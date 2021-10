En quoi résoudre le problème de l’arrêt-court des Yankees se résume à: Sherman

Récemment, je discutais des problèmes qui assaillent les Yankees avec un haut responsable des opérations de baseball d’une autre équipe. L’exécutif m’a laissé bavarder un peu puis a essentiellement fait la version du sport consistant à parler à une personne folle d’un rebord:

« Vous compliquez trop cela. Ils doivent réparer le receveur et l’arrêt-court », a déclaré le responsable. «Ils ont beaucoup de bons joueurs. Ils viennent de perdre du temps avec [Gary] Sanchez et essayer de faire Gleyber [Torres] travailler à court. S’ils corrigent ces deux points, ils continueront à être vraiment bons.

Je pense que c’est un peu plus profond que cela, y compris le fait de ne pas faire confiance à Aaron Hicks pour être un joueur de champ de centre partant défensivement ou pour rester en bonne santé, ainsi que quelques questions générales sur la façon dont le club-house était lié en 2021. Mais, en général, je suis d’accord que si le receveur de réparation et l’arrêt-court des Yankees, cela ferait beaucoup pour qu’ils restent un prétendant à plus de 90 victoires.

Il n’y a vraiment pas de mouvements glamour chez catcher, à moins qu’ils ne prennent les quatre ans à 95,5 millions de dollars du contrat JT Realmuto de Philadelphie. Et, croyez-moi. J’ai déjà jonglé mentalement avec les concepts commerciaux de Realmuto: les Phillies économiseraient la différence de 54 millions de dollars entre Realmuto et Hicks (quatre ans, 41 millions de dollars) pour les affecter ailleurs tout en ajoutant un joueur de champ central bien nécessaire, plus l’organisation en difficulté recevrait également deux jeunes lanceurs, comme Luis Gil et Clarke Schmidt.

Mais je soupçonne que les Yankees mettent simplement l’accent, au niveau du receveur, sur un défenseur solide et rentable qui n’est pas un zéro complet au marbre, comme Manny Piña, en agence libre, ou Tucker Barnhart si les Reds ne récupèrent pas ses 7,5 $. millions d’options.

Ceci, cependant, a été le marché des agents libres glamour tant attendu pour les arrêts-courts. Même après que Francisco Lindor a signé en avril dernier avec les Mets et Brandon Crawford a récemment prolongé avec les Giants, il y a toujours Javier Baez, Carlos Correa, Corey Seager, Marcus Semien et Trevor Story.

Corey Seager, Hal Steinbrenner, Marcus Semien. (2), AP

Les Yankees ont poussé Baez à l’échéance de juillet. Mais je pense qu’ils l’ont vu comme une réponse à court terme à leur cauchemar défensif à l’arrêt-court. La haine pour le scandale du vol de pancartes des Astros de 2017 palpite toujours dans l’organisation des Yankees – au sein de laquelle beaucoup croient que si Houston n’avait pas triché, les Yankees auraient tout gagné. Donc, je ne peux pas croire qu’ils avaleraient ça pour signer Correa. Il semble y avoir eu une chute constante de l’amour avec Story. Je crois que si les Yankees devaient jouer gros pour un arrêt-court, ce serait Seager ou Semien.

Joueront-ils gros ?

Une partie de la réponse est quel est le système? Les Yankees de 2021 sont passés sous le seuil de réinitialisation de leur pourcentage d’imposition. Mais la convention collective expirera dans six semaines, et il n’a pas encore été négocié s’il y aura une taxe dans la prochaine convention collective, et quels seront les seuils et les pénalités si le système revient. Hal Steinbrenner voudra probablement connaître les règles avant d’approuver une autre grosse dépense.

Et ce serait « une autre » grosse dépense. Cole et Giancarlo Stanton doivent environ 60 millions de dollars entre eux chaque année jusqu’en 2027 (Cole est signé jusqu’en 28, Stanton a une option cette année-là). Aaron Judge sera un agent libre après 2022. Ajoutez l’un des deux grands arrêts-courts d’agent libre, et les Yankees paieraient au moins 110 millions de dollars par an (probablement plus) à quatre joueurs, qui pendant la plupart de ces années seraient dans leur 30s.

Quoi d’autre pourrait faire réfléchir Steinbrenner ?

1. Il a vu les Rays gagner l’AL East au cours des deux dernières années, et ils ne le font pas en dépensant au sommet du marché. 2. Les deux meilleurs espoirs des Yankees, les plus proches des majors, sont tous deux des arrêts-courts, Oswald Peraza et Anthony Volpe, donc l’équipe pourrait juste avoir besoin d’un palliatif, pas d’un arrêt-court coûteux. 3. L’agence libre haut de gamme est l’élément le plus risqué du jeu. Si vous pensez que la répression des substances collantes ne pousse pas les Yankees à se demander s’ils ont une version beaucoup moins dominante de Cole que ce qu’ils pensaient signer, vous vous trompez.

