En robe rouge, Cynthia Rodríguez tombe amoureuse de ¡Quiero Cantar ! | Instagram

L’un des présentateurs de “Je veux chanter!“Avec Sergio Sepúlveda, Cynthia Rodríguez, est revenue du concours de chant tout un défilé où elle remporte le prix de la plus élégante avec une robe longue rouge.

Une fois de plus, la maison de couture « Victor et Jessey » s’est Cynthia Rodriguez, dans l’une des plus belles et c’est une série de vidéos sur Instagram qui a laissé de nombreux followers de la belle présentatrice à bout de souffle.

L’hôte de “Viens la joie” Elle apparaît en train de marcher de manière imposante vêtue d’une robe longue qui traîne une petite traîne, il convient de mentionner que Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz a monopolisé la vedette à plusieurs reprises, faisant de ce ton l’un de ses meilleurs alliés.

Jeudi de ma couleur préférée, exprime Cynthia dans l’un des enregistrements montrant un grand sourire dans lequel ses lèvres rouges ressortent en maquillage.

Avec des cheveux légèrement ondulés et un maquillage naturel mais brillant, le collaborateur de Tv Azteca reçoit plusieurs applaudissements.

Ce n’est pas la première fois que “l’ancienne élève de La Academia” porte un vêtement aussi frappant et en particulier de cette teinte voyante qui conduit ses préférences comme indiqué par celui-ci.

À d’autres occasions, il a également montré des vêtements en dentelle ou en d’autres matériaux, laissant sans aucun doute que c’est l’une des couleurs qui lui convient le mieux.

La plupart du temps, la mince Star de la télévision Elle montre certaines de ses qualités comme ses longues jambes et ses talons hauts car malgré sa taille, elle adore les montrer et elle a sûrement une bonne collection.

Comme tout un “modèle” Cynthia Rodriguez, elle a investi les couloirs de Télé Azteca comme dans un défilé digne d’un podium alors qu’une jupe en organza rouge se détachait d’un chemisier et qui exposait ses jambes marquées.

La petite amie de Image de balise Carlos Rivera Elle a gâché l’élégance et le style avec le vêtement qui mettait en valeur sa silhouette et c’est que la Coahuilense a montré son bon goût en termes de choix de vêtements puisqu’elle est également devenue une ambassadrice de diverses marques de mode.

Les fidèles admirateurs de la ballerine dite “La princesse de la croupe“Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, ils n’ont pas remarqué les compliments et les compliments devant l’imposante beauté de l’auteur-compositeur-interprète, qui a orné toute sa tenue d’un grand sourire.

Le charismatique, qui vient de rentrer de vacances pour Espagne où il a accompagné le natif de Tlaxcala à la tournée “CrónicasDeUnaGuerra” et dont la personnalité de la télévision a lui-même été témoin avec une grande fierté.

Le “youtuber mexicain”, qui a eu 37 ans en mai dernier, a eu l’occasion de visiter certains endroits de la ville espagnole comme Madrid et Bilbao, en plus le couple a joué dans un petit voyage en France au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes remercier pour les bénédictions dans votre vie.

C’est Carlos Rivera lui-même qui a documenté les détails de la visite et qui a pour la première fois présumé que l’auteur-compositeur-interprète et “ancien universitaire” était resté avec lui pour profiter de l’expérience.

Bien que cela n’ait pas suffi, pour mettre fin aux diverses rumeurs entourant l’un des couples les plus acclamés et réservés de la série.

L’actrice qui a également interprété divers thèmes pour des romans tels que “Si tu n’es pas avec moi”, “La force du destin” et “Quelque chose entre les deux” avec Raúl Sandoval, entre autres, et a collaboré à 7 romans et 3 unités série éditée par Azteca 13.

Dans son rôle d’animatrice, Deyanira Rodríguez Ruiz, a animé 5 émissions de télévision, dont 2 sur Azteca América.