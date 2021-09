En quoi les probiotiques sont-ils différents des prébiotiques et lesquels prendre | La vie

in

Ce sont des mots différents qui signifient des choses différentes, mais les deux ont quelque chose en commun : ils produisent des bienfaits pour notre système digestif.

Notre estomac c’est un organe vital pour notre survie. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que par lui-même, il ne fonctionne pas correctement. Vous avez besoin de l’aide de certains types de bactéries et de levures. C’est là qu’ils interviennent probiotiques et prébiotiques.

Mot bactérie a un caractère négatif, mais en réalité les bactéries existent bon, qui sont bénéfiques pour le corps.

Ces bactéries aident nos intestins et d’autres organes à traiter les nutriments et les enzymes que nous ne pouvons pas décomposer par nous-mêmes. C’est pourquoi ils sont si importants pour une bonne santé.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Les probiotiques sont des bactéries vivantes et des souches de levure qui ne résident pas seulement dans nos intestins. Également dans la bouche, la peau, les voies urinaires et d’autres endroits, explique Verywellfit.

Deux des plus courantes sont les bactéries lactobacilles et bifidobactéries et la levure saccharomyces boulardii.

Ces probiotiques aident l’intestin à traiter les nutriments et à améliorer le système immunitaire. Ils réduisent également les symptômes de l’intolérance au lactose et de la dermatite.

Au contraire, les parties non digestibles de certaines plantes sont appelées prébiotiques, qui servent de nourriture aux probiotiques.

Nous ne pouvons pas les digérer, mais les bactéries et les levures de notre estomac le peuvent. En échange de leur alimentation, ils produisent acides gras et autres nutriments qui renforcent notre système immunitaire et préviennent les allergies.

Ils aident aussi absorber des minéraux comme le calcium.

Par conséquent, la conclusion est que nous devons consommer des aliments qui contiennent à la fois des probiotiques et des prébiotiques, car les deux sont bons pour maintenir la flore bactérienne que nous avons dans l’estomac.

Aliments contenant des probiotiques

Ils sont faciles à obtenir et bon marché.

Les probiotiques (bactéries bénéfiques et liftantes) peuvent être trouvés dans ces aliments :

Yaourt Kéfir Olives et cornichons Fromage cru Kimchi Vinaigre de cidre Aliments avec prébiotiques

Aliments avec prébiotiques

Artichauts Asperges Bananes vertes Poireaux Oignons Légumineuses Noix (noix de cajou, pistaches) Oignon Ail Avoine, blé, orge Pommes avec la peau

Il est également possible consommer des probiotiques et des prébiotiques sous forme de gélules Ils peuvent être achetés dans les pharmacies, les magasins d’aliments naturels ou dans des magasins comme Amazon.