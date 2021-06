En raison de COVID-19, Indian Railways restreint plusieurs trains à Puri pendant Rath Yatra; voir la liste complète ici

Le tronçon entre Khurda Road et Puri restera annulé dans les deux sens.

Ceux qui préparaient leurs voyages à Puri à Odisha pendant Rath Yatra, voici quelques nouvelles pour vous. Indian Railways a décidé de restreindre plusieurs trains à Puri pendant Rath Yatra. Selon East Coast Railways, pour briser la chaîne du Covid-19, le transporteur national a décidé de restreindre les trains à Puri au mois de juillet. Ainsi, 26 paires de trains spéciaux longue distance circuleront jusqu’à et partiront de Khurda Road au lieu de Puri, Odisha. Le tronçon entre Khurda Road et Puri restera annulé dans les deux sens. Voici la liste des trains, restreinte par Indian Railways en coordination avec le gouvernement de l’État d’Odisha :

1) Spécial Purusottam Puri-New Delhi : Train Numéro 02801 du 24 juin au 23 juillet 2021 et Train Numéro 02802 du 22 juin au 21 juillet 2021

2) Spécial Puri-Ahmedabad-Puri : Train Numéro 08405 du 30 juin au 21 juillet 2021 et Train Numéro 08406 du 25 juin au 16 juillet 2021

3) Spécial Puri-Okha-Puri : Train Numéro 08401 du 27 juin au 18 juillet 2021 et Train Numéro 08402 du 23 juin au 21 juillet 2021

4) Spécial Puri-Ahmedabad-Puri: Train Numéro 02843 du 24 juin au 23 juillet 2021 et Train Numéro 02844 du 24 juin au 19 juillet 2021

5) Spécial Puri-Ajmer-Puri: Train Numéro 02037 du 24 juin au 22 juillet 2021 et Train Numéro 02038 du 22 juin au 20 juillet 2021

6) Spécial Puri-Anand Vihar Neelachal : Train Numéro 02875 du 25 juin 23 juillet 2021 et Train Numéro 02876 du 25 juin au 20 juillet 2021

7) Spécial Puri-Anand Vihar Nandankanan : Train Numéro 02815 du 24 juin au 22 juillet 2021 et Train Numéro 02816 du 23 juin au 22 juillet 2021

8) Spécial Puri-Howrah-Puri : Train Numéro 02088 du 24 juin au 23 juillet 2021 et Train Numéro 02087 du 24 juin au 23 juillet 2021

9) Spécial Puri-Yesvantpur-Puri : Train Numéro 02063 du 25 juin au 23 juillet 2021 et Train Numéro 02064 du 26 juin au 17 juillet 2021

10) Spécial Puri-Jodhpur-Puri : Train Numéro 02093 du 30 juin au 21 juillet 2021 et Train Numéro 02094 du 26 juin au 17 juillet 2021

11) Spécial Puri-Hatia Tapaswini : Train Numéro 08452 du 24 juin au 23 juillet 2021 et Train Numéro 08451 du 23 juin au 22 juillet 2021

12) Spécial Puri-Patna Baidyanathdham : Train Numéro 08449 le 28 juin 2021 et Train Numéro 08450 le 30 juillet 2021

13) Spécial Puri-Jaynagar-Puri : Train Numéro 08419 le 24 juin 2021 et Train Numéro 08420 le 26 juin 2021

14) Spécial Puri-Sourate-Puri : Train Numéro 02827 le 27 juin 2021 et Train Numéro 02828 le 29 juin 2021

15) Spécial Puri-Chennai-Puri : Train numéro 02859 le 27 juin 2021 et train numéro 02860 le 28 juin 2021

16) Spécial Puri-LTT-Puri : Train Numéro 02866 le 29 juin 2021 et Train Numéro 02865 le 1er juillet 2021

17) Spécial Puri-Rishikesh Kalinga Utkal : Train Numéro 08477 du 24 juin au 23 juillet 2021 et Train Numéro 08478 du 22 juin au 21 juillet 2021

18) Spécial LTT-Puri-LTT : Train Numéro 02145 du 27 juin au 18 juillet 2021 et Train Numéro 02146 du 29 juin au 20 juillet 2021

19) Spécial Howrah-Puri Howrah : Train Numéro 02837 du 23 juin au 22 juillet 2021 et Train Numéro 02838 du 24 juin au 23 juillet 2021

20) Spécial Gandhidham-Puri-Gandhidham : Train Numéro 02973 du 23 juin au 21 juillet 2021 et Train Numéro 02974 du 26 juin au 17 juillet 2021

21) Spécial Valsad-Puri-Valsad : Train Numéro 09209 du 24 juin au 15 juillet 2021 et Train Numéro 09210 du 27 juin au 18 juillet 2021

22) Spécial Gandhidham-Puri-Gandhidham : Train Numéro 09493 du 25 juin au 16 juillet 2021 et Train Numéro 09494 du 28 juin au 19 juillet 2021

23) Spécial Bikaner-Puri-Bikaner : Train Numéro 04709 du 27 juin au 18 juillet 2021 et Train Numéro 04710 du 30 juin au 21 juillet 2021

24) Spécial Tirupati-Puri-Tirupati : Train Numéro 07479 du 23 juin au 21 juillet 2021 et Train Numéro 07480 du 24 juin au 23 juillet 2021

25) Spécial Kamakhya-Puri-Kamakhya : Train Numéro 05640 du 27 juin au 18 juillet 2021 et Train Numéro 05639 du 29 juin au 20 juillet 2021

26) Spécial Kamakhya-Puri-Kamakhya : Train Numéro 05644 du 24 juin au 15 juillet 2021 et Train Numéro 05643 du 26 juin au 17 juillet 2021

