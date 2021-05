en quoi consiste la série sur le personnage de Marvel – The Chihuahua News – Entre les lignes

Ce mercredi 5 mai, à travers une vidéo sur la chaîne YouTube Disney Plus LA, il a été annoncé que la série Loki, Protagonisée par Tom Hiddleston, avancera sa première pour le 9 juin prochain de cette année.

Depuis que le projet a été annoncé dans le Comic-Con de San Diego, Californie en 2019, a suscité une certaine inquiétude, car bien qu’il soit l’un des méchants les plus emblématiques de l’univers cinématographique Marvel, la performance et le charme de Hiddleston ont incité les fans à accueillir le projet à bras ouverts. La série aura lieu après les événements survenus en Avenger: Fin de partie, où nous avons vu Loki voler le Tesseract.

“Les mercredis sont les nouveaux vendredis”, était la phrase avec laquelle l’acteur a annoncé l’avancement de la série sur la plate-forme de streaming Disney +.Tom Hiddleston a joué le rôle de Loki dans six films de l’univers cinématographique Marvel.

Loki est la troisième série de super-héros à être projetée via Disney +, ses prédécesseurs étaient WandaVision Oui Faucon Oui Le soldat d’Hiver, tous deux diffusés un épisode par semaine le vendredi.

Dans la bande-annonce publiée le 5 avril, on nous montre un Loki arrêté par une organisation connue sous le nom de l’agence Time Variance (TVA), ce qui signifie en espagnol Agence de variation de temps, Cette organisation cherche le protagoniste pour les aider à réguler la réalité qui a été modifiée après le vol du Treseract.. L’idée de cette agence est née dans la bande dessinée, sa tâche principale est de maintenir l’ordre tous les délais dans le Multivers. Comme cela a déjà été vu dans d’autres films tels que Doctor Strange, Spiderman: loin de chez soi, Avengers: Endgame, le multivers est quelque chose de récurrent dans les histoires de Marvel.

Hiddleston partagera des scènes avec Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia di martino, Jaimie alexander, Voie Sasha, Erika Coleman, Idris Elba, Y Chris Hemsworth. La direction est sous le commandement de Kate Herron. C’est la première fois que l’acteur est vu participer à un projet lié aux super-héros (Shutterstock)

Tout comme c’est arrivé avec WandaVision Oui Faucon et le soldat de l’hiver, les fans espèrent que cette série leur donnera plus d’informations sur ce qui sera présenté dans les prochains films de la UCM, puisque dans la série précédente la nouvelle identité de Captain America a été révélée, l’étendue brutale des pouvoirs de The Scarlet Witch et un petit aperçu de ce que pourraient être les New Avengers. L’avenir de l’UCM dans sa phase 4. / Adam S Davis / Archive est encore inconnu

Beaucoup pensent que ces séries seront le pont qui relie la phase 3 à la phase 4, pour toutes les questions qui ont été laissées ouvertes en elles: Loki sera-t-il à nouveau un méchant? Sera-ce la dernière apparition de Tom Hiddleston dans le MCU? Les Avengers reviendront-ils? Qui sera le prochain méchant des Avengers? Les enfants de Wanda Maximoff sortiront-ils à nouveau?

L’avenir de cette franchise est encore inconnu, mais les titres des prochains épisodes de Marvel sont: Black Widow, Shan-Chi: The Legend of the 10 Rings, The Eternals, Spiderman: No Way Home, Doctor Strange: In the Multiverse of Madness , AntMan and The Wasp: Quantumania, Thor: Love and Thunder, Guardians of the Galaxy: Vol.3, Black Panther: Wakanda Forever.

Source: Infobae