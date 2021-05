En raison de Covid, il y a une augmentation de la gynécologie, des préoccupations liées aux menstruations: Deep Bajaj, Sirona Hygiene

Faire face aux problèmes d’hygiène menstruelle comporte de nombreux défis. Le problème commence presque toujours par la désinformation sur le corps féminin et les mythes autour de la menstruation.

La plupart des femmes sont entourées d’un ensemble de tabous transmis de génération en génération, ce qui peut les empêcher de parler ouvertement de tout problème intime et menstruel auquel elles sont confrontées ou d’adopter facilement une meilleure solution de règles.

Les mythes, associés au silence, affectent de manière critique la santé des femmes. Selon le ministère de la Santé, près de 120 millions d’adolescentes menstruées en Inde souffrent de dysfonctionnements menstruels qui affectent leur vie normale. Environ 60 000 femmes meurent chaque année d’un cancer du col de l’utérus, dont les deux tiers en raison d’une mauvaise hygiène menstruelle. Les autres problèmes de santé sont l’anémie, le cycle irrégulier des règles, les infections et les problèmes psychologiques tels que l’anxiété, la gêne et la honte.

Même si de plus en plus de femmes ont commencé à utiliser des solutions hygiéniques comme les serviettes hygiéniques jetables, cela a mis en évidence un autre problème: la pollution de l’environnement par 44 125 kilos de déchets menstruels non biodégradables par an.

S’il existe une solution (coupe menstruelle) pour contrôler les décharges chargées de déchets sanitaires, elle est considérée avec suspicion pour sa «menace pour la virginité», encore une fois un mythe.

Des générations de filles et de garçons doivent être éduquées pour leur permettre de faire la distinction entre la vérité et le mythe. Le monde doit reconnaître que la menstruation ne rend pas impur et insérer une coupe menstruelle n’a rien à voir avec la «virginité»; en fait, la virginité est elle-même une construction sociale et attire une attention inutile. Ce qui nécessite une attention, c’est la santé physique, mentale et émotionnelle.

Quelles mesures faut-il prendre pour sensibiliser à l’hygiène menstruelle?

Aujourd’hui, les canaux de communication le sont plus que jamais, ce qui peut permettre de multiples possibilités de sensibilisation. En tenant compte du contexte du public et des ressources disponibles, on peut utiliser la bonne combinaison de ces canaux pour influencer positivement les gens. En s’inspirant de l’expérience de Sirona, voici quelques mesures que l’on peut faire pour sensibiliser le public:

L’éducation et la sensibilisation conduisent à travers des modes physiques ou en ligne sur les pratiques menstruelles saines et les avantages de l’utilisation des coupes menstruelles.

Formation (physique ou en ligne) sur l’utilisation des coupes menstruelles.

Ateliers de sensibilisation aux solutions et produits d’hygiène menstruelle.

Séances de conseil pour les femmes pour faire face à la pression sociétale et au tabou.

Distribution de produits d’hygiène menstruelle et de sécurité personnelle pour les plus démunis

Des séances de rétroaction et de suivi menées pour recueillir les commentaires de l’utilisateur sur une utilisation et un confort satisfaisants et fournir une aide pour tout problème psychologique.

Comment Sirona Hygiene essaie-t-elle de faire la différence sur le marché FemTech?

Sirona Hygiene résout ces problèmes d’hygiène intime féminine qui restent largement non résolus dans le pays. Malgré une large gamme de produits disponibles sur le marché Fem Tech dans le pays, il n’y avait pas beaucoup de solutions qui répondaient aux besoins critiques d’hygiène intime des femmes. Sirona s’efforce de combler cette lacune avec ses produits innovants de résolution de problèmes. L’un d’eux est PeeBuddy qui a donné aux femmes la liberté de se lever et de faire pipi afin qu’elles puissent aller dans des endroits sans se soucier des toilettes sales. Un autre est la Coupe Sirona qui résout les problèmes de fuites, d’éruptions cutanées et de déchets sanitaires des femmes et facilite la vie de milliers de femmes.

Deep Bajaj, PDG et co-fondateur de Sirona Hygiene

Quelle initiative Sirona Hygiene a-t-elle prise pour sensibiliser à l’hygiène menstruelle en Inde?

Chez Sirona Hygiene, nous essayons de concevoir des moyens durables de promouvoir la gestion menstruelle. Bien que plus de 500000 femmes soient déjà passées aux coupes Sirona, faisant de nous les coupes menstruelles les plus hautes du pays, nous travaillons pour inciter au moins 1 million de femmes à passer des solutions hygiéniques traditionnelles aux coupes menstruelles, au cours des cinq prochaines années. Nos projets comprennent la distribution de coupes menstruelles, de kits d’hygiène, de lavage intime et de coffrets cadeaux, pour éduquer les femmes à vivre un cycle menstruel sain et réduire l’impact des déchets menstruels sur l’environnement. Nous avons également organisé un entraînement à la coupe menstruelle et lancé le Green Menstrual Pledge de «Buy One, Give One».

Certains d’entre eux sont les suivants:

Coupe de la vie

Cette vaste campagne d’un mois a débuté par un rassemblement de sensibilisation à Baruch où 319 coupes menstruelles de Sirona ont été distribuées. Suivi d’un camp de sensibilisation à la santé à Patna, Jamshedpur, bidonvilles de Pune et Université IIBM.

En association avec le Women’s Club Kharadi, une formation et une distribution de coupes menstruelles ont été organisées pour les travailleuses de PMC lors de la journée des femmes, qui a été bien soutenue par Mme Usha Bajpai, chef du National Mahilamorcha.

