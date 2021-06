En route vers l’Inde du futur à vélo !

Certains des retours sur investissement les plus importants proviennent des avantages pour la santé attribués à l’utilisation de l’infrastructure, sur laquelle la part modale du vélo représenterait 11 % du trafic urbain.

Par Aziz Haider,

Le monde a subi un changement en dents de scie depuis que la pandémie a donné ses premiers coups au début de 2020. Les changements ont été pour le meilleur et pour le pire ; comment nous menons nos affaires et nos réunions, comment les entreprises embauchent et licencient et même ce que nous mangeons, comment nous nous maintenons en forme et comment nous nous déplaçons – il y a eu des changements notables dans tous les aspects de la vie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement changé les mentalités des gens et a remodelé les villes du monde entier. Le retour aux vieux jours du vélo est une tendance courante, le grand changement étant que les vélos du nouvel âge sont plus confortables, plus technophiles et plus efficaces que des machines. Et les urbanistes de diverses villes brûlent la lampe de nuit pour créer des infrastructures routières et fournir des installations à un nombre croissant de cyclistes que l’on peut voir sur la route.

Les villes d’Europe et des États-Unis ont vu un grand bond en avant dans l’utilisation du vélo. Les gouvernements locaux, en déplaçant leurs budgets municipaux pour créer de nouvelles infrastructures et installations pour les cyclistes, ont veillé à ce que le changement perdure longtemps.

Informe Lauha Marianne Fried, qui travaille en tant que directrice des politiques chez Cycling Industries Europe : « Une étude plus large à travers l’Europe publiée plus tôt cette année et s’appuyant sur les données de 106 villes dotées d’installations d’infrastructures cyclables à l’ère COVID a révélé que le nombre d’usagers augmentait entre 11 et 48 %, sur moyenne.”

Subir Ghosh, directeur général de United Cycle Company, qui fournit sa marque de vélos Unirox en Europe, aux États-Unis ainsi qu’en Inde, a déclaré: «Dans le monde, après la pandémie, il y a eu un énorme intérêt en tant que mode de transport, en tant que mode de maintien en forme. , comme équipement d’exercice, pour parcourir de courtes distances tout en maintenant une distance sociale. C’est la principale raison pour laquelle l’utilisation du vélo a augmenté partout dans le monde. L’Europe a toujours été l’un des plus grands utilisateurs de vélos. Ce sont les États-Unis et l’Inde, dans les zones urbaines notamment, qui ont connu la plus forte augmentation post pandémie. Les gens dans tous ces domaines optent pour leur propre véhicule, ce qui est respectueux de l’environnement; les gymnases sont également fermés et le cyclisme leur donne une chance de faire de l’exercice tout en les gardant en bonne santé et en respectant les normes de distanciation sociale. »

Satarupa Sen, qui dirige une initiative de transport écologique du nom de Carryon.Bike de Norvège, dans le but de rassembler la communauté cycliste mondiale sous un même toit, convient que ce que l’Europe a vu pendant la pandémie n’est rien de moins qu’une révolution du vélo. Satarupa déclare : « L’Europe a toujours été soucieuse de promouvoir les villes intelligentes et les citoyens sont largement soucieux de l’environnement. Nous savons tous comment des pays comme les Pays-Bas se sont mis au vélo depuis de nombreuses années maintenant. Prendre en compte les aspects de distanciation sociale, de remise en forme, de gain de temps dans les villes à fort trafic, donne plus de raisons aux gens d’adopter le vélo. »

Pour citer un exemple, Helsinki – la capitale de la Finlande – avec sa population de 630 000 habitants a utilisé ses budgets d’infrastructure pour construire 1 300 kilomètres de pistes cyclables et la route la plus fréquentée de la ville compte actuellement environ 10 000 trajets par jour.

L’Inde a également vu ses ventes de vélos augmenter de 300 à 400 fois, grâce à COVID, mais cette poussée des ventes est passée largement inaperçue compte tenu de l’énormité de sa population. Selon Onkar Singh, président de la Fédération indienne de cyclisme, le pays a connu une augmentation du marché depuis le début de la pandémie. C’était en partie parce que les gymnases et les parcs étaient fermés et en partie à cause des exigences de distanciation sociale. Dit Singh : « Pendant de nombreux mois, l’Inde a connu une augmentation d’environ 300 à 400 % des ventes de cycles haut de gamme. Cela a changé toute la scène de l’industrie indienne du vélo.

