En quoi la catégorie flexi cap des fonds communs de placement diffère-t-elle des systèmes multi-cap ? Trouver

Un fonds flexicap a la liberté d’investir en proportion du portefeuille dans n’importe quelle capitalisation boursière sans restriction.

Fonds Flexi Cap Vs Multi Cap : Les opportunités d’investissement à long terme existent toujours sur le marché boursier. Ce qu’il faut, c’est la flexibilité de manœuvrer des fonds au fur et à mesure que les bonnes affaires deviennent disponibles. Les fonds communs de placement Multi-Cap et les fonds communs de placement Flexi-Cap sont précisément destinés à tirer parti de telles opportunités. Ces deux programmes ont un large éventail d’investissements dans des actions à grande, moyenne et petite capitalisation, mais avec une différence importante. De nombreux investisseurs veulent connaître la différence entre les fonds flexicap et multicap et certains ne savent pas si flexi cap et multi cap sont identiques ?

Les fonds Multi-Cap existent depuis longtemps tandis que les fonds Flexi-Cap ont été introduits l’année dernière en novembre 2020. Alors que les fonds Multi-Cap étaient autorisés à investir un minimum de 25 pour cent dans les grandes et moyennes capitalisations, il y a pas de tel mandat pour les fonds Flexi-Cap. « Un fonds flexicap a la liberté d’investir en proportion du portefeuille dans n’importe quelle capitalisation boursière sans restriction. D’un autre côté, un fonds multicap devra détenir un minimum de 25 % chacun dans des grandes, moyennes et petites capitalisations », explique Aashish Somaiyaa, PDG de White Oak Capital.

Les fonds flexi-cap ont-ils un avantage spécifique lorsque le marché connaît une grosse correction ? « Lorsque nous parlons de fonds multi-capitalisations, dans les sociétés à petite et moyenne capitalisation, l’exposition ne peut pas descendre en dessous de 25 %. Cela signifie que même si le marché s’effondre, le gestionnaire de fonds est toujours obligé de rester investi au moins 25 pour cent du corpus du fonds alors que ce n’est pas le cas avec les fonds Flexi cap. Le gestionnaire de fonds peut également descendre à 0 pour cent. Ainsi, en résumé, la capitalisation boursière de l’entreprise dans laquelle un gestionnaire de fonds investit joue un rôle essentiel pour les multi caps alors que, comme pour les Flexi caps, cela n’a pas d’importance. Le plafond flexible signifie que le gestionnaire de fonds peut investir n’importe quel pourcentage dans n’importe quelle entreprise », explique Rachit Chawla, PDG et fondateur de Finway FSC.

Ces derniers temps, de nombreux nouveaux fonds Flexi-Cap ont été lancés par les maisons de fonds. Alors que de nombreux Multi-Caps ont été convertis en Flexi-Caps. Mais, si vous êtes déjà un investisseur dans un fonds Multi-Cap, une conversion sera-t-elle utile ? « Étant donné que les fonds multicaps à très gros corpus qui détenaient 70 à 80 % de leur portefeuille en grandes capitalisations en raison de leur grande taille d’AuM et en raison de la sous-performance des petites et moyennes capitalisations successivement de 2018 à fin 2020, se sont convertis en fonds flexi cap ; il est désormais irréaliste de s’attendre à ce que ces fonds flexi cap exercent réellement la flexibilité de la catégorie flexicap. On peut s’attendre à ce que ces fonds à large capitalisation flexi restent plus ou moins de nature quasi large », explique Somaiyaa.

Bien que les fonds Flexi-Cap aient donné la liberté aux gestionnaires de fonds d’être flexibles, il n’est pas toujours facile de saisir la tendance haussière dans n’importe quel segment de capitalisation boursière dès le début.

Alors, que doivent faire les investisseurs multi-capitalisations existants ? « Tout investisseur à long terme ferait bien d’investir et de rester investi dans un véritable fonds MultiCap selon la définition réglementaire actuelle, c’est-à-dire un minimum de 25 % chacun dans des sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation boursière. Il y aura des cycles où les petites et moyennes capitalisations ne se porteront pas bien et c’est dans la nature de la bête, mais toute personne restant investie sur 5 à 10 ans découvrira qu’il existe un potentiel d’alpha plus important dans les segments du marché à petite et moyenne capitalisation et ces fonds MultiCap ont tendance à surperformer les FlexiCap Funds », informe Somaiyaa.

La décision d’investir dans des programmes Multi-Cap ou Flexi-Cap ne doit pas être basée sur la situation actuelle du marché mais plutôt sur votre propre profil de risque et la construction globale de votre portefeuille. « Il n’y a pas de règle empirique pour déterminer ce qui est juste et ce qui est faux. Tout est lié au marché en définitive. Le client ou l’investisseur doit comprendre le point de vue objectif de l’investisseur avant de prendre réellement une décision », explique Chawla. Quel que soit le fonds que vous choisissez en fonction des performances constantes à long terme du gestionnaire de fonds, associez-le à votre objectif à long terme pour en récolter les bénéfices.

