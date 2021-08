En quoi La Rojita de Tokio 2020 et Barcelone 92 se ressemblent-elles ?

08/04/2021 à 14:54 CEST

L’Espagne ajoutera ce samedi sa quatrième médaille de football aux Jeux Olympiques. Reste à savoir s’il sera en or (comme à Barcelone 92) ou en argent (comme à Anvers 1920 ou Sydney 2000). Seul le Brésil nous sépare de l’émulation de l’exploit réalisé par le Luis Enrique, Guardiola, Kiko et compagnie.

Le courant combiné de Luis de la Fuente garde certaines coïncidences avec celui qui s’est alors entraîné Vicente Miera. Le premier est son rôle préféré. Il y a 29 ans, l’avantage de jouer à domicile et l’absence d’équipes aussi puissantes que le Brésil, l’Argentine, l’Allemagne ou la France, suggéraient une bonne performance pour l’équipe espagnole. A cette occasion, le favoritisme s’est accompagné du rôle de l’Espagne dans l’Euro 2020, dans lequel jusqu’à six footballeurs de La Rojita étaient réguliers dans les formations de Luis Enrique.

Dans les deux tournois, l’équipe nationale a pu passer en tête du groupe. Cette circonstance a donné lieu à des tours de qualification plus favorables (contre l’Italie et le Ghana en Espagne ; contre la Côte d’Ivoire et le Japon au Japon). Notre équipe a souffert dans les quatre matchs, mais elle s’est avérée meilleure et mérite une place en grande finale.

Dans ce qui fut le plus grand succès de notre football aux Jeux Olympiques, certains joueurs avec autant de qualité que de charisme se sont démarqués. Celui qui s’appelle La Quinta de Cobi avaient consolidé des footballeurs dans les meilleures équipes de LaLiga, des saints et des signes de notre football, des protagonistes qui ont poursuivi leur carrière avec succès et qui, 29 ans plus tard, continuent de faire parler les gens dans le football (en tant qu’entraîneurs, commentateurs, etc.). Cette Rojita bénéficie de talents qui, malgré son jeune âge, sont aussi des références dans le football contemporain. Il va sans dire que le Asensio, Dani Olmo, Eric García ou Ceballos, des footballeurs qui ont déjà des titres et qui ont joué un rôle important en Ligue des champions.

Dans les deux équipes, la possibilité de réaliser quelque chose de grand était palpable. Et ils ont tous les deux réussi. Deux médailles d’or ? Esperons-le.