Selon Onkar Singh, il fut un temps pendant la pandémie où il n’y avait pas un seul vélo haut de gamme disponible dans le pays et les gens devaient attendre 2 à 3 mois pour obtenir un vélo et au lieu de remises – qui étaient courantes auparavant – des cycles étaient vendus pour une prime.

Une question qui persiste dans l’esprit de personnes comme Singh est de savoir si cette tendance à passer au vélo se maintiendra en Inde.

Une entreprise du nom de Blue Green Planet LLP a relevé le défi de promouvoir et de soutenir la culture du cycle en Inde à travers une série d’événements et d’expositions, en commençant par la première exposition, à savoir. BikeXAsia, qui se tiendra du 12 au 14 novembre 2021 à HITEX à Hyderabad. Informe S Ramesh, PDG de Blue Green Planet : « Ce sera une exposition en son genre qui se concentrera non seulement sur la présentation des différentes marques disponibles et les aidera à fournir une plate-forme de vente grâce à un réseau de concessionnaires et de vente au détail amélioré, mais tentera également, à travers diverses conférences et séminaires qui se tiendront en marge, en plus d’activités telles que des rencontres acheteurs-vendeurs, des récompenses, des spectacles en direct, des lancements de produits et des tournées de présentation, afin de créer l’environnement durable souhaité pour une utilisation améliorée du vélo en Inde. Cela sera possible grâce au triple exercice : les consommateurs doivent être informés des avantages du vélo ; les fabricants en Inde et à l’étranger ont besoin de créer des produits qui enchantent le consommateur indien ; et, les gouvernements doivent créer l’infrastructure nécessaire pour la sécurité des cyclistes.

BikeXAsia est co-localisé avec deux autres expositions populaires, le SportExpo et le PHIC [Public Health and Infection Control] Expo, assurant ainsi une bonne fréquentation des trois expositions.

La Chambre de Commerce et d’Industrie PHD [PHDCCI] qui est le co-organisateur de BikeXAsia a prévu la tendance émergente depuis un certain temps, selon son ADG – Naveen Seth, et avait prévu une série d’ateliers cyclistes, à commencer par Jaipur, Bangalore et Chandigarh. Naveen Seth informe que même le gouvernement indien prend cela au sérieux et qu’il y a eu une série de réunions et de discussions au plus haut niveau dans le Niti Ayog. Apparemment, une nouvelle politique est sur l’enclume bientôt.

Selon les informations, AICMA [All India Cycle Manufacturers Association] songe également à mettre à disposition une technologie pour la fabrication/l’assemblage de cycles haut de gamme en Inde.

Onkar Singh est d’avis que l’industrie du cycle n’a pas besoin d’incitations pour augmenter les ventes. Ce qu’il faut, c’est l’incitation à la conduite sécuritaire et cela viendra des divers gouvernements et corporations municipales des villes.

Dit Singh : « Si vous êtes allé à Copenhague, qui est la ville cyclable du monde, où 62 % des gens utilisent des vélos, toutes les lois et réglementations routières sont faites en gardant à l’esprit les cyclistes. Il y a différentes voies, même un feu rouge et vert différent pour les cyclistes.

J’ai parlé à plusieurs gouvernements à travers le pays pour avoir des pistes cyclables dédiées. Même s’ils le font, qui va le réglementer. Une fois qu’ils ont tracé une telle voie, vous y trouverez des motos et des pousse-pousse. La sécurité d’un cycliste n’est pas assurée.

Singh donne des exemples de voies réservées à Dwarka à Delhi. Non réglementés comme ils le sont, on peut voir des vélos et des pousse-pousse courir sur ces routes. « Une fois la sécurité du cycliste assurée, nous retrouverons un nombre croissant de cyclistes sur la route. »

Santé, forme physique et gain de temps dans les villes à fort trafic – tels sont certains des avantages selon Satarupa Sen qui reviennent à quelqu’un qui passe au vélo. Mais ce que les gouvernements de pays comme l’Inde ne réalisent pas, c’est qu’il y a d’énormes avantages, même financiers, pour les gouvernements eux-mêmes, si de plus en plus de personnes passent au vélo.

Selon les informations révélées par Lauha Marianne Fried de Cycling Industries Europe, le gouvernement local d’Helsinki a enregistré un gain de 3,6 euros pour chaque euro investi dans les pistes cyclables à Helsinki – la capitale de la Finlande.

