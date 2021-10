En savoir plus sur la nouvelle loi sur les frontières terrestres de la Chine ; L’Inde exprime sa préoccupation

Les forces indiennes et chinoises sont dans une impasse depuis avril-mai dernier à la suite d’affrontements le long de la ligne de contrôle réel (LAC). (Source de la photo : AP)

Le 14e cycle de pourparlers au niveau du commandant du corps indo-chinois devrait avoir lieu prochainement et les dates sont en cours de confirmation. Ce cycle de pourparlers se déroulera dans la foulée de l’adoption récente par la Chine d’une nouvelle loi foncière qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Cette nouvelle loi selon les médias chinois est pour la « protection et l’exploitation des zones frontalières terrestres du pays ». Cette nouvelle loi n’est pas destinée aux différends frontaliers en cours avec l’Inde. Il y a des différends le long de la frontière de 3 800 km avec la Chine.

L’Inde s’inquiète de la nouvelle loi chinoise sur les frontières terrestres

Répondant aux questions des médias, le porte-parole officiel de la MEA, Arindam Bagchi, a déclaré : « La décision unilatérale de la Chine d’adopter une législation qui peut avoir des implications sur nos accords bilatéraux existants sur la gestion des frontières ainsi que sur la question des frontières nous préoccupe.

Selon lui, une telle décision unilatérale n’aura aucune incidence sur les accords conclus plus tôt entre les deux pays. « Que ce soit pour maintenir la paix et la tranquillité le long de l’ALC dans les zones frontalières indo-chinoises ou sur la question de la frontière. »

L’Inde a également déclaré qu’elle s’attend à ce que la Chine évite d’entreprendre des actions sous le prétexte de cette loi « qui pourrait modifier unilatéralement la situation dans les zones frontalières indo-chinoises ».

De plus, « l’adoption de cette nouvelle loi ne confère aucune légitimité au soi-disant « accord de frontière » Chine-Pakistan de 1963 ».

Le gouvernement indien a maintes fois soutenu que l’accord conclu en 1963 était illégal et invalide.

La question de la frontière entre l’Inde et la Chine n’est toujours pas résolue. Et les deux parties ont convenu de rechercher une résolution raisonnable, juste et mutuellement acceptable par le biais de consultations sur un pied d’égalité.

Et pour maintenir la paix et la tranquillité le long de l’ALC dans les zones frontalières entre l’Inde et la Chine, les deux pays ont mis en place plusieurs accords, protocoles et arrangements bilatéraux.

Quand cette loi a-t-elle été proposée ?

En mars 2021, la loi a été proposée pour la première fois.

Les forces indiennes et chinoises sont dans une impasse depuis avril-mai dernier à la suite d’affrontements le long de la ligne de contrôle réel (LAC). Les affrontements se sont produits lorsque les troupes chinoises étaient mobilisées et qui ont commis de multiples transgressions.

La Chine a plusieurs problèmes non résolus liés aux frontières avec le Bhoutan et l’Inde.

Que dit la nouvelle loi ?

Le 23 octobre 2021, la législature chinoise, essentiellement cérémonielle dans ce pays et contrôlée par le Parti communiste au pouvoir, avait voté cette loi.

Selon les experts, la Chine utiliserait cette loi pour officialiser ses récentes actions dans les territoires contestés de l’Inde et du Bhoutan, et pourrait créer des obstacles dans le cas de l’impasse de 17 mois entre l’Inde et la Chine.

Cependant, d’autres pensent que l’impasse actuelle n’est pas due aux lois nationales mais plutôt aux actions sur le terrain des troupes de l’APL.

Il y a eu plusieurs tentatives de l’Armée de libération du peuple chinois (APL) de multiples transgressions à travers l’ALC, de construction et d’expansion d’infrastructures, de rassemblement de troupes dans les zones avancées le long de la frontière indienne et de construction de nouveaux «villages frontaliers» le long de la frontière avec le Bhoutan .

Selon les rapports, en vertu de la nouvelle loi « prendre des mesures pour améliorer les services publics, les infrastructures dans ces zones, soutenir et encourager la vie et le travail des gens là-bas, soutenir le développement social et économique, renforcer la défense des frontières, promouvoir la coordination entre la défense des frontières, l’ouverture dans les zones frontalières ».

Se prémunir et combattre tout acte portant atteinte à la souveraineté territoriale et aux frontières terrestres.

Prendre des mesures pour sauvegarder les limites des terres et l’intégrité territoriale.

La nouvelle loi stipule que la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République populaire de Chine sont sacrées et inviolables.

La nouvelle loi qui a été adoptée coïncide avec l’intensification récente des frontières terrestres par les Chinois, ce qui a également créé plus d’activité dans les eaux contestées de la mer de Chine orientale et méridionale.

Quels sont les enjeux sécuritaires et économiques dans le cadre de la nouvelle loi ?

A désigné diverses responsabilités de l’armée, des gouvernements provinciaux, du Conseil d’État ou du Cabinet — dans la gestion des questions économiques et de sécurité dans les zones frontalières.

Aux termes de l’article 22, l’APL « exécute les droits à la frontière ». La nouvelle loi a précisé que l’APL « empêchera, arrêtera et combattra résolument l’invasion. Aussi, pour arrêter les empiètements, provocations et autres actes et organiser des exercices.

En vertu de la nouvelle loi, la Chine devra désormais « résoudre toutes les affaires frontalières de longue date avec les pays voisins par le biais de négociations afin de résoudre correctement les différends et les problèmes frontaliers de longue date ».

Que s’est-il passé à l’été 2020 ?

L’APL a violé quatre accords frontaliers passés qui avaient contribué à maintenir la paix et la tranquillité depuis l’encrage de l’accord de 1993 pour le même.

Selon des responsables indiens, les deux parties ont eu des différends sur la perception de l’ALC et à l’été 2020, la Chine a massé un grand nombre de troupes dans les zones avancées. Et cela a été fait par les Chinois dans une tentative de redessiner unilatéralement l’ALC et la vallée de Galwan, Demcok, Depsang, le lac Pangong et d’autres régions. La vallée de Galwan en juin a été le théâtre des pires affrontements entre les armées indienne et chinoise depuis 1967.

Bhoutan

Avec le Bhoutan, il a une frontière de 477 kms. La Chine a pris le contrôle de facto du plateau contesté de Doklam. Il a également construit des villages frontaliers le long de la frontière.

Pourquoi la Chine fait-elle cela le long des frontières avec le Bhoutan ?

C’est réaffirmer ses revendications territoriales. Il construit 628 « villages moyennement aisés », et ceci est fait pour encourager les éleveurs à s’installer dans les zones contestées dans les zones frontalières.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.