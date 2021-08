En regardant les sondages UP, le budget supplémentaire de Yogi Govt se concentre sur la création d’emplois

in

À quelques mois des élections législatives de l’Uttar Pradesh, le gouvernement BJP de l’État a présenté mercredi un budget supplémentaire de 7 301,52 crores de roupies, axé sur la création d’emplois, ce qui entraînera une dépense supplémentaire.

Le gouvernement a également annoncé une augmentation des salaires/honoraires des travailleurs contractuels comme les travailleurs d’Asha, les travailleurs d’Anganwadi, les gram chaukidars ainsi que les Shikha mitras, qui réclament une augmentation de salaire depuis longtemps.

Présentant le budget supplémentaire, le ministre des Finances de l’État, Suresh Kumar Khanna, a déclaré que l’accent était mis sur des questions extrêmement importantes de bien-être public ou de réalisation d’un programme particulier.

