10 et 2 Pas de réponse. A son retour dans l’Octogone après six ans d’absence, il perd avec Robbie avocat au UFC 266.

