En robe d’été, Maribel Guardia éblouit ses fans | INSTAGRAM

Les 6,8 millions de followers sur Instagram du beau mannequin conducteur Oui chanteuse costaricienne Maribel Guardia sait très bien à quoi ils sont confrontés lors de la saisie de leur profil, rencontrant le plus jolies photos de son côté modelant les différentes robes qui viennent chez elle par colis.

C’est vrai, au cas où vous ne le sauriez pas, c’est toujours le cas belle femme a changé de caméra de télévision pendant un certain temps pour se concentrer sur la création Contenu pour leurs réseaux sociaux, bien qu’ils visitent parfois les forums de l’émission matinale de Televisa AUJOURD’HUI, ainsi que d’autres programmes auxquels elle est invitée et quelques autres projets en plus de sa tournée dans certaines villes des États-Unis.

Il le fait principalement pour prendre soin de lui et ne pas trop sortir de chez lui ici à Mexique, Eh bien, comme nous le savons, la situation n’est pas aussi bien que nous le souhaiterions et la chose la meilleure et la plus sensée est de prendre soin de vous au sein de votre maison, parvenant ainsi à développer votre nouveau talent de Influenceur, étant ambassadrice de plusieurs magasins de vêtements.

Cela pourrait aussi vous intéresser : dans une belle tenue, Maribel Guardia ressemble au paradis lui-même

C’est pourquoi cette occasion était chargée de modéliser un robe l’été rouge à fleurs blanches, avec des chaussons élégants et un chapeau comme ceux des vacanciers.

Bien sûr, tout le style pur de Maribel depuis le balcon de sa belle maison où elle trouve toujours les meilleurs scénarios pour se photographier et continuer cette activité qui lui demandait beaucoup et des entreprises qui la contactent.

En plus de placer ces divertissements sur votre profil pour dorloter votre public fidèle, vous téléchargez également des histoires partageant certaines des activités que vous menez dans votre vie quotidienne.

Il a également partagé avec nous qu’il participera à une pièce à ne pas manquer le 13 août au théâtre CCTI avec d’autres grandes stars du cinéma mexicain telles que Arath de la Torre, Daniel Bisoño et d’autres.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

También nos ha estado intentando contagiar pero de su bonita energía positiva, su buena vibra y buenos deseos escribiendo: “En lo simple, lo cotidiano ,en lo bueno, lo bello, lo humano, ahí está Dios”, etiquetando a la tienda que representaba à cette occasion.

Dans Show News, nous continuerons à ne partager que les meilleures et les plus séduisantes photographies de Maribel Guardia, ainsi que toutes les informations intéressantes qui se présentent à son sujet, qu’il s’agisse d’actualités, de curiosités et de tout ce qui est intéressant ou attrayant.