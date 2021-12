En savoir plus sur le programme du tournoi à la ronde des Tigres

Nous allons connaître le calendrier des Tigres de Aragua pour le Round Robin de la saison 2021-2022 de la LVBP.

Les Tigres de Aragua entrent dans cette étape à la recherche d’une nouvelle finale de la récolte 2015-2016 et ils affronteront donc le Round Robin comme suit :

26 décembre : Tigres vs Magallanes à Valence (17h00) 27 décembre : Cardinals vs Tigres à Maracay (18h00) 28 décembre : Caribes vs Tigres à Maracay (18h00) 29 décembre : Magallanes vs Tigres à Maracay (18h00) 2 janvier : Magallanes vs Tigres à Maracay (19h00) 3 janvier : Tigres vs Caribes à Puerto La Cruz (18h00) 4 janvier : Tigres vs Caribes à Puerto La Cruz (18h00) pm) 5 janvier : Cardinaux vs Tigres à Maracay (18h00) 7 janvier : Tigres vs Cardinals à Barquisimeto (18h00) 8 janvier : Caribes vs Tigres à Maracay (18h00) 9 janvier : Lions vs Tigres à Maracay (Horaire à confirmer) 10 janvier : Tigres vs Leones à Caracas (18h00) 12 janvier : Tigres vs Magallanes à Valence (18h00) 13 janvier : Tigres vs Cardinals à Barquisimeto (18h00) 14 janvier : Leones vs Tigres à Maracay (18h00) 15 janvier : Tigres vs Leones à Caracas (Horaire à confirmer).

📅 DEMAIN commence le #RoundRobin et nous vous laissons le calendrier des matchs des #Tigres 🐅 Enregistrez-le 💾, capturez-le 📷, transmettez-le ➡️ !! #ArribaTigres 🐅 #ALosMiosVoy 🔥 pic.twitter.com/RnKR01P5AP – Tigreros officiels (@tigrerosoficial) 26 décembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

