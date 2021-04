Prix ​​Bitcoin (BTC)

En réfléchissant à «High Momentum», les volumes d’échange de crypto-monnaies grimpent dans les trillions

Jusqu’à présent, 2021 a été une année explosive.

Au fur et à mesure de la remontée des prix, la capitalisation boursière de la cryptographie a augmenté, passant d’environ 780 milliards de dollars au début de l’année à un niveau record de 2,35 billions de dollars le 17 avril. Au moment de la rédaction, la capitalisation boursière totale est d’un peu moins de 2 billions de dollars.

Avec ce mouvement de prix, le volume des échanges de crypto-monnaie a également explosé. Comme Coinbase l’a révélé dans ses résultats du premier trimestre 2021, il a réalisé un volume de transactions de 335 milliards de dollars en seulement trois mois.

Au total, le mois dernier, les échanges cryptographiques ont rapporté 1,17 billion de dollars et, en avril, jusqu’à présent, nous avons déjà dépassé 1,26 billion de dollars, selon les données de The Block.

En comparaison, 3,32 billions de dollars ont été enregistrés en volume par la seule Bourse de New York (NYSE) en mars. NYSE est la plus grande plate-forme d’échange, exploitant NYSE, NYSE Arca, NYSE Chicago, NYSE American et NYSE National, qui représentent 20 à 25% des transactions boursières américaines.

Fait intéressant, alors que le volume total des transactions cryptographiques ne représentait que 8% du volume du groupe NYSE en septembre 2020, il a atteint 48% en février 2021.

Ces chiffres pourraient bénéficier des caractéristiques uniques du marché de la cryptographie, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde entier, et qui contient des milliers d’actifs cryptographiques, dans certains cas également des actions symbolisées.

Il est intéressant de noter que Bison, l’application de crypto trading de Boerse Stuttgart, la deuxième plus grande bourse d’Allemagne qui est l’une des plus grandes au monde, a également atteint 2 milliards d’euros (2,4 milliards de dollars américains) de volume de négociation jusqu’à présent cette année, contre 35 €. millions (42,3 millions de dollars) en novembre.

Lancée en 2018, l’application a également enregistré une augmentation de 83% du nombre de ses utilisateurs actifs à 400000 depuis le début de l’année. Il permet aux utilisateurs d’échanger Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), XRP et Bitcoin Cash (BCH). BTC -0,05% Bitcoin / USD BTC USD 49 347,54 USD

– 24,67-0,05% Volume 54,13 b Changement – 24,67 $ Ouvert 49 347,54 $ Circulation 18,69 m Capitalisation boursière 922,31 b 3 min Reflétant le «High Momentum», les volumes d’échange de crypto sautent dans les Trillions 20 h Les tribunaux accordent à Craig Wright la permission de servir l’opérateur Bitcoin.org Cøbra avec action en justice pour les droits d’auteur 21 h Le restaurant de Hong Kong commence à accepter Bitcoin, Ether et autres cryptos comme paiement ETH -2,14% Ethereum / USD ETHUSD $ 2,204.10

– 47,17 $ -2,14% Volume 34,43 b Changement – 47,17 $ Ouvert 2,204,10 $ Circulation 115,6 m Capitalisation boursière 254,8 b 3 min Réflexion sur «High Momentum», les volumes d’échange de crypto sautent dans les billions 21 h Le restaurant de Hong Kong commence à accepter Bitcoin, Ether et autres cryptos comme paiement 22 h 51% des jeunes investisseurs britanniques négociant ou détenant des crypto-monnaies: Charles Schwab Survey LTC -2,84% Litecoin / USD LTC $ 225,66 USD

– 6,41 $ à 2,84% Volume 5,15 b Changement – 6,41 $ Ouvert 225,66 $ En circulation 66,75 m Capitalisation boursière 15,06 b 3 min Reflétant le «High Momentum», les volumes d’échange de crypto sautent dans la plate-forme de trading social 3 j, eToro US, ajoute Chainlink (LINK ) & Uniswap (UNI) pour le trading 3 d Venmo permet à ses 70 millions de clients d’acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies directement dans l’application XRP -3,23% XRP / USD XRP 1,05 USD

– 0,03-3,23 $ Volume 9,91 b Changement – 0,03 $ Ouvert 1,05 $ Circulant 45,4 b Capitalisation boursière 47,84 b 3 min Reflétant le «High Momentum», les volumes d’échange de crypto sautent dans les billions 21 h Le restaurant de Hong Kong commence à accepter Bitcoin, Ether et autres cryptos en tant que paiement 1 d SOL Bucks la tendance et atteint un nouvel ATH alors que le marché de la crypto voit une autre vente BCH -1,55% Bitcoin Cash / USD BCH $ 769,37 USD

– 11,93 $ -1,55% Volume 3,92 b Variation – 11,93 $ Ouverte 769,37 $ Circulation 18,72 m Capitalisation boursière 14,4 b 3 min Reflétant le «High Momentum», les volumes d’échange de crypto-monnaies grimpent dans les trillions Les entrées de crypto-monnaie en 3 j enregistrent un record de cinq semaines; XRP capte l’intérêt des institutions 3 d Venmo permet à ses 70 millions de clients d’acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies directement dans l’application

Cette croissance des utilisateurs et du volume des transactions «reflète la forte dynamique actuelle du marché de la cryptographie et l’intérêt de plus en plus large pour les crypto-monnaies», a déclaré Ulli Spankowski, PDG de Sowa Labs GmbH, une filiale de Boerse Stuttgart qui a développé l’application.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.