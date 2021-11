En rejoignant les premiers pools de liquidités de Pangolin V2, TrueUSD porte la croissance d’Avalanche au niveau supérieur

Singapour, Singapour, le 30 novembre 2021,

Singapour, Singapour, 30 novembre 2021 – L’année 2021 est une étape importante pour le protocole Avalanche : sa chaîne DeFi TVL a dépassé les 12 milliards de dollars, atteignant un niveau record, et elle est devenue l’une des cinq premières chaînes publiques en termes de TVL. Pangolin, l’une des principales plateformes de trading décentralisées de l’écosystème Avalanche, est un contributeur crucial à cette réalisation.

En tant que premier stablecoin lié à l’USD natif du protocole Avalanche et partenaire essentiel de l’écosystème, TrueUSD a lancé le 22 novembre le pool de liquidités TUSD-AVAX sur Pangolin, une plateforme de trading décentralisée. Les utilisateurs qui fournissent des liquidités au pool recevront les récompenses PNG correspondantes. . Alors que TrueUSD est arrivé sur Pangolin V2, l’APR du pool de liquidités TUSD-AVAX a été maintenu à 562%, éclipsant tous les autres pools de pièces stables et offrant aux détenteurs de TUSD un retour riche.

Pool de liquidité Pangolin V2

La supériorité de la mise à niveau du produit est claire pour les utilisateurs de V2 – Pangolin V2 présente des paramètres DEX améliorés et une expérience de trading et de LP simplifiée. Le contrat intelligent mis à jour a déjà été activé sur Avalanche Mainnet le 21 novembre. En outre, il convient de noter que les fournisseurs de liquidités de Pangolin V2 recevront des incitations plus importantes. Dans les 30 jours suivant le lancement de la V2, Pangolin a distribué 4 millions de dollars de PNG aux fournisseurs de liquidités, en plus des récompenses minières quotidiennes fixes de 175 000 PNG définies dans son modèle économique pour prendre en charge cette nouvelle version tout en incitant les utilisateurs à migrer leur liquidité de la V1. à V2. En outre, une nouvelle interface utilisateur qui facilite le processus de migration des liquidités de V1 à V2 est également en préparation.

Le partenariat de TrueUSD avec Avalanche remonte au mois de mars de cette année. En février, Avalanche a lancé son pont à chaînes croisées de première génération – Avalanche-Ethereum Bridge (AEB), dont la perspective a été reconnue par l’équipe TrueUSD. Le partenariat a ensuite été annoncé en mars, faisant de TrueUSD le premier stablecoin natif de l’écosystème Avalanche. Cette décision a eu un impact considérable sur la liquidité de l’écosystème d’Avalanche et a jeté des bases solides pour le développement de son infrastructure DeFi. De plus, les utilisateurs peuvent créer un TrueUSD basé sur Avalanche sur le site officiel de TrueUSD pour s’engager directement dans la construction de l’écosystème Avalanche.

Annonce par Avalanche de son partenariat avec TrueUSD

TrueUSD, un des premiers projets d’infrastructure DeFi, a officiellement annoncé le lancement de son Fountain Incentive Plan en octobre. Le programme fournira aux premiers projets une liquidité plus élevée en introduisant TrueUSD et d’autres actifs numériques d’une valeur de 1 milliard de dollars dans les écosystèmes DeFi. Cette année, la Fondation Avalanche a également lancé Avalanche Rush, le programme d’incitation à l’extraction de liquidités le plus important, affectant des récompenses AVAX d’une valeur de 180 millions de dollars pour alimenter la croissance globale des applications DeFi dans l’écosystème Avalanche.

On pense que, motivé par l’objectif commun de catalyser la croissance de DeFi, TrueUSD travaillera en étroite collaboration avec Avalanche pour tirer parti de la synergie entre les pièces stables et les écosystèmes DeFi avec le soutien de Fountain Incentive Plan et Avalanche Rush, et donc porter la croissance de DeFi 2.0 à un autre niveau.

À propos de TrueUSD

TrueUSD est le premier actif numérique avec des attestations en direct sur la chaîne par des institutions tierces indépendantes et est soutenu 1:1 avec le dollar américain. Jusqu’à présent, il a été répertorié sur plus de 100 plateformes de trading telles que Binance, Huobi et Poloniex. Il est également en direct sur des chaînes publiques bien connues telles que TRON, Avalanche, BSC et HECO, leur fournissant beaucoup de liquidités pour catalyser la croissance de leur écosystème DeFi. Il est audité en temps réel par Armanino, l’un des plus grands cabinets comptables basés aux États-Unis, pour garantir le ratio de 1:1 entre les réserves en USD et l’offre de jetons en circulation et le taux de garantie de 100 %. Les utilisateurs peuvent accéder à tout moment aux résultats d’audit accessibles au public via le site officiel.

