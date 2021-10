En savoir plus sur la fonctionnalité cachée dans iOS 15 qu’Apple n’a pas annoncée lors de son dernier événement

Un des événements le plus suivi par tous les amoureux de la technologie, et principalement par les adeptes de Manzana, a eu lieu avec le lancement de la iOS 15. Bien qu’ils aient révélé une grande quantité d’informations tout au long de la présentation, Apple n’a pas divulgué tous les informations dans l’éventualité.

Apple n’a pas annoncé toutes les nouvelles qu’iOS 15 avait

Matthias Schrader / AP

Alors que de plus en plus d’utilisateurs acquièrent la dernière version du système d’exploitation, ils ont été révélés petits détails qu’Apple n’a pas expliqué avec clarté dans l’événement susmentionné. On a découvert depuis longtemps que Modifier les Taille du texte si nous allons dans les paramètres de l’iPhone.

Lire aussi Ada Sanuy

La taille des lettres et les polices peuvent être modifiées

Cette fonction peut être appliquée à tous applications système, cela finirait donc par affecter toutes les applications et ne pourrait pas être le plus pratique qu’un utilisateur souhaite. La nouvelle est que chaque application a un police de caractères unique, il est donc désormais possible pour les contacts d’avoir un taille de police spécifique et les caractères du répertoire sont plus petits, par exemple.

Apple n’a pas révélé certaines fonctionnalités du système iOS 15

PA

Malgré cette fonction cachée par Apple, les utilisateurs ne peuvent changer la police depuis l’interface système. En d’autres termes, la mesure ne peut être effectuée qu’avec les réglages de certaines applications. Celui qui est autorisé à faire est quelque modifications tout seul texte, tant que nous allons dans les paramètres d’accessibilité.

Comment puis-je effectuer les modifications?

D’autre part, les propriétés peuvent être modifiées, telles que le fait que le texte est en caractère gras, ou augmenter ou diminuer votre Taille. Toutes ces fonctions ont pour but d’en améliorer l’accès et que tout utilisateur peut les modifier à sa guise.

Pour qu’un utilisateur puisse effectuer toutes ces modifications, comme on dit d’Apple, il faut aller à Paramètres, localisez l’option Taille du texte et l’ajouter en appuyant sur le + bouton qui sort sur le côté gauche en vert.

Lire aussi