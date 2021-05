En raison de l’augmentation de la demande, la société de plateforme de trading social eToro prend désormais en charge DOGE

Bitcoin a peut-être mis les crypto-monnaies sous les feux de la rampe, mais les altcoins semblent attirer l’attention des médias ces dernières semaines.

La flambée sans précédent de la valeur des crypto-monnaies à petite capitalisation a entraîné un afflux d’investisseurs qui ont appelé à leur cotation sur des plateformes de trading populaires.

Le dernier en date est la crypto-monnaie Dogecoin (DOGE) basée sur les mèmes, qui a connu une grande renommée après sa course haussière en avril.

En quelques semaines qui ont vu Dogecoin afficher une augmentation de plus de 300% de sa valeur, les appels ont continué de croître pour que le jeton meme soit répertorié sur les principaux échanges cryptographiques aux États-Unis.

La première réponse vient de la société de courtage populaire eToro.

eToro US Lists DOGE

La société de courtage en ligne israélienne eToro a annoncé la liste de la crypto-monnaie Dogecoin basée sur la parodie sur sa plate-forme américaine.

La liste verra Dogecoin rejoindre une foule d’autres actifs numériques populaires tels que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), ainsi que, BCH, XRP, TRX, ETC, ADA, DASH, LTC, EOS, MIOTA, XLM, NEO, XTZ, ZEC, LINK et UNI sur la plateforme eToro US.

La société de courtage avec plus de 20 millions d’utilisateurs actifs dans le monde a noté que cette étape avait été franchie en raison de la demande croissante des clients pour que la pièce de monnaie soit répertoriée.

La décision d’eToro intervient à un moment où elle a connu des rassemblements remarquables. Elle est connue comme l’une des monnaies numériques les plus recherchées.

Il a également reçu le soutien de personnalités populaires comme Elon Musk de Tesla et l’investisseur Mark Cuban de Shark Tank.

Les deux hommes ont énormément contribué au succès continu de Dogecoin.

À un moment donné, Musk a décrit DOGE comme sa crypto préférée.

Cela a vu le prix de l’actif numérique grimper de 20% avec 10% supplémentaires lorsqu’il a confirmé son apparition dans la populaire émission de télévision Saturday Night Live.

Cuban a également été très vocal.

Il a passé la majeure partie de 2021 à parler des crypto-monnaies et de leur potentiel à révolutionner le paysage financier.

Dans un tweet récent, il a comparé le Bitcoin et l’or comme des réserves de valeur, notant que les deux sont plus ou moins des religions financières dans la manière dont ils sont utilisés.

Il a également noté que BTC est facile à échanger, à créer et à stocker avec un minimum de problèmes de livraison.

En outre, Bitcoin permet le transfert de valeur au niveau national et transfrontalier contrairement à l’or qui, selon lui, peut être un problème.

Il a également parlé de la plate-forme décentralisée Ethereum, qui, selon lui, est bien meilleure, moins chère et plus rapide pour authentifier les transactions financières de manière sans confiance grâce à des contrats intelligents que les institutions financières conventionnelles.

Cuban n’a pas oublié de parler de DOGE dans sa série de tweets. Selon l’investisseur milliardaire, Doge pourrait devenir une monnaie utilisable si davantage d’entreprises acceptent la pièce numérique en échange de produits et de services.

Entreprises sautant sur DOGE

En tête de la liste des entreprises qui adoptent Dogecoin se trouve la franchise NBA Dallas Mavericks. Les Mav ont depuis accepté le Dogecoin comme moyen de paiement pour les billets et la marchandise en ligne. La solution a été réalisée en partenariat avec le fournisseur de crypto-paiement BitPay.

Parmi les autres entreprises qui sautent dans le train Doge, citons la société d’électronique grand public Newegg, Air Baltic et le fournisseur de services Internet canadien EasyDNS.

Dogecoin / USD DOGEUSD

0,4069 0,025,27 $%

Volume 7,5 b Changement 0,02 $ Ouvert 0,4069 $ Circulation 129,45 b Plafond du marché 52,67 b

