En raison de cas de COVID, la finale de Miss Monde 2021 est suspendue

Par un communiqué officiel, l’organisation du concours Miss Monde 2021 a indiqué que le concours de beauté sera temporairement reporté en raison de l’arrestation de plusieurs cas de contagion de COVID-19 parmi les participantes au règne et les membres du concours.

La dernière nuit devait avoir lieu le jeudi 16 décembre depuis Porto Rico.

Tel que rapporté par El Diario, au sein du concours, 38 personnes malades au total ont été testées positives pour le virus SARS-COV-2, qui, pour des mesures de prévention, subiront une période de quarantaine obligatoire, au cours de laquelle l’organisation du concours en accompagnement avec les autorités sanitaires effectueront des tests de surveillance jusqu’à ce qu’elles soient négatives pour le virus, puis autoriseront les retours respectifs dans leurs pays d’origine.

« Miss Monde 2021 reporte temporairement la fin de la diffusion mondiale à Porto Rico en raison de l’intérêt pour la santé et la sécurité des concurrents, du personnel, de l’équipe et du grand public », a écrit Miss Monde sur leurs réseaux sociaux, a rapporté AS.

«Depuis hier, des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en œuvre dans le meilleur intérêt des concurrents, de l’équipe de production et des spectateurs, sachant que l’événement augmentait les risques sur scène et dans les vestiaires. Cependant, après que de nouveaux cas positifs ont été confirmés ce matin, la décision de report a été prise », ont ajouté les organisateurs dans le communiqué.

La présidente du concours, Julia Morley, a déclaré que la décision du concours avait été consultée avec le ministère de la Santé de Porto Rico, avec des experts virologues et une équipe médicale, embauchés pour le conseil et la supervision des conditions de biosécurité du concours, qui a recommandé de suspendre pour le moment ledit événement.

« Rien ne doit ternir ou ternir l’expérience de ces jeunes femmes qui se sont préparées à concourir et à représenter leur pays. C’est pourquoi nous avons pris ces mesures », a ajouté le président, dans des déclarations citées par MARCA.

Quand aura lieu la finale de Miss Monde 2021 ?

En revanche, dans le même communiqué publié par l’organisation Miss Monde, il a été établi que le concours se tiendrait dans les 90 prochains jours, avec une date provisoire du 16 mars 2022.

« Nous voulons vraiment que nos candidates (que nous connaissons et aimons) reviennent pour concourir pour la couronne de Miss Monde », a déclaré Julia Morley, PDG de Miss World Ltd. « Porto Rico offre un environnement sûr et une toile de fond spectaculaire pour le tournage du Miss Monde Festival ».

Et, c’est que depuis le 21 novembre dernier, les concurrentes pour remporter la couronne de My World 2021 (qui est actuellement Miss Monde 2019, Toni-Ann Singh) et étaient arrivées sur l’île pour participer à la programmation du concours, Parmi celles-ci qui ont mené des activités pour visiter différents sites touristiques de la ville, dont aussi le gala « Beauty with Purpose », qui s’est tenu lundi soir dernier, à l’hôtel Fairmont El San Juan, où certains candidats brillaient par leur absence. la maladie.

A noter qu’avant l’annonce officielle du concours, via son compte Instagram, l’Architecte Mises (@arquitectodemisses) est allé de l’avant en déclarant : une annonce officielle mais nous le saurons bientôt. Hier, ils ont essayé d’enregistrer l’émission, mais ils ont même dû retirer Miss Bahamas car cela a été confirmé positif après qu’elle ait été avec toutes les femmes pendant plus de six heures en répétitions.

« Mme Julia Morley est infectée par le coronavirus et ils l’ont gardé secret. Elle va bien, sans symptômes graves », indique le site Internet du missologue vénézuélien, selon La Nación.

La déclaration officielle de Miss Monde se lit comme suit :

Des ratés optimistes

La représentante de Porto Rico, Daniela Rodríguez Laureano, a effectué un live via son compte Instagram jeudi après-midi avec sa colocataire, la représentante du Venezuela, Alejandra Conde, où les deux participants ont rapporté qu’au milieu de l’actualité tous les candidats étaient optimistes et assurés que l’expérience sera meilleure car ils donneront beaucoup plus sur le podium.

Rodríguez Laureano et Conde étaient négatifs pour le test COVID, pour cette raison ils ont envoyé un message d’encouragement aux candidats et aux travailleurs du concours afin qu’ils se rétablissent et puissent à nouveau réaliser le rêve de célébrer les 60 ans de l’événement qui rassemble monde de la beauté.

La candidate de Porto Rico a indiqué qu’elle profitera de ces jours pour partager en famille et pour continuer à préparer l’événement, comme son partenaire vénézuélien, non sans souligner d’abord que l’expérience leur a permis de partager en famille et c’est pourquoi ils profitez-en pour vous revoir et renforcer votre amitié.

Enfin, les médias ont récemment enregistré des cas de covid-19 sur le territoire portoricain. Ils disent que le virus s’est propagé de manière exponentielle ces derniers jours en raison de la représentation de spectacles sportifs et musicaux, où de grandes foules de personnes se sont rassemblées pour en profiter.

En fait, le ministère de la Santé a confirmé ce jeudi avoir dénombré 423 cas positifs de COVID 19 parmi les personnes assistant aux concerts de Bad Bunny organisés le week-end dernier, ainsi que 39 autres cas parmi les membres de la Ligue de baseball professionnelle de Porto Rico Roberto Clemente.

