En route vers l’épreuve de force du titre F1 2021, tour par tour

Max Verstappen de Red Bull et Lewis Hamilton de Mercedes sont à égalité de points après 21 des 22 courses de Formule 1, le titre devant être décidé dimanche lors du Grand Prix d’Abou Dhabi.

. revient sur chaque tour et comment les prétendants se sont comportés au cours des 21 derniers tours d’une saison épuisante :

28 mars – BAHREIN

Hamilton a commencé deuxième et a repoussé le poleman Verstappen après avoir avancé sur la stratégie. Le pilote néerlandais a pris la tête à quatre tours de la fin avec des pneus plus frais mais a dû le rendre après avoir pris l’avantage.

Hamilton 25 points, Verstappen 18 (Hamilton +7)

18 avril – ÉMILIE ROMAGNE, IMOLA

Hamilton était en pole à Imola mais a perdu contre le futur vainqueur Verstappen dans les premiers virages lorsqu’ils ont pris contact. Un arrêt de course a ramené Hamilton en lice depuis la neuvième place et un tour plus bas. Le tour le plus rapide l’a maintenu en tête.

Hamilton 44, Verstappen 43 (Hamilton +1)

2 mai – PORTUGAL, CIRCUIT INTERNATIONAL DE L’ALGARVE

Hamilton a terminé troisième après un redémarrage de la voiture de sécurité, mais a dépassé Verstappen et son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas pour gagner. Bottas est parti en pole et a réalisé le meilleur tour. Verstappen a terminé deuxième.

Hamilton 69, Verstappen 61 (Hamilton +8)

9 mai – ESPAGNE, CIRCUIT DE CATALUNYA-BARCELONE

C’est la cinquième victoire consécutive d’Hamilton en Grand Prix d’Espagne et sa sixième au total. Il est parti en pole pour la 100e fois, a perdu contre Verstappen au premier virage et a effectué un deuxième arrêt en fin de course pour reprendre la tête. Verstappen a réalisé le meilleur tour.

Hamilton 94, Verstappen 80 (Hamilton +14)

23 mai – MONACO, MONTE CARLO

La première victoire de Verstappen à Monaco, après que le poleman de Ferrari Charles Leclerc n’ait pu prendre le départ, l’a envoyé en tête pour la première fois. Hamilton est parti et a terminé septième mais a pris un point pour le tour le plus rapide.

Hamilton 101, Verstappen 105 (Verstappen +4)

6 juin – AZERBAIDJAN, CIRCUIT DE LA VILLE DE BAKU

Verstappen a chuté alors qu’il menait lorsque son pneu arrière gauche a explosé à 300 km/h avec cinq tours à faire, un accident qui a interrompu la course. Une erreur au redémarrage a envoyé Hamilton sur une voie de fuite et hors des points.

Hamilton 101, Verstappen 105 (Verstappen +4)

20 juin – FRANCE, CIRCUIT PAUL RICARD

Victoire et meilleur tour pour Verstappen, parti en pole mais s’inclinant face à Hamilton au départ avant de reprendre la tête aux premiers ravitaillements. Il a ensuite effectué un deuxième arrêt pour des pneus neufs et a remporté le meilleur tour. Hamilton a terminé deuxième.

Hamilton 119, Verstappen 131 (Verstappen +12)

27 juin – STYRIE, RED BULL RING

Verstappen menait à chaque tour depuis la pole position. Hamilton a effectué un deuxième arrêt tardif pour obtenir le point de bonus du tour le plus rapide.

Hamilton 138, Verstappen 156 (Verstappen +18)

4 juillet – AUTRICHE, RED BULL RING

Troisième victoire consécutive de Verstappen et 50e podium en F1. Il a remporté la pole position, a mené chaque tour et a pris un point de bonus pour le tour le plus rapide. Hamilton a commencé et a terminé quatrième.

