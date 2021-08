En quoi les protocoles de couche 2 et les sidechains diffèrent-ils ? ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto nouveaux médias

Publicité





Ethereum est devenu victime de son propre succès. Cela a bien fonctionné pendant des années lorsqu’un nombre relativement restreint d’amateurs de crypto interagissait avec la blockchain. Mais le boom DeFi et NFT au cours de la dernière année a attiré l’attention des masses, avec des millions d’utilisateurs et de développeurs entrant dans l’espace pour profiter de nouvelles opportunités.

La demande d’Ethereum a explosé, mais le réseau était clairement incapable de gérer l’afflux de nouveaux utilisateurs. Les innombrables transactions et autres interactions sur les applications DeFi, les plates-formes NFT et les jeux basés sur Ethereum accélèrent la chaîne. La congestion du réseau et les frais astronomiquement élevés sont devenus un problème sérieux pour les utilisateurs et les développeurs.

À tel point que les développeurs ont cherché des alternatives pour éloigner complètement leurs projets d’Ethereum. Le prochain Ethereum 2.0 surmontera ces problèmes, mais la transition complète vers ETH 2.0 est encore dans plus d’un an.

Heureusement, des solutions Layer-2 et sidechain ont émergé pour résoudre les problèmes d’évolutivité sur Ethereum jusqu’à l’arrivée de l’ETH 2.0. Voyons ce qu’ils sont et en quoi ils diffèrent.

Solutions d’évolutivité de couche 2

Avant de plonger dans la couche 2 (L2), nous devons parler un peu de la couche 1 (L1). Les solutions de couche 1 impliquent de travailler sur la blockchain principale elle-même pour améliorer l’évolutivité. Le prochain Ethereum 2.0 est une solution L1 car il s’agit d’une mise à niveau directe du réseau Ethereum.

En revanche, les solutions L2 changent la façon dont vous utilisez la blockchain. Les protocoles Layer-2 éloignent certaines des interactions de la blockchain principale. Ainsi, les contrats intelligents sur la chaîne principale ne traitent que les dépôts et les retraits et vérifient que tout ce qui s’est passé hors de la chaîne a respecté les règles.

Les protocoles de couche 2 sont spécifiquement conçus pour s’intégrer à la blockchain sous-jacente afin d’améliorer le débit des transactions. Ils s’appuient sur le mécanisme de consensus et la sécurité de la chaîne principale.

Pour vous donner un exemple concret, Immutable X est une solution de mise à l’échelle de couche 2 pour les NFT sur Ethereum. Il permet aux développeurs de créer des marchés, des jeux, des applications, etc. Alors qu’Ethereum ne traite qu’environ 15 transactions par seconde et souffre de frais d’essence élevés, une solution L2 comme Immutable X gère 9 000 transactions par seconde sans aucun frais d’essence. Il tire parti de la sécurité, des connexions et de l’écosystème bien développés d’Ethereum pour aider les développeurs.

Le protocole Immutable X utilise la technologie de rollup ZK de StarkWare pour faciliter des transactions extrêmement rapides. La structure de cumul ZK consiste à détenir des fonds sur la chaîne principale par des contrats intelligents et à effectuer des calculs et un stockage hors chaîne. ZK (zéro-connaissance) est un mécanisme cryptographique où une entité peut fournir la preuve d’informations particulières à une autre entité sans révéler l’information elle-même.

Il existe également de nombreuses autres solutions de mise à l’échelle L2. Les cumuls optimistes s’exécutent sur la couche de base d’Ethereum pour profiter de la même sécurité qu’Ethereum tout en exécutant un plus grand nombre de contrats intelligents sans surcharger le réseau. Mais son débit est inférieur à celui des rollups ZK.

Ensuite, il y a le framework Plasma, qui utilise des blockchains enfants ou secondaires pour aider la chaîne principale dans la vérification. Les chaînes « enfants » utilisent Ethereum comme couche de confiance et d’arbitrage.

Bitcoin possède son propre protocole L2 appelé Lightning Network, qui regroupe les transactions de la chaîne principale, les traite hors chaîne, puis transfère les informations à la chaîne principale. Le réseau Lightning apporte également une fonctionnalité de contrat intelligent à Bitcoin.

Chaînes latérales

Contrairement aux solutions L2, les sidechains sont des blockchains indépendantes liées à la chaîne principale. Les sidechains ne reposent pas sur la blockchain principale pour la sécurité. Au lieu de cela, ils ont leur propre ensemble de règles, de mécanismes de consensus, de fonctionnalités et d’objectifs. L’établissement d’une sidechain nécessite des efforts et une infrastructure immenses car ils ne peuvent pas tirer parti de la sécurité et des connexions de la chaîne principale.

Bien qu’indépendants de la chaîne principale, ils se rassemblent pour former tout un écosystème. Les chaînes latérales sont liées à la chaîne principale via une cheville à double sens. Avec une sidechain, le rôle de la chaîne principale est de confirmer les enregistrements de transactions par lots, de maintenir la sécurité et de résoudre les litiges.

Polygon Network et xDai sont des exemples de chaînes latérales. xDai utilise un mécanisme de consensus de Proof-of-Stake délégué pour des transactions stables rapides et bon marché. Il traite les transactions en moins de cinq secondes et les frais d’essence pour environ 500 transactions sont inférieurs à 0,01 $. Un pont facilite le transfert de jetons entre xDAI et Ethereum.

Polygon crée un lien bidirectionnel entre la chaîne principale et sa chaîne latérale propriétaire, divisant la charge de travail. Les utilisateurs peuvent transférer des pièces de la chaîne principale vers la chaîne latérale pour effectuer des transactions. Une fois la transaction confirmée sur la sidechain, les pièces sont transférées vers la chaîne principale. Les transactions sur la chaîne latérale sont plus rapides et moins chères que la chaîne principale.

Contrairement aux protocoles L2, les transactions sidechain ne sont pas privées entre les participants. Ils sont enregistrés publiquement dans le registre de la blockchain.

Étant donné que la plupart des chaînes latérales ont une puissance de calcul bien inférieure à celle de la chaîne principale, elles sont plus vulnérables aux attaques potentielles. Si une chaîne latérale est piratée, cela ne compromettra pas la sécurité de la chaîne principale. Dans le cas où la chaîne principale serait piratée, la chaîne latérale n’en souffrirait pas mais la cheville pourrait perdre une grande partie de sa valeur.

Plus tôt ce mois-ci, un pirate informatique a volé plus de 600 millions de dollars de crypto-monnaies au protocole d’interopérabilité inter-chaînes Poly Network. Notamment, Poly Network est basé sur la sidechain et adopte une architecture à deux couches. Le pirate a exploité un bug dans le système de l’entreprise qui permet à différentes chaînes de communiquer. Heureusement, le pirate a restitué le montant volé et Poly Network restitue les actifs volés à leurs propriétaires légitimes.

Conclusion

Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum, a exprimé son soutien aux cumuls optimistes à court terme et aux cumuls ZK à plus long terme. Les solutions Sidechains et Layer-2 sont des éléments essentiels pour résoudre les problèmes d’évolutivité des blockchains Layer-1. Au cours des prochains mois, ils ont tous deux le potentiel pour des percées. Il ne fait aucun doute qu’ils continueront à se développer jusqu’à l’arrivée d’Ethereum 2.0.