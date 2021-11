En résolvant un problème, XYO en crée-t-il un autre ?

XYO (CCC :XYO-USD) est un acteur intéressant dans le monde des altcoins. Et il a connu l’un des mouvements les plus forts parmi les crypto-monnaies en 2021. À son prix actuel de 0,061 $, OXY a grimpé de plus de 26 000% depuis le début de l’année. C’est ce qui peut arriver à court terme avec les altcoins, qui sont effectivement devenus le nouveau penny stock de cette génération d’investisseurs.

Source : karnoff / Shutterstock

Je fais la comparaison avec les actions cotées en cents pour une raison. Il est utile, pour moi du moins, de considérer ces altcoins individuels comme des penny stocks. Ce faisant, il maintient la relation risque-récompense dans une perspective appropriée. Et cela me rappelle aussi que (idéalement) il devrait y avoir autre chose dans le mouvement des prix que la folie des foules.

Cependant, aussi convaincant que soit ce mouvement à court terme, j’ai des inquiétudes quant à l’histoire à long terme. Plus précisément, je me demande si cela pourrait créer un problème pour en résoudre un autre.

Améliorer le contrat intelligent

Les contrats intelligents deviennent un moyen de plus en plus accepté pour que deux parties effectuent des transactions sans tiers de confiance. Cependant, de nombreux systèmes de ce type manquent de confidentialité des transactions et sont propices à la fraude.

Je pense qu’en théorie, XYO a un modèle commercial qui pourrait justifier la possession du jeton XYO. La prémisse de l’entreprise est que « les industries et les clients qu’elles servent ont besoin de données fiables et infalsifiables sur l’emplacement ». Le réseau XYO utilise « un réseau d’appareils qui collecte et valide de manière anonyme les données géospatiales… La validation de ces données est un élément clé de ce protocole réseau… »

Plus précisément, le réseau XYO « fournit des ressources… pour créer des registres de données de localisation sécurisés ». Et la société fournit de nombreuses études de cas potentielles qui définissent comment les industries et leurs clients auraient besoin de données fiables et infalsifiables sur la localisation.

Un jeu de recherche et de découverte pour adultes

Spécifique au jeton XYO, la société dispose d’une application COIN qui peut être intégrée sur un smartphone. L’application collecte ensuite les données du GPS, de l’appareil photo et d’autres capteurs de votre téléphone. Comme Ian Bezek l’a décrit, « XYO peut utiliser cela comme « les yeux et les oreilles » pour le réseau dans le monde réel. Il demande aux gens de se rendre à certains endroits et de vérifier ou de photographier des objets. »

Une fois que les utilisateurs ont terminé leur tâche, ils reçoivent des points qui peuvent être convertis en jetons XYO. Plusieurs autres rédacteurs d’InvestorPlace fournissent de bonnes descriptions du fonctionnement du réseau XYO. Je voulais remercier Bezek parce qu’il l’a comparé à Pokémon Go, ce qui est exactement ce à quoi j’ai pensé quand j’ai entendu parler du processus.

J’apprécie un marketing solide afin de pouvoir m’identifier aux études de cas de l’entreprise. Et, encore une fois en théorie, il offre une solution convaincante aux problèmes. La question que les entreprises devront se poser est à quelle fréquence rencontrent-elles ces problèmes ? Et y a-t-il suffisamment de réduction des coûts pour utiliser cette solution par rapport aux systèmes déjà en place ?

Certaines applications potentielles telles que celles concernant les hôpitaux et la sécurité nationale résonnent en moi plus que d’autres. Par exemple, c’est une commodité de savoir que mes bagages peuvent être suivis indépendamment sur la blockchain. Mais cela n’empêcherait pas mes bagages de se perdre pour commencer. Et est-ce que l’avantage de pouvoir suivre avec précision mes bagages l’emporte sur le souci d’avoir un enregistrement permanent et immuable de mon voyage ? Je ne suis pas aussi sûr.

XYO contrecarre une tendance

Cela m’amène à ce point simple. Pour que XYO prospère, les préoccupations concernant la confidentialité des consommateurs devront s’atténuer. Je ne pense pas que cela arrivera. Il y a une raison pour laquelle Mark Zuckerberg et Tim Cook n’échangeront pas de cadeaux cette année. Pomme (NASDAQ :AAPL) prend des mesures pour protéger la confidentialité des clients. Ce fut un coup de foudre pour toutes les sociétés de médias sociaux, telles que Zuckerberg’s Méta-plateformes (NASDAQ :FB) alias Facebook et Instgram, ainsi que Twitter (NYSE :TWTR).

Je comprends que les médias sociaux sont différents d’un contrat intelligent. Je comprends également le point de vue de ceux comme mon collègue d’InvestorPlace, Mark Hake, qui déclarent à juste titre que Google vend actuellement nos données de localisation sans aucune forme de compensation. Et je comprends également qu’avec l’application XYO COIN, les clients choisissent de partager leurs données de localisation.

Rien de tout cela ne signifie que les consommateurs sont moins préoccupés par leur vie privée. C’est pourquoi je ne suis pas aussi sûr que le jeton XYO ait l’audience qu’il pense avoir. Néanmoins, le réseau XYO pourrait être quelque chose à un moment donné. Mais il y a suffisamment d’incertitude qui l’entoure pour que j’hésite à mettre plus que le plus petit montant de capital en danger.

À la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.