En savoir plus sur les actualités de Nebeus : assurance pour BTC et ETH, nouvelles crypto-monnaies et bien plus encore

Nebeus, l’une des principales plateformes de crypto-monnaie en Europe, a lancé cette semaine ses applications utilisateur pour iOS et Android. Les applications proposent tous les services de la plate-forme de bureau, y compris les prêts garantis par crypto, la location de crypto contre de l’argent, le trading de crypto-monnaie et l’assurance. Le lancement de l’application fait suite à la croissance rapide de l’activité des utilisateurs depuis début 2021.

La startup de crypto-monnaie, qui dessert désormais près de 100 000 utilisateurs, a signalé une augmentation de 231 % du nombre de prêts adossés à des crypto-monnaies émis depuis le début de l’année, par rapport à 2020.

Michael Stroev, COO et chef de produit, NebeusIl explique : « Outre l’augmentation du nombre de prêts émis, notre taille moyenne de prêt a augmenté de plus de 504% depuis le début de l’année, de nombreux utilisateurs ayant contracté des prêts allant jusqu’à 250 000 £. Cette croissance montre le fort appétit des propriétaires de crypto-monnaie à utiliser leurs actifs numériques comme garantie pour accéder à des espèces et à des pièces stables. Soit pour payer vos dépenses, soit pour diversifier vos portefeuilles d’investissement. Avec le déploiement de nos applications pour iOS et Android, Nebeus est désormais entièrement mobile.

Depuis que les applications ont été annoncées sur le site Web et la plate-forme de bureau Nebeus, les téléchargements ont grimpé de 729 %.

Nebeus ajoute de nouvelles crypto-monnaies à sa plateforme

En même temps qu’il lançait les applications, Nebeus a ajouté sept nouvelles crypto-monnaies à sa plate-forme et prévoit d’en ajouter beaucoup d’autres. Ceux-ci incluent actuellement USDT, USDC, DASH, Litecoin, Ripple, Stellar et Bitcoin Cash. Les utilisateurs peuvent désormais sécuriser des prêts adossés à des crypto-monnaies en pièces stables, échanger plusieurs nouvelles paires de trading. Ils peuvent également conserver ces nouvelles pièces dans leurs comptes Nebeus.

Nebeus a également lancé deux nouveaux programmes de location de crypto stablecoin. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de louer leurs USDT et USDC et de gagner jusqu’à 12,85% par an. Ces nouveaux programmes complètent les programmes Bitcoin et Ethereum de Nebeus, qui offrent des taux allant jusqu’à 6,75%. Avec ces nouveaux ajouts, Nebeus propose désormais les taux les plus élevés pour gagner en crypto sur le marché de la crypto CeFi (Centralized Finance).

Michel continue: « Beaucoup de nos utilisateurs investissent dans un portefeuille diversifié et utilisent des pièces stables pour échanger et profiter des avantages des crypto-monnaies, tout en profitant de la stabilité qui accompagne leur fixation par rapport au dollar américain. L’USDT et l’USDC ont été sélectionnés comme nos premières pièces stables car ils sont les plus utilisés et les plus échangés au monde. Ensemble, sa capitalisation boursière s’élève à environ 91,5 milliards de dollars, ce qui représente plus de 80% de l’ensemble du marché stablecoin.

En plus du prêt, du commerce et de la location de crypto-monnaie, la plate-forme et les applications de bureau Nebeus offrent une variété de services uniques. Nebeus propose l’un des moyens les plus divers pour les utilisateurs de financer leurs comptes Nebeus. Il vend également la première assurance crypto-monnaie au monde pour les consommateurs.

Sans danger pour Bitcoin et Ethereum

Le partenariat de Nebeus avec la principale société de confiance et de sécurité des actifs numériques Bitgo permet aux utilisateurs de souscrire une assurance pour leurs Bitcoins et Ethereum. Avant que Nebeus ne lance ce service, l’assurance pour les crypto-monnaies n’était disponible que pour les grandes institutions. Mais maintenant, les consommateurs et les investisseurs ordinaires peuvent souscrire une police d’assurance qui couvrira les piratages, la copie, le vol et la perte de clés privées par des tiers.

Dépôts en espèces gratuits et instantanés et transferts gratuits de crypto-monnaie vers d’autres utilisateurs de Nebeus

Les utilisateurs de Nebeus peuvent choisir comment approvisionner leurs comptes et la liste d’options est longue. Ceux-ci incluent les transferts blockchain, les virements bancaires gratuits, les dépôts par carte bancaire, les dépôts instantanés gratuits via des paiements directs surchargés et les dépôts d’argent dans les points de vente appelés points de retrait d’espèces. Les utilisateurs de Nebeus peuvent également envoyer gratuitement des crypto-monnaies à d’autres utilisateurs de Nebeus, qu’ils recevront instantanément.

Avec le lancement de son application, Nebeus offre aux gens une plate-forme de crypto-monnaie à guichet unique entièrement mobile pour tous leurs besoins d’emprunt, de revenus, de négociation et de détention sécurisée.

Nebeus prévoit d’ajouter plus de crypto-monnaies et de services à ses applications dans un avenir proche.