Lire aussi | Journée mondiale de l’hygiène menstruelle: nécessité d’alléger le poids des soucis menstruels

La journée de la femme a été célébrée avec le Rotary Club et le Rotaract Club de Pune avec les honorables gardiens de la loi et les agents des forces de l’ordre du tribunal de district de Shivaji. Le Rotary Club de Chennai a également organisé une session sur les pratiques menstruelles écologiques pour 100 femmes policières et distribué les coupes menstruelles de Sirona. Plus de 1000 coupes menstruelles ont été distribuées et la campagne se poursuit.

Rotary Bangalore

Pour sensibiliser à l’hygiène menstruelle, le Rotary Club de Bangalore en collaboration avec la Fondation Sirona Hygiene a distribué 2500 coupes menstruelles aux policières de Bangalore et a également donné une session sur l’hygiène menstruelle saine et les bienfaits des coupes menstruelles pour la société et l’environnement.

Projet AAN

Nous rendons également la gestion menstruelle économique, sûre et écologiquement durable accessible aux travailleuses du sexe avec l’aide de groupes d’ONG. Lancé en octobre 2018 comme la première étape de Sirona vers sa RSE, le projet vise à rendre la route de GB complètement “ sans tampon ” d’ici 2025, sauvant ainsi les travailleuses du sexe des infections, des tensions financières et de la construction d’un environnement durable.

Étant donné que les agents de santé doivent porter les kits EPI tout au long de leur travail, il leur devient difficile de changer les serviettes hygiéniques ou les tampons, en raison de la durée d’utilisation unique des kits EPI. Pour résoudre ce problème, la Fondation Sirona Hygiene a contribué à la sensibilisation et à la distribution de 35 coupes menstruelles aux agents de santé de première ligne avec un message personnalisé les remerciant pour leur travail acharné en ces temps difficiles. Des commentaires réguliers sont pris pour résoudre leurs problèmes et les aider à changer.

Impact total de nos initiatives:

Nombre total de femmes éduquées sur l’hygiène menstruelle: 10000+

Nombre de tampons / tampons conservés: 2,40,00,000

Aide monétaire indirecte aux femmes: 169250000

Les bénéficiaires de nos initiatives étaient:

Femmes défavorisées vivant dans des bidonvilles des grandes villes et des zones rurales.

Les enfants scolarisés, leurs parents et leurs enseignants.

Agents de santé de première ligne et forces de sécurité

Enfants vivant dans des foyers sociaux

Sensibilisation et éducation des personnes de tous horizons

Comment la demande de produits d’hygiène et d’assainissement a-t-elle été dans la pandémie



La pandémie a sans aucun doute remis l’accent sur l’hygiène et l’assainissement. Pour répondre à leurs besoins, nous avons intensifié nos opérations de production et même introduit plusieurs produits sous BodyGuard, notre gamme de bien-être et de protection pour la famille. Certains d’entre eux sont des comprimés de chlore, des lingettes désinfectantes, un spray désinfectant multi-usage, etc.

Les masques faciaux, les lavages pour les mains, les désinfectants, les nettoyants pour sols et toilettes, les savons, les boosters d’immunité ont connu une forte augmentation de la demande. Cela est vrai pour les ménages ruraux et urbains, car la conscience du maintien de l’hygiène s’est accrue.

Impacts du COVID-19 sur la santé et l’hygiène menstruelles

Dans une liste de préoccupations critiques auxquelles le monde est confronté, les règles ont toujours été en veilleuse. Depuis le début de la pandémie, la lutte pour gérer les règles a pris une tournure difficile pour les femmes, en particulier les femmes défavorisées. L’année dernière, nous avons été témoins de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui a eu un impact sur l’accessibilité des fournitures d’époque à travers le pays.

Alors même que les approvisionnements se sont stabilisés, la flambée du chômage et la hausse du coût de la vie ont empêché les femmes des secteurs économiquement plus faibles de dépenser en produits d’époque. Les soins de santé menstruels et les urgences ont été en grande partie inaccessibles en raison de la préoccupation des hôpitaux avec les patients Covid-19. Pour cette raison, il y a eu un pic de 500% des téléconsultations en Inde, dont 80% chez les nouveaux utilisateurs, avec 33% de problèmes liés à la gynécologie et aux règles.

Bien que pour répondre immédiatement à leurs besoins en matière d’hygiène menstruelle, Sirona a mené des campagnes de distribution gratuite de serviettes hygiéniques, la société a également aidé les femmes à adopter des coupes menstruelles. Les tasses contiennent du débit jusqu’à 8 heures, sont écologiques et surtout économiques à long terme. De plus en plus de femmes, en particulier les travailleurs de première ligne comme les médecins et le personnel de police, adoptent des gobelets car elles se révèlent idéales pour faire face à la pandémie.

La vision et le plan futur

Sirona envisage de briser la stigmatisation autour de l’hygiène menstruelle et de redéfinir la féminité pour les temps modernes.

Depuis notre création, nous avons insisté sur l’importance de l’hygiène et proposons ainsi des produits pour les préoccupations d’hygiène des toilettes des femmes (PeeBuddy), les préoccupations d’hygiène intime et menstruelle (Sirona) et le bien-être familial (BodyGuard).

Depuis l’année dernière, nous avons travaillé très dur pour élargir la gamme d’hygiène préventive adaptée aux besoins uniques des personnes et continuerons d’y travailler. À l’avenir, nous visons à étendre notre opération et à élargir notre équipe.