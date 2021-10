En quoi le vinaigre balsamique, le vinaigre blanc et le vinaigre de vin blanc sont-ils différents ? | La vie

Il existe peu de liquides plus polyvalents que le vinaigre. Et précisément pour cette raison, il n’est pas facile de différencier ses variantes.

De la même manière que vous dressez la salade qui vous fait plaisir avec un steak, ou… elle nettoie les vitres et désinfecte la cuisine.

Nous avons tous utilisé le classique vinaigre de vin ou de cidre de pomme, orange ou brun clair, utilisé avec des salades ou des légumineuses.

Mais il existe d’autres variantes plus modernes, telles que vinaigre balsamique, ou difficile à distinguer. Quelle est la différence entre le vinaigre blanc et le vinaigre de vin blanc ? Essayons de le découvrir.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Il est important de connaître les différences car seules certaines sont utilisées pour la viande, et même le vinaigre blanc est utilisé principalement pour le nettoyage.

Le site Greatist clarifie un peu le problème pour nous, afin que nous le comprenions une fois pour toutes.

Les vinaigre balsamique C’est un vinaigre à base de raisin. Bien qu’il ait une couleur marron foncé, il est en fait fait avec le moût d’un raisin blanc. Le moût est extrait du raisin pressé.

Le plus utilisé est le cépage italien appelé Trebbiano, qui est cultivé principalement dans la région de Modène. C’est pourquoi dans certaines étiquettes vous verrez qu’il est aussi appelé vinaigre balsamique.

Vous aurez également remarqué que est plus épais que le vinaigre conventionnel, ce qui est presque transparent. C’est parce que plus qu’un vinaigre, c’est un baume…

Pour obtenir du vinaigre balsamique, le moût est bouilli jusqu’à l’obtention d’un sirop épais, et il est placé dans des fûts en bois pour le vieillissement.

Chaque année, le sirop est transféré dans des barils de plus en plus petits au fur et à mesure que l’humidité s’évapore, concentrant davantage la saveur.

Les vinaigres balsamiques les plus prestigieux sont vieillis comme du vin, un minimum de 12 ans. Mais certains vieillissent jusqu’à 100 ans. C’est la raison pour laquelle il existe des vinaigres balsamiques de prix si différents.

Bien sûr, les vinaigres balsamiques à 2 euros vendus en supermarché ne vieillissent pas si longtemps. Et ils ne sont pas purs non plus, car ils sont généralement mélangés avec du vinaigre de vin.

Les vinaigre balsamique il a une saveur si élaborée qu’il y a des gens qui le boivent seul, comme le vin. Mais normalement il est utilisé avec des viandes, des fruits, et aussi des salades.

Une confusion qui doit être résolue rapidement est la différence entre le vinaigre blanc et le vinaigre de vin blanc.

Beaucoup de gens les confondent, mais ils sont complètement différents.

Les vinaigre de vin blanc, comme son nom l’indique, est vinaigre de raisin blanc, de votre vin. C’est un vinaigre clair qui est utilisé dans salades et en cuisine.

En échange, le vinaigre blanc est fait avec de l’acide acétique, dérivé de céréales ou d’alcool de céréales. La simple dilution de l’acide acétique avec de l’eau distillée donne un vinaigre acide avec un niveau d’acidité très élevé compris entre 4 et 7 %.

Ce vinaigre peut être utilisé dans les aliments, mais il est très acide, donc quelques gouttes suffisent pour ajouter de la saveur.

C’est précisément cette acidité qui le rend efficace comme désinfectant. C’est pourquoi il est beaucoup utilisé comme produit de nettoyage pour nettoyer les fenêtres, les sols, enlever la rouille, la moisissure et bien d’autres fonctions.

Comme on peut le voir, le vinaigre de vin blanc et le vinaigre blanc sont complètement différents. Ne les confondez pas !