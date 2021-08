En quoi le poivre noir est-il différent du poivre blanc, et lequel doit-on prendre | La vie

Le poivre est l’une des épices les plus appréciées. Sa saveur est si pénétrante qu’elle peut même être utilisée comme substitut du sel.

Avec son arrière-goût épicé et aromatique, le poivre est utilisé dans d’innombrables plats. Il se marie très bien avec la viande et le poisson, mais tous les types de poivre ne sont pas identiques.

Deux des plus utilisés sont poivre blanc et poivre noir. Quelle est la différence entre eux? Proviennent-ils de la même plante ou sont-ils des épices différentes ?

Le site Greatist nous donne la solution. Les deux types de poivre proviennent du même poivrier, ou Piper nigrum, mais ils sont traités différemment. Il en existe plus de 700 espèces différentes, mais seules quelques-unes permettent d’obtenir le poivre tant convoité.

Les grains de poivre noir sont récoltés lorsqu’ils sont presque mûrs et ils sèchent au soleil, c’est pourquoi la couche externe devient noire.

Au contraire, poivre blanc il est obtenu parce que la couche externe est retirée avant ou après séchage, ne laissant que la graine intérieure.

Le poivre blanc a un goût plus épicé que le poivre noir, mais c’est plus simple, avec moins de variations de saveurs. Le noir est légèrement moins épicé, mais sa saveur a plus de nuances, c’est pourquoi il est le plus populaire.

Une autre différence importante est que le blanc devient rassis et amer avant le noir. Il est moins bien conservé.

Le poivre noir est davantage utilisé en Amérique et en Espagne. Le blanc est très apprécié dans la cuisine française, suédoise et asiatique.

Il faut aussi prendre en compte la qualité. Un poivre premium permet d’apprécier des notes plus florales, épicées et fruitées que le poivre en vrac.

Il est consommé partout dans le monde. et pendant des siècles, elle a été l’une des épices les plus demandées et les plus trafiquées à travers le monde.

Donc vous savez déjà. Si vous préférez un poivre plus épicé, utilisez le blanc, mais il a moins de nuances et il se gâte plus tôt.

Au contraire, le poivre noir est plus aromatique, a plus de nutriments car il préserve la peau et dure plus longtemps.