Et pourtant, les Yankees ont remporté un titre de division en neuf ans et une Série mondiale depuis 2001, et Steinbrenner a été motivé à faire de grosses dépenses si le stimulus est bon, notamment pour emménager dans le nouveau stade en 2009, lorsque la perception a atteint un sommet après 2013 que les Yankees serraient des centimes, et de donner le plus gros contrat de tous les temps à un lanceur (Cole) lorsqu’il a été perçu que c’était la pièce manquante à un titre.

De plus, Steinbrenner peut se tourner vers son sosie occidental. Les clubs cherchent constamment à capitaliser sur les inefficacités du marché. Le champion en titre (et peut-être bientôt le répéter) Dodgers en a exposé un : si la plupart des équipes vont traiter une taxe de luxe comme un plafond salarial, alors une équipe riche peut vraiment se différencier. La masse salariale des Dodgers est au nord de 260 millions de dollars. Aucune équipe n’est à moins de 50 millions de dollars. La masse salariale de 205 millions de dollars des Yankees de 2021 est similaire à ce qu’ils dépensaient en 2005.

Semien est un joueur merveilleux, et si les Yankees le décrochaient, ils seraient meilleurs. Mais Seager leur va bien. Les Yankees ont été remplis de trop de frappeurs tout ou rien, en particulier de droitiers. Seager est gaucher. Il a le pouvoir. Mais il est un frappeur, et sa moyenne de .306 au cours des deux dernières saisons est la sixième meilleure (minimum 600 apparitions au marbre).

Gleyber Torres cherche à jouer à l’arrêt-court.AP

En 2021, il avait un taux de marche presque identique (11,7) et OPS (0,915) à Judge (11,8 et 0,916), mais Seager n’a été éliminé que dans 16,1% de ses apparitions au marbre, contre 25% pour Judge et 24,5% pour les Yankees en équipe.

Contrairement à quelqu’un comme Joey Gallo, qui n’a jamais joué dans un grand match avant de rejoindre les Yankees, les Dodgers de Seager ont participé aux séries éliminatoires chaque année de sa carrière (depuis 2015) et il était à la fois le MVP de la NLCS et des World Series l’année dernière. Los Angeles n’est pas New York, mais ce n’est pas non plus Arlington, au Texas. Seager a joué sur un grand marché avec des attentes, et (si cela compte), le père de Seager est originaire du nord de l’État de New York et il a beaucoup de famille dispersée dans la région métropolitaine. Plus important : Seager est connu pour son sérieux au sujet du baseball et pour être excellent pour bloquer les distractions.

Le mauvais côté? Il a de bonnes mains, mais n’est qu’un défenseur moyen à court. Mais simplement faire les jeux (ce qu’il fait) ferait de lui une mise à niveau pour les Yankees. De plus, son profil offensif et ses mains suggèrent qu’il pourrait passer au troisième lorsque Peraza ou Volpe est prêt à jouer l’arrêt-court (il y a aussi une lignée, le frère de Seager, Kyle, a été le troisième but de longue date des Mariners).

Seager n’a disputé plus de 140 matchs qu’à deux reprises, manquant la majeure partie de 2018 après avoir été opéré par Tommy John. Depuis lors, il a subi une blessure aux ischio-jambiers en 2019 qui lui a coûté un mois et il a raté 2 mois ¹/₂ cette année après que sa main a été fracturée par un terrain de Ross Detwiler. De son retour du 30 juin à la fin de la saison, Seager a atteint 0,335 avec un OPS de 1,009.

Et, bien sûr, il y a la question du coût. Fernando Tatis Jr. a signé pour 15 ans, 341 millions de dollars, Lindor pour 10 ans, 340 millions de dollars. Ni l’un ni l’autre n’a bien vieilli – Tatis en raison d’une blessure et se demande s’il peut toujours jouer à l’arrêt-court, Lindor en raison de résultats inconfortables et décevants à New York. Pourtant, attendez-vous à ce que l’agent de Seager, Scott Boras, plaide pour plus, citant que ni Tatis ni Lindor n’étaient même un agent libre capable de négocier avec plusieurs prétendants. Il notera que son client n’aura pas 28 ans avant avril. Il soulignera tous les points positifs que je viens de faire (et bien plus). Et ce sera aussi simple que cela : Steinbrenner est-il prêt à dépenser ?

Les cinq signatures d’agents libres les plus chères de l’histoire des Yankees sont Cole, Alex Rodriguez, Mark Teixeira, CC Sabathia et Jacoby Ellsbury. Boras les a tous négociés, à l’exception de Sabathia.

Les Yankees ont un besoin à l’arrêt-court. Jusqu’où Hal Steinbrenner ira-t-il pour le résoudre ?