En s’associant à Akshaya Patra, Delhi CM Kejriwal lance un programme de nourriture gratuite pour les sans-abri dans les foyers d’accueil

in

Le CM a déclaré qu’Akshaya Patra fournira des repas cuisinés aux pauvres vivant dans de tels foyers d’accueil. (fichier image)

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a lancé dimanche un programme de distribution de nourriture pour les sans-abri vivant dans des refuges gouvernementaux à travers la ville.

Le programme de distribution de nourriture gratuite a été lancé à partir d’un complexe de maisons d’hébergement à Sarai Kale Khan en association avec la Fondation Akshaya Patra, une organisation non gouvernementale.

Dans le cadre du programme, le gouvernement de Delhi et la Fondation Akshaya Patra distribueront des repas cuisinés gratuits aux sans-abri dans tous ses foyers d’accueil à travers la ville.

S’adressant au rassemblement, Kejriwal a déclaré que le gouvernement de Delhi gère 209 refuges de nuit à travers la ville et que des repas cuisinés gratuits seront fournis à près de 6 000 personnes ici. Ce nombre passera à 12 000 car de plus en plus de personnes vivront dans des refuges pendant les hivers.

« Les plus pauvres d’entre les pauvres vivent dans ces foyers d’accueil. Ils ne sont la banque de votes d’aucun parti, donc aucun gouvernement n’y a prêté attention. C’est le premier travail de tout gouvernement responsable à prêter attention aux pauvres.

« Le gouvernement du parti Aam Aadmi (AAP) est un gouvernement responsable et nous avons beaucoup travaillé pour les pauvres. Je suis heureux de lancer cette initiative (distribution gratuite de nourriture) », a déclaré Kejriwal.

Il a ajouté que les gouvernements précédents se faisaient réprimander par la Haute Cour pour l’état lamentable des maisons d’hébergement, mais le gouvernement AAP a beaucoup travaillé sur ce front pour améliorer la situation de ces maisons.

« Au cours des six dernières années, nous avons amélioré l’état des maisons d’hébergement. J’ai personnellement mené des inspections pour améliorer la situation des toilettes et de l’eau potable dans les maisons d’hébergement. Et aujourd’hui, la condition est bonne », a-t-il déclaré.

Le CM a déclaré qu’Akshaya Patra fournira des repas cuisinés aux pauvres vivant dans de tels foyers d’accueil.

« Le vrai dharma est de nourrir les pauvres, ce que fait Akshay Patra. Nous sommes heureux que des repas cuisinés gratuits soient distribués en permanence dans tous les foyers d’hébergement de Delhi en association avec la Fondation Akshay Patra », a déclaré Kejriwal.

Le Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) gère 209 maisons d’hébergement à travers la ville qui accueillent près de 12 000 personnes. Le gouvernement fournit de la nourriture gratuite aux sans-abri depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

L’événement était présidé par Madhu Pandit Dasa, président de la Fondation Akshaya Patra, et Chanchalapathi Dasa, vice-président de l’organisation. Le ministre du Développement urbain de Delhi, Satyendar Jain, était également présent à l’occasion.

Dasa a déclaré : « Akshaya Patra est consciente de sa responsabilité envers la société. Nous nous sommes toujours efforcés d’aider le gouvernement dans ses efforts pour porter secours aux personnes en cas d’urgence. Nous continuerons ainsi aussi longtemps que nous le pourrons. »

L’événement a été suivi d’une cérémonie de distribution de repas aux enfants pauvres du complexe d’hébergement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.