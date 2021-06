En remerciement de Chris Wood, co-fondateur de Traffic et plus

Feu Chris Wood, né le 24 juin 1944, sera toujours surtout connu comme membre fondateur de Circulation. Mais ses talents de flûtiste, de saxophoniste et de claviériste, et parfois d’écrivain, ont également été largement mis à profit dans de nombreux autres contextes. Ils comprenaient le travail avec Jimi Hendrix, Libérer, Boulangerie au gingembrel’armée de l’air, Jean Martyn et plein d’autres. Il est mort, beaucoup trop tôt, à seulement 39 ans, en 1983.

Wood est né dans la banlieue de Birmingham à Quinton, et sa passion précoce pour les arts l’a poussé à apprendre lui-même plusieurs instruments. Il a rapidement fait la connaissance d’autres musiciens locaux partageant les mêmes idées à l’époque de leur pré-célèbre. Ils comprenaient Christine McVie (née Perfect, née dans le Lancashire mais élevée à Birmingham), Stan Webb (plus tard dans Chicken Shack, avec Perfect) et les collègues ultérieurs de Wood’s Traffic, Steve Winwood et Jim Capaldi.

Mélange sonore unique

Wood jouait dans des groupes de jazz-blues locaux dès son plus jeune âge, notamment au Elbow Room. Lorsque Winwood quitte le Spencer Davis Group pour explorer l’environnement musical de plus en plus expérimental de 1967, le duo s’associe à Capaldi et Dave Mason pour former Traffic. L’appréciation de Chris pour la musique folk est immédiatement devenue un ingrédient clé dans le mix sonore unique du groupe.

Nous devons le remercier, par exemple, d’avoir suggéré la revisitation audacieuse de Traffic de la chanson du 17e siècle « John Barleycorn », arrangée par Winwood. Plusieurs autres co-écrits, principalement avec Winwood et Capaldi, comprenaient “Dear Mr. Fantasy”. C’était avant que ces derniers ne deviennent les principaux scénaristes du groupe en tant que duo. Wood a également écrit “Tragic Magic” sur Shoot Out At The Fantasy Factory en 1973.

Hendrix, Free, John Martyn et plus

Les apparitions de Chris avec d’autres artistes fondateurs et sur des albums classiques de la fin des années 60 et du début des années 70 sont nombreuses et impressionnantes. Il a joué de la flûte sur « 1983… (A Merman I Should Turn to Be) » du Jimi Hendrix L’expérience historique de 1968, Electric Ladyland. L’année suivante, il a fait la même chose sur « Mourning Sad Morning », sur le deuxième album éponyme de Free.

Wood est apparu sur OK Ken? en 1969 et l’album live de 1970 Boulangerie au gingembrede l’Armée de l’Air. Il était sur Jean Martynde 1973, Inside Out, et a travaillé avec Shawn Phillips, Reebop Kwaku Baah, Crawler et d’autres.

Il est mort d’une pneumonie, après des combats contre l’alcool, la drogue et la dépression, le 12 juillet 1983. Mais l’impact doux et créatif de Chris Wood, sur sa génération et celles qui ont suivi, continue de se faire sentir. Au début de 2017, son énorme contribution à l’histoire de la musique contemporaine a été honoré de la libération du bleu du soir. Le coffret en édition limitée était accompagné d’un livre de 212 pages. L’histoire de la fabrication de l’édition reliée en cuir de l’ensemble peut être vue ci-dessous.