Selon le rapport de Cycling Industries Europe : « Une étude sur les avantages économiques de l’installation de pistes cyclables sur les principales artères de la ville d’Helsinki a révélé un gain de 3,6 € pour chaque 1 € investi dans la capitale.

Certains des meilleurs retours sur investissement proviennent des avantages pour la santé attribués à l’utilisation de l’infrastructure, sur laquelle la part modale du vélo représenterait 11 % du trafic urbain.

Pour parvenir au calcul, les chercheurs ont pris le coût de base de la réaménagement de la rue et des coûts d’entretien pour la période d’étude et l’ont comparé aux économies de temps sur les déplacements effectués et à un ensemble de mesures prédéterminées des avantages pour la santé, entre autres avantages pour la ville et sa population. de 630 000.

Au total, la ville d’Europe du Nord a construit 1 300 kilomètres de pistes cyclables et la route la plus fréquentée de la ville compte actuellement environ 10 000 trajets par jour.

En conséquence, les auteurs de l’étude ont estimé entre 1 et 7 milliards de dollars de bénéfices pour la santé des citoyens des villes présentées.

COVID a été une bénédiction déguisée en inaugurant ce changement bienvenu. Il appartient maintenant aux différents gouvernements et municipalités d’agir. Avec les rapports publiés selon lesquels le gouvernement indien souhaite élaborer de nouvelles lois et directives, l’Inde pourrait tout aussi bien faire taire les critiques, dont certains pensent que l’Inde a déjà perdu la course en n’étant pas assez rapide pour agir. Le gouvernement pourrait bien utiliser son slogan Fit India pour inaugurer la révolution du vélo dont l’Inde a désespérément besoin.

Par conséquent, Subir Ghosh et d’autres sont optimistes quant à des jours meilleurs à venir. Dit-il: Même si les mesures de distanciation sociale prennent fin, les gens prendront l’habitude de rester en sécurité. Ils se rendront compte que le vélo leur offre un mode de transport respectueux de l’environnement, c’est un transport non polluant et c’est un exercice sain que l’on entreprend en même temps que les déplacements domicile-travail.

S. Ramesh dit que les fabricants locaux envisagent d’offrir de meilleurs choix de vélos aux consommateurs. Le problème jusqu’à présent était qu’il n’y avait pas de marché important pour les vélos haut de gamme. Les parents achetaient des motos et des voitures pour leurs enfants mais pas de vélos, sauf pour les tout premiers stades où les enfants n’étaient pas assez grands pour conduire une moto. Les choses changent maintenant. Les gens sont de plus en plus soucieux de leur santé et de leur forme physique. Les options sont également nombreuses, à la fois par les fabricants utilisant le thème «Make in India» pour produire une gamme de qualité et par l’importation de vélos haut de gamme en Inde. BikeXAsia vise à combler cet écart et à offrir aux consommateurs indiens la multitude d’options disponibles, à la fois en termes de vélos mais aussi de vélos électriques et d’accessoires. Les solutions de micro-mobilité et de livraison du dernier kilomètre sont également de plus en plus tendance en tant que solutions de mobilité verte.

Satarupa Sen donne le dernier mot lorsqu’elle déclare : « Les vélos électriques en ont fait un mode de communication plus acceptable pour beaucoup. Les gouvernements de différents pays commencent à comprendre la nécessité de pousser l’adoption des vélos électriques. La France envisage d’offrir une subvention de 2500 euros pour acheter des vélos électriques en échange de véhicules anciens. Les pays nordiques ont déjà mis en place de telles politiques de subventions et d’autres ne sont pas en reste.

De telles initiatives ont vu les ventes de vélos électriques monter en flèche dans de nombreuses régions d’Europe. La Norvège a toujours pris l’initiative d’encourager la promotion des véhicules zéro émission. Par exemple, Oslo a donné 5 000 couronnes norvégiennes à 1 000 citoyens pour acheter des vélos électriques.

Mais alors que de plus en plus de gens pratiquent le vélo, nous devons avoir plus de pistes cyclables en gardant à l’esprit les risques pour la sécurité. C’est quelque chose que les organismes gouvernementaux devront prendre en considération. De meilleures cartes d’itinéraires cyclables avec des informations aideront différents groupes d’âge à mieux planifier les voyages et les destinations à vélo afin que l’élan et l’inclination envers les vélos ne soient pas perdus.

(L’auteur est un analyste indépendant qui écrit sur le commerce et les relations bilatérales. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

