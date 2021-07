En raison de la forte demande, les services du métro de Chennai ont été prolongés ! Voir les horaires révisés du service de métro ici

in

A partir de lundi, les trains circuleront en semaine de 5h30 à 22h00. (photo : .)

Les services du métro de Chennai ont été prolongés à partir de lundi ! Il y a quelques jours, la Chennai Metro Rail Limited (CMRL) avait prolongé les opérations de métro de 5h30 à 21h00 suite à la demande croissante des navetteurs pour des services le matin. Maintenant, la CMRL a annoncé qu’à partir de lundi, les trains seront exploités en semaine (du lundi au samedi) de 5h30 à 22h00 le long de la ligne verte (entre la station de métro St. Thomas Mount et Puratchi Thalaivar Dr. MG Ramachandran Central station de métro) et la ligne bleue (entre la station de métro Airport et la station de métro Wimco Nagar), selon un rapport d’IE.

Désormais, les services de métro aux heures de pointe seront de 8 h 00 à 11 h 00 et de 17 h 00 à 20 h 00 avec des rames de métro fonctionnant avec un intervalle de cinq minutes. Pendant les heures creuses, les trains du métro de Chennai continueront de circuler avec un intervalle de 10 minutes. Alors que les trains le week-end ainsi que les jours fériés circuleront de 7h00 à 21h00 toutes les 10 minutes sans heures de pointe.

Selon le rapport, dans le cadre de la gestion de Covid-19, le métro de Chennai désinfecte régulièrement les gares et les trains. Comme seulement 50 % d’occupation est autorisée à l’intérieur des trains, les sièges ont été marqués d’un « X » afin d’assurer une distanciation sociale. De plus, pour tous les usagers du métro, les masques faciaux et la distanciation sociale sont obligatoires. Pour garantir la même chose, du personnel de contrôle des foules a été déployé dans toutes les stations de métro de la ville.

Dans un communiqué, la CMRL a déclaré que des amendes d’un montant de Rs 200 sont imposées par les escouades aux usagers du métro qui ne portent pas de masque lors de leurs déplacements dans le métro. Jusqu’au 9 juillet, un total de 40 navetteurs ont été condamnés à une amende et un montant de Rs 8000 a été collecté à cet égard. Le 21 juin, les services du métro de Chennai avaient repris avec un taux d’occupation de 50 %, à la suite de l’assouplissement des restrictions de verrouillage de Covid dans l’État du Tamil Nadu.

