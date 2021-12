En quoi les appareils reconditionnés sont-ils différents des appareils d’occasion ?

27/12/2021 à 23:33 CET

Pour beaucoup, avec la Noël c’est le moment de rééquiper la section technologique de la maison, si cela n’a pas été fait auparavant à des dates telles que le Black Friday ou le Cybermonday, avec des propositions intéressantes dans la section du matériel d’occasion et appareils reconditionnés.

Ces termes peuvent ne pas sembler familiers à beaucoup face aux remises offertes par les marques. Cependant, les options offertes par ces équipes peuvent être intéressantes pour ceux qui souhaitent économiser de l’argent en dehors des soldes. Il existe de nombreux établissements et enseignes dans lesquels ils sont proposés Tablettes, téléphones ou ordinateurs portables reconditionnés, que les utilisateurs prennent parfois à tort pour des produits d’occasion.

UNE le nouveau produit est un produit qui n’a jamais quitté son emballage original puisqu’il a quitté l’usine et a été proposé à la vente par un revendeur ou un revendeur. C’est l’utilisateur qui est responsable de le desceller et de l’utiliser. Dans le cas où vous n’êtes pas satisfait de son apparence ou de son fonctionnement, vous pouvez le retourner dans le délai correspondant (qui est généralement de 30 jours).

Remis à neuf ou d’occasion ?

Si ces appareils sont rendus et que le magasin décide de les remettre en vente, ils seront soit reconditionnés, soit d’occasion.

La principale différence entre l’un et l’autre est que le vendre comme remis à neuf, il doit passer par un processus de test afin de déterminer que son fonctionnement est correct et dans des conditions idéales. Pour cela, des techniciens et des professionnels spécialisés dans la technologie sont chargés de la mise en place de l’appareil, tel qu’un téléphone portable.

Généralement, ils appartiennent à cette famille de reconditionnés smartphones d’exposition ou échantillons commerciaux, qui ont servi uniquement à vérifier leur fonctionnement.

Comme son nom l’indique, l’appareil passe par un processus de reconditionnement qui vise à on dirait qu’il n’a jamais été utilisé. Par conséquent, si nécessaire, nous procédons au changement de l’écran au cas où il serait endommagé ou du boîtier. Aussi bien le produit que ses accessoires (écouteurs, câbles USB, chargeurs…) sont soigneusement nettoyés pour donner une sensation d’être neuf, les fichiers sont supprimés et il revient à ses paramètres d’origine tant que les applications ont été téléchargées.

Cet examen prend également en compte les état de la batterie. Si nécessaire, il est également modifié. C’est l’une des raisons pour lesquelles il existe certains produits reconditionnés et d’autres qui ne peuvent être achetés que d’occasion.

La technologie étant en constante évolution, il est parfois très difficile de reconditionner un ancien téléphone portable En raison du manque de composants, ils sont donc généralement vendus d’occasion. C’est-à-dire sans passer par ce processus de reconditionnement.

Une fois réglé, avec le réparation de pièces endommagées ou remplacement de certaines pièces, subissent des tests supplémentaires pour déterminer s’ils fonctionnent correctement.

En plus de son apparence presque neuve et de son examen détaillé, de nombreux utilisateurs choisissent d’acheter un produit remis à neuf plutôt qu’un produit d’occasion, car l’ancien inclure une garantie. De cette façon, si les utilisateurs constatent une anomalie lors de son utilisation, ils peuvent la réclamer au service technique et le vendeur a l’obligation de la réparer gratuitement tant qu’elle est dans les délais. De cette façon, les utilisateurs d’appareils reconditionnés ont la possibilité d’économiser sur un nouveau terminal d’usine, mais ne risquent pas d’être hors garantie en cas de panne.

En ce qui concerne la appareils d’occasion, conformément à ce qui précède, également Ce sont des équipes qui ont été déjà utilisé jusqu’au moment où les acheteurs décident de le vendre, généralement à un prix inférieur. Lorsqu’il est acheté par un établissement dédié à la vente d’appareils usagés, il doit fonctionner correctement, mais il ne doit pas nécessairement présenter l’apparence qu’un appareil aurait quitté l’usine.

Contrairement à reconditionné, d’occasion ne sont pas testés fonctionnellement ils ne changent pas non plus les composants qui présentent des dommages, pas même leur batterie. Ils sont vendus à un prix inférieur au reconditionné, mais n’offrent pas de garantie entre particuliers.

L’alternative aux pommes

Compte tenu de la pénurie de technologie issue de la crise actuelle des composants, les appareils reconditionnés sont devenus une alternative intéressante pour de nombreux utilisateurs.

Manzana, par exemple, c’est l’une des marques qui a pris la décision de vendre des versions renouvelées de leurs propres produits. Parmi les produits qu’elle certifie en tant que tels figurent l’iPad Pro, l’iPhone 11 Pro ou le MacBook Air.

La marque propose remises jusqu’à 271 euros sur l’iPhone 13 Pro Max 256 Go reconditionné, donc au lieu de dépenser 1 320 euros, les utilisateurs peuvent choisir cette option pour 1 049 euros. Quelque chose de similaire se produit avec le MacBook Pro 13,3 pouces reconditionné, dont le prix final est de 1 229 euros (220 euros sont réduits des 1 449 euros s’il est neuf).

Comme l’indique la marque sur son site internet, tous peuvent être financés, sont comme neufs et bénéficient d’une garantie d’un an, ainsi que de l’engagement d’Apple pour des produits reconditionnés ou certifiés.