Hamilton 150, Verstappen 182 (Verstappen +32)

18 juillet – GRANDE-BRETAGNE, SILVERSTONE

Verstappen s’est écrasé après être entré en collision avec Hamilton dans le premier tour. Hamilton s’est remis d’une pénalité de 10 secondes pour dépasser Leclerc tard pour une huitième victoire à domicile, un record. Verstappen a pris trois points lors d’un sprint de samedi, Hamilton deux.

Hamilton 177, Verstappen 185 (Verstappen +8)

1er août – HONGRIE, HUNGAROING

Hamilton a repris la tête avec une deuxième place tandis que Verstappen était neuvième après un incident au premier tour déclenché par Bottas.

Hamilton 195, Verstappen 187 (Hamilton +8)

29 août – BELGIQUE, SPA-FRANCORCHAMPS

Verstappen a « remporté » la course la plus courte de Formule 1, à trois tours de la voiture de sécurité. Hamilton a terminé troisième, un demi-point attribué.

Hamilton 202,5, Verstappen 199,5 (Hamilton +3)

5 septembre – PAYS-BAS, ZANDVOORT

Verstappen a remporté sa course à domicile depuis la pole position et a repris la tête. Hamilton a terminé deuxième avec le tour le plus rapide.

Hamilton 221,5, Verstappen 224,5 (Verstappen +3)

12 septembre – ITALIE, MONZA

Hamilton et Verstappen sont entrés en collision au 26e tour sur 53, tous deux abandonnant sur-le-champ. Verstappen a pris deux points lors de la course de sprint de samedi.

Hamilton 221,5, Verstappen 226,5 (Verstappen +5)

26 septembre – RUSSIE, AUTODROM DE SOTCHI

Hamilton, partant quatrième, est devenu le premier pilote à remporter 100 Grands Prix. Verstappen est passé de la dernière place, en raison de pénalités moteur, à la deuxième place.

Hamilton 246,5, Verstappen 244,5 (Hamilton +2)

10 octobre – TURQUIE, PARC D’ISTANBUL

Hamilton a commencé 11e sur la grille, en raison d’une pénalité de moteur, et a terminé cinquième. Verstappen a terminé deuxième.

Hamilton 256,5, Verstappen 262,5 (Verstappen +6)

24 octobre – ÉTATS-UNIS, CIRCUIT DES AMÉRIQUES

Verstappen est parti en pole et a doublé son avance au championnat. Hamilton a pris la tête au départ avant de perdre à cause de la stratégie des arrêts aux stands et a terminé deuxième.

Hamilton 275,5, Verstappen 287,5 (Verstappen +12)

7 novembre – MEXIQUE, AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ

Verstappen, partant troisième, a remporté sa neuvième victoire de la saison après avoir pris la tête dans le premier virage. Hamilton a terminé deuxième. Mercedes a vu son avance réduite à un point.

Hamilton 293,5, Verstappen 312,5 (Verstappen +19)

14 novembre – SAO PAULO, INTERLAGOS

Hamilton a gagné à partir de la 10e place sur la grille après une chute de cinq places pour un nouveau moteur. Il avait été dernier sur la grille pour le sprint de samedi. Verstappen a terminé deuxième.

Hamilton 318.5, Verstappen 332.5 (Verstappen +14)

21 novembre – QATAR, CIRCUIT INTERNATIONAL LOSAIL

Hamilton a mené de la pole position pour remporter sa 102e victoire en carrière. Verstappen a commencé septième, après une pénalité de cinq places sur la grille pour une brèche dans le drapeau lors des qualifications, mais a terminé deuxième.

Hamilton 343,5, Verstappen 351,5 (Verstappen +8)

5 décembre – ARABIE SAOUDITE, CIRCUIT DE LA CORNICHE DE JEDDAH

La troisième victoire consécutive d’Hamilton après une nuit de chaos à Djeddah, l’avance passant entre les deux et le Britannique se heurtant à son rival Red Bull. Le tour le plus rapide pour Hamilton, avec Verstappen deuxième, a égalé les scores.

Hamilton 369,5, Verstappen 369,5 ; Verstappen mène 9-8 sur les victoires

Classement du Championnat du monde de Formule 1 2021 après 21 manches :