En savoir plus sur le 21e sommet annuel Indo-Russie

L’accord d’échange réciproque de logistique tant attendu figure également sur la liste des accords qui devraient être signés. (Image représentative)

Pour donner un nouvel élan à la coopération dans divers secteurs dont le commerce et les investissements, la défense, l’espace, la sécurité énergétique, l’agriculture, une dizaine d’accords devraient être signés d’ici lundi soir.

Lundi commencera par le tout premier dialogue ministériel 2+2 entre les deux pays, où des questions d’intérêt mutuel, notamment la situation en Afghanistan, la menace d’attaques terroristes de ce pays et du Pakistan voisin, et le trafic de stupéfiants seront à l’ordre du jour.

Ordre du jour du Sommet

Le président russe Vladimir Poutine arrivera en Inde tard dans la soirée et devrait être à New Delhi pendant environ six heures. Il y aura des entretiens avec le Premier ministre Narendra Modi, et la signature d’accords, cela sera suivi d’un dîner où les deux dirigeants auront plus de discussions et le leader en visite partira pour Moscou.

L’accord d’échange réciproque de logistique tant attendu figure également sur la liste des accords qui devraient être signés.

Le renforcement du partenariat stratégique existant et la manière d’améliorer encore les relations bilatérales seront au centre des discussions entre les deux dirigeants.

La visite du dirigeant russe pour le sommet annuel donnera également un nouvel élan aux relations entre les deux pays.

En 2020, le sommet annuel n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Le 20e sommet avait eu lieu dans la ville de Vladivostok en Russie, lorsque le Premier ministre Modi était là pour des entretiens.

Ordre du jour 2+2

Pour le premier dialogue ministériel 2+2, le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Affaires étrangères Dr S Jaishankar rencontreront le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Les deux parties aux pourparlers 2+2 auront des discussions approfondies sur des questions régionales et internationales très importantes. Situations dans la région Asie-Pacifique, Indo-Pacifique, situations en Iran, en Syrie et en Afghanistan. Ils parleront également d’approfondissement des relations et de l’engagement avec les pays membres de l’OCS.

Coopération militaire Inde-Russie

La livraison du système de défense aérienne S-400 a déjà commencé, comme cela a déjà été signalé. Un responsable a expliqué à Financial Express Online sous couvert d’anonymat que l’accord de défense aérienne S-400 pourrait entraîner le risque de sanctions américaines en vertu de la loi Countering America’s Adversaries through Sanctions (CAATSA). Cependant, « Pour l’Inde, ces missiles sont nécessaires pour ses intérêts de sécurité nationale. »

Au niveau ministériel, il y a des questions liées à cet accord qui seront sur la table pour aplanir.

Financial Express Online a rapporté plus tôt que l’agence d’exportation russe Rosoboronexport a proposé toute une gamme d’armes légères et de petit calibre, de fusils d’assaut, de tireurs d’élite, de mitraillettes, de pistolets, de lance-grenades et bien plus encore.

Kalachnikov série AK-100, série AK-200, fusils d’assaut AK-12, AK-15 et AK-19 pour l’armée indienne et équipement spécial pour les forces spéciales et les agences de sécurité comme le Dominator, les fusils de précision Sumrak (Twilight), Lobaev Des armes Volkodav (Wolfhound) sont proposées.

La partie russe a proposé d’organiser des sessions de formation, des travaux communs pour la mise en place d’une fabrication sous licence d’armes pour l’infanterie de l’armée indienne.

Les pourparlers pourraient également aboutir à davantage de SU-30 (12) pour l’Indian Air Force et les chasseurs MiG-29 (21) et leur programme de mise à niveau.

Plus de 400 chars T-90 sont attendus, mais le projet de construire les hélicoptères militaires russes Ka-226T à moins d’un milliard de dollars pourrait ne pas encore décoller, car il existe des problèmes majeurs liés à la tarification et à la répartition du travail ainsi qu’aux composants locaux. .

Il est question d’annoncer un accord pour 5 000 missiles et 250 lanceurs uniques du système de défense aérienne à très courte portée Igla-S. Cet accord devrait s’élever à environ 3 milliards de dollars. L’Inde était en pourparlers avec la Russie en 2020 lorsque les armées indienne et chinoise étaient bloquées dans une impasse.

Jour de la Russie — La relation à son meilleur

L’un des résultats les plus importants et les plus significatifs de la volonté sera la convocation de la commission intergouvernementale sur la coopération militaro-technique.

Pourquoi 2+2 avec la Russie maintenant ?

Un pays avec lequel ce format de pourparlers est nécessaire est la Russie, car les deux parties sont profondément engagées dans un large éventail de questions et entretiennent une coopération approfondie dans divers secteurs.

Accord nucléaire civil et réacteurs

Selon le responsable cité ci-dessus, les deux parties discuteront également lundi du renforcement de leur partenariat dans l’accord sur le nucléaire civil. Et, la construction de plus de réacteurs sera mise en service à la centrale nucléaire de Kudankulam.

